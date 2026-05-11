Hladík (KDU-ČSL): Když se nehodí fakta, tak je vše spiknutí, že, Jindro

12.05.2026 10:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům Jindřicha Rajchla.

Hladík (KDU-ČSL): Když se nehodí fakta, tak je vše spiknutí, že, Jindro
Foto: Repro ČT
Popisek: Ministr Petr Hladík

Hlavní dezinformátor Jindřich Rajchl se zase chlubí, jak objevil skandál.

Tentokrát si prý stát kupuje novináře. Ale jaká je realita?

Standardní veřejná zakázka na osvětovou informační kampaň o obnovitelných zdrojích energie. Stát měl lidem přiblížit, jak fungují obnovitelné zdroje. Zavázali jsme se k tomu za minulé Babišovy vlády v rámci Národního plánu obnovy.

Evropská unie vyčlenila prostředky na osvětovou kampaň.

Tak tohle je opravdu šokující. Pan právník tomu říká manipulace. V normálním světě se tomu říká komunikace.

A stačí si tu smlouvu opravdu přečíst.

Účel je informovat veřejnost o obnovitelných zdrojích energie, vysvětlovat jejich dopady a vyvracet nepravdivé informace a dezinformace, obsah musí být postavený na datech, faktech a odbornících, cílem je zvýšit porozumění a vést veřejnou debatu, ne ji manipulovat

Ale podle Jindry.

Fact-checking = propaganda

Veřejná smlouva = tajné ovlivňování médií

Reklama = koupení novináři

Když se nehodí fakta, tak je vše spiknutí. Vůbec se nedivím, že se ozývá Rajchl, král dezinformační scény. Upřímně jediný problém je, že tady někomu vadí fakta o obnovitelných zdrojích.

A víte, co je nejlepší? Že z té smlouvy se neuskutečnilo vůbec nic. Zakázku Motoristé zrušili. A já jsem vlastně rád, protože by ji jinak stoprocentně využili pro šíření dezinformací.

Mgr. Petr Hladík

  • KDU-ČSL
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

ODS: Odmítáme návrh na rozvolnění fiskálních pravidel
Trikolora: Stížnost Radě ČT na moderátora Martina Řezníčka
Premiér Babiš: Není to žádná trafika
Lukáš Kovanda: Vláda v příštím roce poruší své programové prohlášení

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Nápověda k Profilům PL – připravujeme Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL , Rajchl , Hladík

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jsou pro vás hádky českých politiků unavující?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Babiš

A jak za vaší vlády zbohatl Agrofert?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Postelové mýty kazí radost z milováníPostelové mýty kazí radost z milování S nákupem prvních jahod ještě raději počkejteS nákupem prvních jahod ještě raději počkejte

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hladík (KDU-ČSL): Když se nehodí fakta, tak je vše spiknutí, že, Jindro

10:02 Hladík (KDU-ČSL): Když se nehodí fakta, tak je vše spiknutí, že, Jindro

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům Jindřicha Rajchla.