Vidlák: „Dubaj hoří. Ukrajinští generálové si nebudou mít kde užít nakradené prachy.“

Dane, Babiš se rozhodl zastropovat marže na benzinkách a stanovit maximální cenu. Jedni mu nadávají, že je to k ničemu, Kupka se ozval, že to vymyslel on. Bude to celé k něčemu?
Jiří Daněk
Nevím. Možná nebude, možná bude. Ono se jaksi ještě nikdy nestalo, aby z Perského zálivu netekla ropa. Byl to přece naprosto spolehlivý zdroj, na rozdíl nespolehlivého ruského, že? V situaci, kdy nikdo nezná správné řešení, protože ho ještě nikdo nevymyslel, je celkem normální, že se něco zkusí a buď se to osvědčí osvědčí, anebo neosvědčí. Problém není v tom, že Babiš dělá nějaké opatření, problém bude, pokud se neosvědčí a on ho nezruší. A nebo obráceně, pokud ho kvůli řevu pravdy a lásky zruší, i když se osvědčí.
Přál bych si, aby Andrej Babiš toto opatření zcela chladnokrevně vyhodnotil podle ekonomických čísel, ne podle nejapných keců majnstrýmových intervjuků a podle toho ho pak buď ponechal, anebo nebo zrušil. Pokud to takto udělá, je všechno v nejlepším pořádku.
Že vy máte vůči hodným nadnárodním pumpařům stejná podezření jako vůči hodným nadnárodním marketům?
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
To máme pohonné hmoty. Ale co se stane s cenami hnojiv a potravin? Také se budou stropovat? Nebo je také čas na kontrolu marží?
Jestli si tam v Perském zálivu všichni navzájem zapálí svoje ropné vrty i přístavy, tak budete brzy koukat, jak málo volný může trh být. Stropování a sledování marží bude to nejmenší. Po osmdesáti letech si možná i vyzkoušíme, jak se dělá přídělová ekonomika. Tohle se totiž nakonec udělá vždycky, když je nedostatek. Jen hlupáci nechávají nedostatek řešit volným trhem. Možná proto USA od druhé světové žádnou válku nevyhrály... tehdy naposled vláda převzala kontrolu nad ekonomikou a všechno se vyrábělo maximálně levně.
Ani nevíte, jak jsem rád, že mám políčka řádně obdělána, zásobně nahnojena a sadbových brambor mám připraveno hodně.
Válka proti Íránu je na hraně: jednou Trump říká, že sjedná mírovou dohodu, podruhé zase, že vymlátí celý Írán. Teď to vypadá na možnost b). To už by asi nezůstal kámen na kameni?
Vážně to tak vypadá... bohužel. Írán ukázal, že je schopen splnit své hrozby. Vyhrát proti Spojeným státům nemůže, ale může vzít s sebeou do zkázy celý Perský záliv. A když už máte jít do pekla, tak takovým způsobem, aby se o tom mluvilo ještě za tisíc let.
Pst... slyšíte ten smích? To se Putin chechtá, až z Kremlu opadávají cihly.
Co bude s těmi evropskými politiky, kteří se neustále předháněli v obdivu k USA a teď jaksi nevědí? Čekají jen, že se Trump nějak „přežene“ jako mrak a po něm nastoupí někdo, kdo bude hezky podporovat Ukrajinu a mít nás rád?
Já myslím, že už je to jedno. Ať po Trumpovi přijde kdokoliv, bude mít jiné starosti než upevňovat americké impérium v cizině. Bude rád, když ho udrží pohromadě doma. Víte, co mě na všem děsí nejvíc? Že Čína ještě nic neudělala. Že ještě pořád v klidu čeká. Asi tam v Pekingu vědí, že stačí počkat a všechno se nám stane samo.
A Ukrajina už nezajímá nikoho. Všichni vědí, že prachy už nebudou a zbraně také ne. Veškerá podpora je teď už jen určena k rozkradení... Bohužel, milí ukrajinští generálové si nebudou mít ty nakradené prachy kde užít. Dubaj jim jaksi... hoří.
Kolem Ukrajiny přituhuje v Maďarsku, kde je jedním z témat volební kampaně. Maďaři nemají Ukrajinu rádi kvůli chování vůči ukrajinským Maďarům. Co pro změnu Ukrajinci – vy máte na Ukrajině rodinu – soudí o Maďarech? A mimochodem, co soudí vlastně o nás?
Ukrajinci jsou velmi nacionalističtí. O Češích nesmýšlejí špatně, ale srdce v jejich hrudích nebije pro nás, ale pro jejich Ukrajinu. Jestli Češi Ukrajině pomáhají, tak jsou rádi a až pomáhat nebudou, budou velmi naštvaní a okamžitě zapomenou na minulé dobrodiní, kterého se jim od nás dostalo. Takhle to mají i s Maďary a Poláky.
Už před nedávnem jsem prorokoval, že jednoho dne se Ukrajinci otočí a budou spolu s Rusy zase bojovat proti Evropě. Myslím, že tento den se přibližuje.
Má vlastně smysl, dle vás, držet palce Orbánovi, nebo je to celkem jedno?
Viktor Orbán dělal politiku opírání o USA proti Evropě. Logiku to mělo. Lepší jeden diktátor pět tisíc kilometrů daleko než pět tisíc diktátorů za humny v Bruseli. Vsadil na Trumpa, což až do března vypadalo logicky. Trump měl být mírotvorce, měl ukončit americký intervencionismus a měl být vstřícnější střední Evropě. Bohužel, v posledních dnech se nám Trump poněkud zvencnul a je možné, že to Orbánovi prohraje volby. Trump totiž nesplnil dvě hlavní naděje do něj vkládané. Neukončil válku na Ukrajině a mírový summit není v Budapešti.
Prezident Pavel si přeje jet na summit NATO. Macinka ho tam nechce, protože přece nebude brát do delegace „lídra opozice“. Jak to celé dopadne?
Já myslím, že v létě už nebude kam jezdit, protože žádné NATO už nebude. Anebo v něm nebude jeho hlavní sponzor i – Spojené státy.
Ale pokud summit bude, Petr Pavel se tam samozřejmě nějak vnutí a bude tam jako páté kolo u vozu. Doporučím Petru Macinkovi, aby s sebou vzal fotografy, kteří ten kůl v plotě občas vyfotí, abychom se zasmáli, jak je oblíbený.
Bylo to až takové legrační, ale Babiš se vypravil na Velikonoce na Maledivy a opozice začala nadávat, jak to, že není doma a neřeší energetickou krizi. Udělal premiér chybu?
Já bych se na Maledivách nefotil. Stejně tak bych se nefotil s luxusním vánočním stromečkem ani s jiným luxusem. Přichází blbá doba a političtí soupeři to rádi proti Babišovi využijí. Obzvlášť, jestli při čtení tohoto článku už víte, že Blízký východ hoří. Když máte na fejsbůku fotky, jak se cachtáte v moři a lidem pak vysvětlujete, že marže pumpařů i hytlermarketů jsou v normě, tak vás to spolehlivě politicky poškodí.
Čas od času se ptám, co na všechen ten binec říkají lidé u vás na Moravě a jak jim leze do života velká politika, třeba i mezinárodní. Tak jaký je v tomto směru stav teď?
U nás je zatím klid před bouří. Ostatně, co také chcete dělat, když velcí kluci blbnou, že? Myslím, že se všichni budou pečlivěji starat o úrodu a udělají si větší zásoby na zimu a vypálí se víc kořalky, protože to je základní lék na všechno. V hospodě budeme nejspíš trochu víc brblat na poměry, ale všichni umíme přežít v mnohem horších podmínkách, než jaké jsou teď.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
