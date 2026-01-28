Ministr Havlíček: Dohoda EU – Indie umožní rozvoj obchodu s nejlidnatější zemí světa

Dohoda vytváří zónu volného obchodu pro téměř dvě miliardy lidí a výrazně zlepší přístup evropských firem na dosud značně uzavřený indický trh. Dalším krokem k dokončení dohody bude ratifikace na úrovni EU a členských států.
Z pohledu České republiky je dohoda zásadní zejména pro strojírenství a automobilový průmysl. U strojírenských výrobků dojde k úplné eliminaci cel, která dnes dosahují až 44 %, v automobilovém sektoru pak ke snížení cel na 10 %. Dohoda zároveň odbourává řadu netarifních překážek, rozšiřuje přístup unijních firem na indický trh služeb a posiluje ochranu práv duševního vlastnictví.
„Indie patří k našim nejdůležitějším ekonomickým partnerům v Asii. Dokončení a budoucí naplňování dohody je klíčovým milníkem v našich hospodářských vztazích. Kromě předpokládaného růstu obchodu je důležitá i technologická a průmyslová spolupráce v oblastech investic, inovací či high-tech technologií,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Očekává se, že díky dohodě se vývozy z EU do Indie do roku 2032 až zdvojnásobí. Pro české firmy to znamená nové příležitosti nejen v oblasti zboží, ale také služeb, investic, inovací a high-tech technologií.“
Indie je už dnes jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky v Asii. V posledních pěti letech se vzájemný obchod více než zdvojnásobil a v roce 2024 poprvé přesáhl hranici 4 miliard USD. Dohoda tak představuje silný impuls pro další posilování obchodních pozic českých firem v celém indo-pacifickém regionu.
Podle Evropské komise EU a Indie píší historii a prohlubují partnerství mezi největšími demokraciemi. Svět tak dostal signál, že spolupráce založená na pravidlech přináší skvělé výsledky. Dohoda o volném obchodu (FTA) obsahuje i ochranné mechanismy pro citlivé sektory a vytváří stabilní rámec pro dlouhodobou hospodářskou spolupráci. Přestože indický trh zůstává pro exportéry náročný, uzavření FTA je významným krokem k diverzifikaci exportních destinací a posílení konkurenceschopnosti evropských i českých podniků.
Jednání o dohodě EU–Indie začala už v roce 2007. Uzavřená smlouva je největší obchodní dohodou, jakou kdy obě strany sjednaly, a má vedle ekonomického přínosu také výrazný geopolitický rozměr – EU a Indie jí potvrzují vůli ke spolupráci v době rostoucí globální nejistoty.
