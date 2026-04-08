„To přece nemůže.“ Příznivci prezidenta naříkají, co Macinka Pavlovi provedl

08.04.2026 10:50 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Napětí mezi prezidentem Petrem Pavlem a ministrem zahraničí a předsedou Motoristů Petrem Macinkou neopadá. Macinka teď dal jasně najevo, že nenechá prezidenta mluvit na zahraničních akcích, neboť ho považuje za zástupce opozice. Prezident Petr Pavel se okamžitě ohradil, že ministr zahraničí nemůže prezidentovi bránit v tom, aby jako hlava státu dělal svou práci. Práci, kterou mu ukládá ústava. Ve veřejném prostoru politická přestřelka obou mužů vyvolala nemalou pozornost.

Foto: Repro foto ČT
Popisek: Macinka si čte Rudé právo

Od podzimních voleb do Sněmovny z loňského roku uplynulo již půl roku a napětí panující mezi prezidentem Petrem Pavlem a ministrem zahraničí a předsedou Motoristů Petrem Macinkou stále neopadá. Vyvstalo v okamžiku, kdy prezident Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem zahraničí a posléze i ministrem životního prostředí. Macinka na to konto oznámil, že nastane „extrémní případ kohabitace“, čili politické soužití vlády s prezidentem.

V průběhu času o Petru Pavlovi nejednou řekl, že je jen prezidentem opoziční části společnosti, nikoli prezidentem celé republiky, a naposledy, když se jednalo o tom, kdo pojede na summit NATO do Turecka, Macinka řekl, že nepočítá s účastí prezidenta, neboť nepočítá s účastí opozice na summitu.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Když tedy chce jet na summit NATO, tak já říkám ne. Říkám ne a říkám to s tím, že ministerstvo zahraničí je tím jediným subjektem, který dává do centrály NATO notifikace o složení delegace na ten summit. A kdybych já měl být tím posledním, tak jeho jméno na tento seznam já nikdy nenapíšu. Nikdy! Jo? Takže když je někdo tím posledním, tak to udělat musí. Stejně jako on si myslel, že před námi zachraňuje ústavu, tak já zachraňuji před opozičními řečmi tady ten mezinárodní summit před těmi opozičními řečmi,“ nechal se Macinka slyšet na internetové televizi xTV.

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„To ale samozřejmě nebude jednou a dost. To je prostě, tady jde o princip a já ten princip hodlám držet. Protože mimochodem v září bude třeba summit OSN, kde vždycky vedoucí české delegace hovoří. Je to poměrně významná také událost. No tak tam také nebude mluvit lídr opozice, protože ministerstvo zahraničních věcí nevyřídí akreditaci pro žádného člověka z opozice. Já budu trvat na tom, že i na tomto formátu bude zastupovat Českou republiku předseda vlády. Protože nejsme prezidentská republika. Takže pokud si někdo hraje na to, že je králem slunce, tak se možná příliš začetl do nějakých dobových románů francouzské literatury,“ zdůraznil Macinka.

Prezident Pavel se obratem ohradil, že Macinka jako ministr zahraničí nemůže hlavě státu zakazovat, aby plnila svou roli. Článek 63 Ústavy ČR totiž mimo jiné říká, že prezident zastupuje stát navenek.

Ing. Pavel Spirov, PhD

  • SPD
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A na sociálních sítích slovní přestřelka mezi oběma politiky vyvolala značnou pozornost.

„Může se k tomu nějak Strakova akademie a vůbec ne lepší vláda vyjádřit!? Strana se 7 % tu bude určovat, kam může cestovat prezident, a to i proti Ústavě!? Tady se nerespektují výsledky voleb, Ústava a vůle voličů!?“ padlo na sociálních sítích.

 

A to byl teprve začátek.

„Hele, Andreji Babiši, tohle úplně nevypadá, že chcete být vládou všech občanů včetně těch, kteří vás nevolili. Vždyť vy už z každého děláte vůdce či člena opozice a veřejného nepřítele a tvrdě po něm jdete, ať už je to prezident, médium, herec či aktivista. Toto je hodně za hranou,“ zaznělo také ve veřejném prostoru.

 

Padla i otázka, zda v případě Petra Macinky nenastal čas na defenestraci.

„Zoufalec, kterého volilo pět a půl lidí, má rozhodovat o zahraničních cestách prezidenta, který má hlasy víc než poloviny této země? Už je čas na defenestraci?“

 

Došlo i na otázku, zda Macinka kvůli tomuto svému výroku končí. A došlo i na odpověď. Kvůli slabším jedincům neskončí.

„Na to, že přes 60 % voličů moto je za prezidentem, dalo by se říci, že skončí, jenže pak je zde stále velká část slabších jedinců…“

 

„To je nehorázné prohlášení. Jak tohle dopadne?“ zazněla otázka na závěr.

Článek obsahuje štítky

Babiš , NATO , opozice , OSN , Pavel , vláda , ANO , Petr Pavel , motoristé , Macinka , Prezident Pavel , Ústsava ČR

Váš názor? (Hlasovalo 6 čtenářů)

Měl by podle vašeho názoru prezident Petr Pavel zastupovat Česko v zahraničí?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Diskuse obsahuje 52 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Paměť, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskusePEBA , 08.04.2026 11:56:18
Velmi dobře si pamatuji, jak se v roce 1988 choval mladý důstojník, toho času prezident republiky. Jak vyhrožoval za blbé keci mladému důstojníkovi od dělostřelců vojenskou kontrarozvědkou.

|  7 |  0

