Ministr Baxa: Média veřejné služby nebudou mít možnost provádět fyzickou kontrolu

Děkuji za slovo. Jenom připomenu, že tady někdo nechal brýle - Á, pan předseda (podává mu brýle). Paní předsedkyně, dámy a pánové, jenom krátce, věcně. Já myslím, že hodně argumentů zaznělo tady už včera, včetně reakcí na ty velmi kritické argumenty.

Ale vzhledem k tomu, že je dnešní jednání přenášeno, tak bych rád ujistil vás všechny poslankyně a poslance i veřejnost, která sleduje tento přenos, že ta část, která se týká mobilních operátorů, v tom návrhu zákona už není. My jsme vyhověli těm kritickým připomínkám, které měla asociace mobilních operátorů, nebo to uskupení mobilních operátorů, zdaleka se nejedná jenom o ty hlavní, ale o mnoho stovek poskytovatelů internetu. A na základě série jednání, které jsme s nimi absolvovali, tak jsme toto ustanovení z návrhu zákona vypustili a vláda už jej poslala do Poslanecké sněmovny bez tohoto ustanovení. To znamená, ten návrh zákona, o kterém my tady dnes jednáme, už neobsahuje možnost médií veřejné služby získat od poskytovatelů internetového připojení data o jejich zákaznících.

Současně chci zdůraznit, že naším cílem, který nás prvotně vedl k tomu, abychom tuto pasáž do návrhu zákona dali, nebylo nějaké sledování obyvatel, jak tady můj předřečník se pokoušel trošku bych řekl nepřímo sdělit, ale jakým způsobem vlastně médiím veřejné služby dát příležitost získat další druh dat o těch, na které by se po té novele zákona měla ta poplatková povinnost vztahovat.

Ale není to tam, zůstáváme u toho tradičního modelu, to znamená prostřednictvím připojení k elektřině, na základě výzev. A znovu chci ujistit, že média veřejné služby nemají žádný přístup k nějakým jiným datům, natožpak aby mohly provádět nějakou fyzickou kontrolu.

Mgr. Martin Baxa ODS



