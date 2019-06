Ministr Hamáček: Člověk může být trestán za to, co je trestné

Tak já se vrátím ke své odpovědi. Člověk může být trestán za to, co je trestné. A co je trestné, říká trestní zákoník. A já jsem vám řekl, že my jsme z hlediska trestního zákoníku nic neměnili. Pouze jsme zavedli nový termín, který popisuje některé fenomény v naší společnosti, nic víc, nic míň.

To znamená, pokud se mě ptáte, zda někdo může být trestán za nenávist. Pokud naplní skutkovou podstatu trestného činu, ano. Ale o tom, zda bude potrestán a jak bude potrestán, nerozhodne Ministerstvo vnitra ani já, ale rozhodne o tom nezávislý soud. A znovu říkám, na trestním zákoníku jsme nic neměnili. Pouze jsme po dohodě s dalšími rezorty zavedli tento nový termín jako popis určitého fenoménu ve společnosti.

Takže ještě jednou a naposledy. Trestán může být ten, kdo poruší zákon a o tom jeho trestu rozhodne nezávislý soud.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Hamáček: Cizinci, překračující zákon, představují bezpečnostní riziko Ministr Hamáček: Návrh Senátu se týká pobytu cizinců za účelem studia Ministr Hamáček: Vyznat se v nepřehledné změti právních předpisů je skoro nemožné Ministr Hamáček: Zvolení Michala Semína do Rady ČTK je pro nás naprosto nepřijatelné

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV