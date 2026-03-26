Ministr Havlíček: Méně slov, více činů

26.03.2026 14:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům práce Babišovy vlády v prvních 100 dnech

Foto: Hans Štembera
Popisek: Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu

O energetické bezpečnosti nemluvíme, ale řešíme ji a zajišťujeme cenovou dostupnost, dostatek energií, diversifikaci zdrojů i dopady na životní prostředí. Za prvních 100 dní vlády:

  • ukončení zelené daně a snížení cen elektřiny o 10%
  • rozšíření počtu energeticky náročných odvětví, která získají podporu, a to z 14 na 36
  • zahájení přípravy dalších jaderných zdrojů v lokalitě Temelín
  • příprava plynových a dalších zdrojů s podporou kapacitních mechanismů
  • zajištění dlouhodobých dodávek plynu z USA
  • příprava podmínek pro naplnění zásobníků v době konfliktu na Blízkém východě
  • stabilizace marží nafty a benzinu a dosažení cen PHM pod průměrem EU i regionu střední Evropy
  • vyšší zapojení českého průmyslu do jádra
  • přepracování map akceleračních zón pro větrníky
  • ukončení dotací Nová zelená úsporám a předchod na podporu skrze úvěry s nulovými úroky
  • příprava projektu prodejů plynu a ropy na Slovensko skrze posílenou infrastrukturu
  • sebevědomá energetická politika na úrovni EU, získávání spojenců pro změnu režimu emisních povolenek a podpory energeticky náročných oborů

Více v rozhovoru pro Hospodářské noviny ZDE.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

  • ANO 2011
  • 1. místopředseda vlády
Zdroje:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1611163419957256&set=pcb.1611163506623914

