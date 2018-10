Ministr Hamáček: Ministerstvo poskytne další peníze na potírání nelegální migrace do Evropy

Ministerstvo vnitra chce pomoci především v zemích, odkud do Evropy migranti přichází, a snižovat tak jejich motivaci dostat se do EU. Tři africké země a Irák dostanou od české vlády celkem 50 milionů korun, pomoc směřuje do zdrojových a tranzitních zemí migrace. "Dlouhodobě pomáháme v místě problémů, které jsou zdrojem migrace do Evropy. Děláme přesně to, co deklarujeme našim evropským partnerům. To je ta pomoc, která má smysl. Proto jsem rád, že vláda schválila uvolnění dalších 50 milionů korun v rámci programu Pomoc na místě," uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). "Jsou to daleko lépe vynaložené finanční prostředky, které pomohou mnohem více, než kdybychom museli řešit nelegální migraci v Evropě," upřesňuje ministr.

Ministerstvo vnitra pošle přes Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky 25 milionů na podporu vnitřně vysídlených osob, uprchlíků a navrátilců v Mali. Z peněz se například postaví obydlí pro 300 rodin nebo přispějí k obnově zdravotnických a vzdělávacích zařízení. Dalších 10 milionů poputuje do Nigeru na projekt podporující 1600 žen, kterým se zakoupí zemědělská zvířata a plodiny a zaplatí zemědělský kurs s cílem zajistit jejich soběstačnost. Dalších 5 milionů poskytne ministerstvo Čadu na podporu a stabilizaci uprchlíků a vnitřně vysídlených osob v oblasti Čadského jezera. Posledních 10 milionů je určených na obnovu zdravotnické infrastruktury v provincii Anbar v Iráku.

Celkový rozpočet programu Pomoc na místě na rok 2018 je 150 milionů korun. Pomoc jde buď přímo, nebo prostřednictvím vlád států EU či mezinárodních organizací. Prozatím tento rok Ministerstvo vnitra rozdělilo na pomoc v Jordánsku, Makedonii a Bosně a Hercegovině 100 milionů korun.

