Opozice svorně sešikovaná za Petrem Pavlem. Eva Decroix dokonce natočila VIDEO

Macinkův spor s prezidentem pokračuje a v poslední době se točí kolem summitu NATO v Ankaře. Na summity tradičně jezdil za Česko prezident, to ale nyní Macinka odmítá s tím, že Pavel je opoziční politik a zahraniční směřování země určuje vláda. Pavel na to začátkem týdne namítl, že ministr zahraničí nemůže zakázat prezidentovi zastupovat zemi navenek.
„Summity mezinárodních organizací nejsou vhodným prostředím pro volební kampaň. I proto se domnívám, že je správné, když českou delegaci na všech podobných akcích povede premiér. Nejsme prezidentská republika,“ reagoval Macinka.
Za prezidenta se pochopitelně postavil zástup opozičních politiků, kteří Macinku označili řadou nelichotivých výrazů a naopak ocenili státnické vystupování prezidenta. Předseda ODS Martin Kupka označuje Macinku jako „nezralého fracka“, který ničí českou zahraniční politiku.
„Místo skutečné zahraniční politiky sledujeme sérii nezralých frackovitých vystoupení Petra Macinky v jednom kuse poškozujících zájmy naší země. Je naprosto logické, aby nás na summitu NATO zastupoval prezident Petr Pavel. Místo toho, aby Česká republika alespoň navenek v zahraničí mluvila jedním hlasem, sledujeme slabého premiéra neschopného si zjednat v této vládě pořádek,“ neopomněl Kupka zkritizovat i premiéra Babiše.
Předseda STAN Vít Rakušan Macinkovo jednání přirovnává k totalitním praktikám. „Snaha umlčet ty, s nimiž nesouhlasí, to je odvěká taktika totalitářů. Když se bojí nějakého názoru, zkoušejí potlačit jeho nositele. Nebo jim aspoň okopávat kotníky, když na víc se nezmůžou. Macinka skutečně vejde do učebnic politologie: jako legrační příklad politické malosti,“ říká Rakušan na adresu ministra zahraničí.
Europoslankyně Danuše Nerudová (za STAN) se dokonce vytasila s čísly a porovnala volební zisky Petra Pavla a Motoristů. „2025: Motoristé 380 601 hlasů 2023: Petr Pavel 3 359 301 hlasů Kdyby měl pan Macinka pocit důležitosti, tak jedna připomínka pro něho,“ srovnala europoslankyně nesrovnatelné.
Senátorka Miroslava Němcová (ODS) zase tvrdí, že Macinka je pouhý pěšák v boji premiéra Andreje Babiše. „Babiš řekl, že řídí zahraniční politiku. Myslel zřídí. Jako vždy zaměňuje pojmy. A zřídil ji pod obraz boží. Na ministra zahraničí dosadil mocí opilého pacholka, aby za něj dělal tu nejšpinavější práci. To Babiš rozhodl o domácím vězení pro prezidenta, Macinka je nástroj,“ má jasno Němcová.
Macinka to schytává i od předsedy KDU-ČSL Marka Výborného, který naopak chválí prezidenta Pavla. „Neustálé výlevy ministra Macinky směrem k prezidentovi překračují hranici slušnosti a důstojnosti veřejné funkce. Petr Pavel jako prezident a jako bývalý předseda Vojenského výboru NATO má ty nejlepší kompetence a přirozenou autoritu pro to, aby nás reprezentoval na summitu NATO. A místo toho nás tam má reprezentovat ministr, který od svého nástupu soustavně posouvá českou zahraniční politiku na východ ke Slovensku a Maďarsku, a jehož jediným skutečným výkonem je trvalý spor s Hradem,“ píše na síti X Výborný.
Názoru se nezdržel ani další předseda opoziční strany, Matěj Ondřej Havel z TOP 09, který Macinku posílá do Maďarska. „Ministr zahraničí byl toho večera poněkud neklidný... Prepubertální okopávání kotníků nemá konce. Kdyby se ale Petru Macinkovi nakonec začalo zajídat, může se zkusit domluvit s Michelangelem 21. století a dělat ministra zahraničí v Maďarsku. Tam asi budou brzy shánět,“ uvedl s odkazem na kauzu ministra Pétera Szijjártóa.
Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) vyzvala Macinku, aby se choval jako státník, a při té příležitosti ho nestátnicky urážela.
„Pane ministře zahraničních věcí, začněte se prosím chovat jako státník, a ne jak pubescentní dorostenec, co si vyřizuje účty s partou z vedlejší třídy. Chápu, že se těžko snáší, že je prezident o dvě třídy lidsky i profesně výš než vy, ale zkuste ukázat, že tu nejde o vás, ale o naši zemi!“, napsala Decroix.
