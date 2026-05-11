Hladík (KDU-ČSL): Když se nehodí fakta, tak je vše spiknutí, že, Jindro

Hlavní dezinformátor Jindřich Rajchl se zase chlubí, jak objevil skandál.
Tentokrát si prý stát kupuje novináře. Ale jaká je realita?
Standardní veřejná zakázka na osvětovou informační kampaň o obnovitelných zdrojích energie. Stát měl lidem přiblížit, jak fungují obnovitelné zdroje. Zavázali jsme se k tomu za minulé Babišovy vlády v rámci Národního plánu obnovy.
Evropská unie vyčlenila prostředky na osvětovou kampaň.
Tak tohle je opravdu šokující. Pan právník tomu říká manipulace. V normálním světě se tomu říká komunikace.
A stačí si tu smlouvu opravdu přečíst.
Účel je informovat veřejnost o obnovitelných zdrojích energie, vysvětlovat jejich dopady a vyvracet nepravdivé informace a dezinformace, obsah musí být postavený na datech, faktech a odbornících, cílem je zvýšit porozumění a vést veřejnou debatu, ne ji manipulovat
Ale podle Jindry.
Fact-checking = propaganda
Veřejná smlouva = tajné ovlivňování médií
Reklama = koupení novináři
Když se nehodí fakta, tak je vše spiknutí. Vůbec se nedivím, že se ozývá Rajchl, král dezinformační scény. Upřímně jediný problém je, že tady někomu vadí fakta o obnovitelných zdrojích.
A víte, co je nejlepší? Že z té smlouvy se neuskutečnilo vůbec nic. Zakázku Motoristé zrušili. A já jsem vlastně rád, protože by ji jinak stoprocentně využili pro šíření dezinformací.
