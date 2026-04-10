Ministr Bednárik: Rozvoj přeshraniční dopravní infrastruktury s Rakouskem je klíčový

Hlavními tématy jednání byly rozvoj přeshraniční dopravní infrastruktury, spolupráce na přípravě vysokorychlostní železnice, její financování z evropských zdrojů a také výstavba klíčových silničních tahů. Na závěr společného jednání ministři podepsali memorandum potvrzující zájem obou států pokračovat v úzké spolupráci na rozvoji přeshraniční železniční infrastruktury.
„Rozvoj přeshraniční dopravní infrastruktury s Rakouskem je pro české i rakouské občany i naše ekonomiky klíčový. Doposud nám chybí dálniční propojení a ani železnice nemá úplně na růžích ustláno. Rakouskou stranu jsem informoval o infrastrukturních projektech na naší straně společné hranice, konkrétně o tom, jak finišujeme výstavbu jihočeské dálnice D3, po které dojedou řidiči až na Dolní Dvořiště už příští rok. Intenzivní příprava pokračuje i u druhého dálničního spojení – dálnice D52 směrem na Vídeň, které máme zdůrazněno v programovém prohlášení vlády a kde Ředitelství silnic a dálnic plánuje začít stavět úseky mimo vodní nádrž Nové Mlýny příští rok,“ připomíná aktuální harmonogramy ministr dopravy Ivan Bednárik.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Spolkový ministr Hanke informoval o postupu dostavby rychlostní komunikace S10, která má navazovat na jihočeskou D3. Aktuálně je ve výstavbě úsek Freistadt-Nord – Rainbach s předpokládaným zprovozněním v průběhu příštího roku, navazující část Rainbach – státní hranice se nachází ve fázi přípravy a dokončena by měla být asi za 5 let.
„Na železnici jsem pak rakouské kolegy ujistil, že vysokorychlostní železniční spojení Via Vindobona (Berlín–Praha–Vídeň) považujeme za strategický projekt s celoevropským významem a počítáme s ním i v našem plánu výstavby páteřní sítě rychlého železničního spojení. Shodli jsme se, že pro stanovení harmonogramu přípravy a následné výstavby je rozhodující očekávané rozhodnutí Evropské unie o podobě víceletého finančního plánu na období po roce 2028. Státy už nebudou dostávat peníze pro své vlastní projekty, ale vznikne evropská konkurence mezi nimi. Jsme nicméně přesvědčeni, že projekt Via Vindobona má takový přínos, že v této konkurenci uspěje a EU na něj poskytne odpovídající podíl spolufinancování,“ uvádí ministr Bednárik.
Dnes podepsané memorandum kromě rychlého spojení Via Vindobona klade důraz i na modernizaci železničního spojení Praha – České Budějovice – Linec a přípravě přeshraničního úseku mezi Českými Budějovicemi a Lincem, jehož parametry jsou aktuálně posuzovány ve společné studii Správy železnic a ÖBB.
Diskuse se týkala také modernizace trati Veselí nad Lužnicí – České Velenice – Gmünd – Vídeň, která po dokončení zlepší kapacitu pro osobní i nákladní dopravu a vytvoří důležitou odklonovou trasu. Diskuse se dotkla také konkurenceschopnosti železniční nákladní dopravy a potřeby koordinovaného postupu na úrovni Evropské unie. Ministr Bednárik představil rakouské straně českou iniciativu zaměřenou na posílení role železnice v nákladní dopravě a odstranění bariér v přeshraničním provozu.
Na závěr jednání se ministři dohodli na pokračování intenzivní spolupráce při přípravě a realizaci klíčových dopravních projektů mezi Českou republikou a Rakouskem.
