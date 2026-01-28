Ministr Havlíček: Dohoda EU – Indie umožní rozvoj obchodu s nejlidnatější zemí světa

29.01.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Bezcelní dohoda EU s Indií, která byla podepsána v Novém Dillí, uspoří evropským exportérům na clech až 4 miliardy eur ročně a odstraní přibližně 90 % celních bariér.

Ministr Havlíček: Dohoda EU – Indie umožní rozvoj obchodu s nejlidnatější zemí světa
Foto: Hans Štembera
Popisek: Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu

Dohoda vytváří zónu volného obchodu pro téměř dvě miliardy lidí a výrazně zlepší přístup evropských firem na dosud značně uzavřený indický trh. Dalším krokem k dokončení dohody bude ratifikace na úrovni EU a členských států.

Z pohledu České republiky je dohoda zásadní zejména pro strojírenství a automobilový průmysl. U strojírenských výrobků dojde k úplné eliminaci cel, která dnes dosahují až 44 %, v automobilovém sektoru pak ke snížení cel na 10 %. Dohoda zároveň odbourává řadu netarifních překážek, rozšiřuje přístup unijních firem na indický trh služeb a posiluje ochranu práv duševního vlastnictví.

Anketa

Kdo je vinen současnou situací?

97%
1%
0%
2%
hlasovalo: 12792 lidí

„Indie patří k našim nejdůležitějším ekonomickým partnerům v Asii. Dokončení a budoucí naplňování dohody je klíčovým milníkem v našich hospodářských vztazích. Kromě předpokládaného růstu obchodu je důležitá i technologická a průmyslová spolupráce v oblastech investic, inovací či high-tech technologií,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Očekává se, že díky dohodě se vývozy z EU do Indie do roku 2032 až zdvojnásobí. Pro české firmy to znamená nové příležitosti nejen v oblasti zboží, ale také služeb, investic, inovací a high-tech technologií.“

Indie je už dnes jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky v Asii. V posledních pěti letech se vzájemný obchod více než zdvojnásobil a v roce 2024 poprvé přesáhl hranici 4 miliard USD. Dohoda tak představuje silný impuls pro další posilování obchodních pozic českých firem v celém indo-pacifickém regionu.

Podle Evropské komise EU a Indie píší historii a prohlubují partnerství mezi největšími demokraciemi. Svět tak dostal signál, že spolupráce založená na pravidlech přináší skvělé výsledky. Dohoda o volném obchodu (FTA) obsahuje i ochranné mechanismy pro citlivé sektory a vytváří stabilní rámec pro dlouhodobou hospodářskou spolupráci. Přestože indický trh zůstává pro exportéry náročný, uzavření FTA je významným krokem k diverzifikaci exportních destinací a posílení konkurenceschopnosti evropských i českých podniků.

Jednání o dohodě EU–Indie začala už v roce 2007. Uzavřená smlouva je největší obchodní dohodou, jakou kdy obě strany sjednaly, a má vedle ekonomického přínosu také výrazný geopolitický rozměr – EU a Indie jí potvrzují vůli ke spolupráci v době rostoucí globální nejistoty.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

  • ANO 2011
  • 1. místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Ministr Havlíček: O dalším provozu uhelné elektrárny Chvaletice rozhodne ERÚ
Ministr Havlíček: Je velmi pravděpodobné, že půjčku Ukrajina nezaplatí
Ministr Havlíček: Úsilí o dosažení spravedlivého a trvalého míru
Ministr Havlíček: Proboha, jaká průmyslová lobby?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Havlíček , Indie , MPO , zahraniční obchod , ANO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je dohoda EU s Indií zásadní pro české strojírenství a automobilový průmysl?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Pokolikáte už tu byl pokus odvolat šéfku EK?

Ne že bych s ní sympatizoval, ale buď by bylo na místě pro její odvolání získat nejprve větší podporu anebo se zabývat něčím podstatným, co lze změnit, nemyslíte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nezralé banány v obchodě se rozhodně nevyplatí přehlížetNezralé banány v obchodě se rozhodně nevyplatí přehlížet Večerní nápoje výrazně podporující spánek i hubnutíVečerní nápoje výrazně podporující spánek i hubnutí

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Svobodní: Evropská unie ohrožuje svobodu šíření informací

11:17 Svobodní: Evropská unie ohrožuje svobodu šíření informací

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k regulaci WhatsAppu