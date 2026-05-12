Prokop (Stačilo!): V Německu probíhají masové protesty. A česká média mlčí

12.05.2026 15:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k protestům v Německu.

V Německu probíhají masové protesty. A česká média mlčí.

8. května proběhla další ze školních stávek proti mobilizaci - série protestů převážně ze strany studentů proti militarizaci společnosti. V Německu totiž mají přímou historickou zkušenost s tím, že když si vládci zahájí válku tak jako první obětují mladé lidi.

Minulý prosinec si německá vláda prosadila kontroverzní úpravu zákonů, kdy od příštího roku budou pro všechny 18ti leté povinné zdravotní prohlídky za účelem posouzení jejich způsobilosti v případě mobilizace. Zákon také teoreticky umožňuje omezit možnost všem mužům mezi 17ti a 45ti lety vycestovat za hranice - to by bylo možné jen na 3 měsíce a pouze se speciálním povolením.

Přestože demonstrace na 8. května proběhly ve víc jak sto různých městech napříč Německem a účastnily se jich vyšší desítky tisíc lidí, tak český mediální mainstream mlčí, přestože západní média (např. britský The Guardian) o protestech řádně informují. Nechceme přece, aby česká mládež pochytila ze západu ty "nesprávné" myšlenky, že?

Mgr. Vítek Prokop

