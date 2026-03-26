Ministr Havlíček: Méně slov, více činů

O energetické bezpečnosti nemluvíme, ale řešíme ji a zajišťujeme cenovou dostupnost, dostatek energií, diversifikaci zdrojů i dopady na životní prostředí. Za prvních 100 dní vlády:
- ukončení zelené daně a snížení cen elektřiny o 10%
- rozšíření počtu energeticky náročných odvětví, která získají podporu, a to z 14 na 36
- zahájení přípravy dalších jaderných zdrojů v lokalitě Temelín
- příprava plynových a dalších zdrojů s podporou kapacitních mechanismů
- zajištění dlouhodobých dodávek plynu z USA
- příprava podmínek pro naplnění zásobníků v době konfliktu na Blízkém východě
- stabilizace marží nafty a benzinu a dosažení cen PHM pod průměrem EU i regionu střední Evropy
- vyšší zapojení českého průmyslu do jádra
- přepracování map akceleračních zón pro větrníky
- ukončení dotací Nová zelená úsporám a předchod na podporu skrze úvěry s nulovými úroky
- příprava projektu prodejů plynu a ropy na Slovensko skrze posílenou infrastrukturu
- sebevědomá energetická politika na úrovni EU, získávání spojenců pro změnu režimu emisních povolenek a podpory energeticky náročných oborů
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
