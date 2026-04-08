Kupka zarazil vlastní lidi kvůli ČT. A zvolal: „Spacáky do Sněmovny“

08.04.2026 15:30 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Opoziční ODS připustila, že dva její poslanci podpořili při výběru kandidátů do Rady České televize bývalého poslance ANO Stanislava Berkovce. Předseda ODS Martin Kupka ale oznámil, že Berkovce ani jiné provládní kandidáty už v příští volbě nikdo z ODS nepodpoří a také vzkázal, že je ODS připravena obstruovat případné přijetí zákona o zrušení koncesionářských poplatků za veřejnoprávní média. „Znovu vytáhneme spacáky,“ uvedl Kupka.

Kupka zarazil vlastní lidi kvůli ČT. A zvolal: „Spacáky do Sněmovny“
Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínový premiér ODS Martin Kupka

Minulý týden se po první volbě členů Rady ČT v rámci mediálního výboru Poslanecké sněmovny začalo spekulovat, kdo z opozice hlasoval pro bývalého člena ANO Stanislava Berkovce, jehož podpořilo třináct členů výboru. Vedle vládních poslanců tak pro něj hlasovali i někteří zástupci opozice. K hlasu pro exposlance ANO Stanislava Berkovce se dosud nepřímo přihlásil pouze jeden, a to lidovec František Talíř.

Předseda ODS Martin Kupka ve středu na tiskové konferenci potvrdil, že mezi nimi byli i dva poslanci jeho strany. „Naše hlasy nejsou za podporou nikoho z těch, kteří v České televizi působí a podle nás ji poškozují. Ani jeden ze dvou hlasů ODS nepatřil Matochovi, Veselému, Šlégrovi ani Bradáčovi,“ uvedl Kupka úvodem.

Zároveň ale dodal, že ODS nebude situaci zlehčovat. „Nebudeme si hrát na schovávanou. Můj tým umí přijmout odpovědnost i za špatná rozhodnutí,“ řekl. Přiznal přitom, že ho výsledek hlasování rozčiluje. „Zlobím se a štve mě, že ty hlasy patřily Stanislavu Berkovcovi. Nesouhlasím s tím a napravíme to,“ prohlásil.

Pro Berkovce hlasovali dva členové mediálního výboru za ODS – bývalý ministr kultury Martin Baxa a poslankyně Lucie Bartošová. Baxa vysvětlil své rozhodnutí takzvanou „strategií menšího zla“. Podle něj se poslanci snažili zabránit tomu, aby mezi finalisty postoupili kandidáti, které považovali za výrazně problematičtější. Mediální výbor vybíral z celkem 36 uchazečů, z nichž nakonec postoupilo 18. Z těchto kandidátů nyní Poslanecká sněmovna zvolí šest nových členů rady.

Kupka zároveň zdůraznil, že při finální volbě ve Sněmovně už ODS Berkovce nepodpoří. „Ze strany ODS nepůjde ve druhém kole ani jeden hlas pro Stanislava Berkovce ani pro nikoho ze skupiny kolem Pavla Matochy,“ řekl. Podle něj je cílem strany zabránit tomu, aby se do kontrolního orgánu veřejnoprávní televize dostali kandidáti, kteří by mohli ohrozit její nezávislost.

ODS současně ostře vystoupila proti plánům vlády na zrušení koncesionářských poplatků za veřejnoprávní média. Kupka uvedl, že jeho strana je připravena využít všechny parlamentní nástroje, aby přijetí takového zákona zabránila. Nevyloučil přitom ani obstrukce během jednání Sněmovny. „Využijeme všechny nástroje opozice. Jsme připraveni nocovat ve Sněmovně, znovu vytáhneme spacáky, aby toto nespatřilo světlo světa,“ prohlásil.

Předseda ODS zároveň zdůraznil, že jeho strana chce veřejnoprávní média bránit. „Jednoznačně stojím za veřejnoprávními médii, protože poskytují službu, která je nezastupitelná pro fungování české demokracie,“ uvedl. Podle něj by zrušení poplatků mohlo ohrozit jejich nezávislost. Kupka proto vyzval premiéra Andreje Babiše, aby zastavil kroky vlády směřující ke zrušení koncesionářských poplatků a tento bod odstranil z programového prohlášení kabinetu. Zároveň oznámil spuštění iniciativy Hlas pro Rozhlas, která má vyjadřovat podporu médiím veřejné služby.

Psali jsme:

Hlasovali jste pro Matochu? Přiznejte se, my to víme. Opoziční válka kvůli ČT graduje
Českou televizi na burzu? Návrh z ODS vyvolal bouři
Kdo z „našich“ zradil Letnou? Volba radních ČT rozkládá opozici
Slíbil, neudělal. „Podtrhlo mu to nohy.“ Znalec k odstřelu Součka. V pozadí Moravec

Vy jste s komunisty dokonce vládli

Ne jen v kraji a teď máte problém, že podpoří návrh koalice v kraji? Navíc podle mě, když někdo souhlasím s něčím, s čím přijde jiná strana, tak to podle vás nemá podpořit jen proto, kdo s tím přišel nebo naopak ten, kdo s tím přišel má nejednou otočit, jen proto, že ho podpořil někdo s kým třeba ji...

Další články z rubriky

Venkov zadotuje Praze levnější benzín, říká ekonom Křeček

14:54 Venkov zadotuje Praze levnější benzín, říká ekonom Křeček

Jak ovlivňuje zastropování ceny paliv mimo Prahu a dálnice? Lidé v menších městech se musí připravit…