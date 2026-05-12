Šebelová (STAN): Mnozí to Babišovi uvěřili a teď nevěří svým očím a uším

12.05.2026 11:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Andreji Babišovi.

Foto: STAN
Popisek: Michaela Šebelová

Neptejte se mě na heřmanickou haldu, řekl Andrej Babiš na besedě o heřmanické haldě. Evidentně zapomněl, že jako lídr v Moravskoslezském kraji před volbami lidem sliboval, jak bude řešit jejich problémy. Mnozí mu to uvěřili a teď nevěří svým očím a uším. Skutečné problémy lidí Babiše nezajímají, o haldě nic neví, otázky na ni odmítá. Jenže tady mu arogance, jakou známe z vládních tiskových konferencí, nepomůže. Lidi u nás se nedají jen tak odbýt, a to je dobře! 

Mgr. Michaela Šebelová

  • STAN
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

