Ministr Bek: Předpokládáme digitalizaci přijímacího řízení na střední školy na jaře 2024

Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol na přihlášce a snazší přístup k informaci o přijetí, to vše by měla přinést chystaná digitalizace přijímacího řízení na střední školy. Umožnit to má novela školského zákona, kterou připravilo ministerstvo školství a s níž vyjádřila souhlas vláda.

Novela má být účinná od 1. 1. 2024, uchazeči by tak měli mít možnost přihlašovat se elektronicky na SŠ už v příštím roce. „Návrh již získal podporu zástupců všech parlamentních stran, kteří na tvorbě předpisu spolupracovali, a proto je předkládán cestou poslaneckého návrhu. Byl také podroben i oponentuře na jednání Národního konventu o vzdělávání. Předpokládáme schválení do konce tohoto roku tak, aby bylo možné zavést digitalizaci již pro přijímací řízení na jaře 2024,“ řekl ministr školství Mikuláš Bek.

Hlavním cílem digitalizace přijímacího řízení na střední školy je zjednodušení procesů u všech zainteresovaných stran (uchazeči a zákonní zástupci, školy, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Významnou výhodou pak bude skutečnost, že v okamžiku vydání rozhodnutí o přijetí bude eliminována doba nejistoty, která souvisela s možností podání zápisových lístků v desetidenní lhůtě.

Díky prioritnímu seřazení škol na přihlášce budou mít všichni zainteresovaní okamžitou informaci o své škole, a tedy zmizí problém s tzv. velkým počtem neumístěných uchazečů v první fázi přijímacího řízení. Pro první i druhé kolo přijímací řízení už nebudou aplikovány zápisové lístky.

Digitalizace přijímacího řízení na střední školy přinese tyto hlavní změny:

Evidence všech přihlášek, jak do maturitních oborů, tak oborů s výučním listem v jednotném informačním systému.

Možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až na 3 školy (až 5 v případě podání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou), toto se bude týkat oborů vzdělání s maturitní zkouškou i oborů vzdělání s výučním listem.

Zachování 2 pokusů možnosti konat testy jednotné přijímací zkoušky (JPZ), a to nově i pro uchazeče, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.

Střední školy nebudou mít zákonnou povinnost zohlednit jako jedno z kritérií přijímacího řízení výsledky předchozího vzdělávání ze ZŠ, zůstane však možnost toto kritérium použít.

Školní část přijímacích zkoušek bude skládána v průběhu delšího období, a to i před konáním JPZ.

Systém bude bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek (JPZ a školní části) řediteli středních škol na základě prioritizace uchazeče přiřazovat uchazeče ke konkrétním školám.

Dochází ke změně v možnosti podání přihlášky ke studiu. Ta by měla mít v budoucnu výhradně elektronickou podobu. V první fázi digitalizace v tomto školním roce budou mít však uchazeči možnost podat přihlášku buď v písemné formě bez elektronického systému, resp. písemně s podporou elektronického systému, nebo výhradně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím elektronické identity. V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit na určenou školu, bude mít povinnost na dané škole podat „vzdání se“ svého místa (formálně jde o zpětvzetí přihlášky).

Přihlášky do oborů s talentovou zkouškou podají uchazeči letos v listopadu ještě podle stávající legislativy pouze v písemné formě. Počítá se s tím, že každý, kdo podá přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou a zároveň následně k 20. 2. 2024 podá elektronicky přihlášku do oborů vzdělání bez talentové zkoušky, uvede do této přihlášky také i ty dvě školy, které byly s talentovou zkouškou podány v listopadu 2023. Tak dojde k digitalizaci všech přihlášek. Ty pak ještě překontrolují ředitelé škol.

Úpravy procesu přijímacího řízení do středních škol se neobejdou bez novelizace školského zákona a prováděcího právního předpisu, tedy vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Podle časového harmonogramu by během ledna 2024 měly být vyřešeny legislativní úpravy a připraven funkční systém tak, aby mohla začít jeho pilotáž.

Digitalizace procesu přihlášek bude zajištěna informačním systémem, který v souladu s připravenou novelizací školského zákona, spustí Cermat ve spolupráci s MŠMT nejpozději k 15. 1. 2024. Protože z legislativních a časových důvodů není možné stihnout řádné dokončení procesu v červenci zahájené veřejné zakázky, byla tato veřejná zakázka zrušena a Cermat zajistí vývoj systému tzv. „in-house“, tedy vlastními zaměstnanci. Celkové náklady na vlastní vývoj budou výrazně nižší než nejlevnější nabídka ve výběrovém řízení, která nesplňovala podmínky zadávací dokumentace a musela být vyloučena.

