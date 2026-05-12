Odstrčený lidovec napsal, co nám ukázal průšvih Slavie Praha

12.05.2026 12:46 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Chování několika slávistických fanoušků na posledním utkání Slávie se Spartou vzbudilo velkou nelibost u velké většiny české společnosti. Lidovecký politik Jan Wolf se zamyslel nad tím, kde má tento ošklivý incident kořeny. A nabídl vysvětlení. Pro mnohé možná překvapivé vysvětlení.

Odstrčený lidovec napsal, co nám ukázal průšvih Slavie Praha
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jan Wolf

Anketa

Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?

1%
98%
1%
hlasovalo: 18878 lidí
Ačkoli lidovecký politik Jan Wolf přiznává, že na fotbale nepatří mezi nejvzornější fandy, i jemu se zdá, že to, co se stalo před pár dny na utkání Slávie se Spartou, bylo silně za čarou. Nijak se netají tím, že na fotbale rád projevuje emoce, neboť to z jeho pohledu ke sportu patří, ale to, co se stalo na zápase Slávie a Sparty, má hlubší kořeny.

„Dnes, když se potkají 2 lidé v domě, nepozdraví se nebo jeden ano a druhý mu neodpoví. Je to normální? Není. Děti jsou vynášeny do nebes a učitelé peskováni za to, že se na žáka nedívají dostatečně mile a žáka tak frustrují. Na Pochodu pro život jdou rodiče a prarodiče se svými dětmi nebo vnoučaty a mladí, co o životě ví akorát to, že jejich pravda je ta jediná a správná, na ně křičí něco o úchylných, kteří neví, že potrat je něco, na co má každá žena právo, ale nenarozené dítko má právo menší než miláček rodiny, pes. Na Filozofické fakultě se učí o nadřazenosti liberálního pojetí světa nad zastaralým, zavrženíhodným konzervativním postojem, a pak se divíme, že mladé dívky zahalené do palestinských vlajek křičí o svobodě LGBT, kterou Free Palestina určitě těmto lidem přináší, a zlý Izrael, bránící své území, je označován za fašistický stát,“ napsal Wolf na sociální síti Facebook.

Anketa

Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?

2%
96%
2%
hlasovalo: 23051 lidí
„A tak pár blbů vběhne na trávník, část z nich si svou frustraci vybije na hráčích soupeřova týmu a ti ‚zdatnější‘ se světlicemi v rukou naběhnou před uzavřený kotel (sektor) soupeře a tam na ně hrdinsky s možností útěku začnou střílet zatím ještě jen světlice a petardy. A příště budou ve jménu své nadřazenosti střílet co?“ zeptal se rozzlobeně Jan Wolf.

Nechce si prý domýšlet, jak by to mohlo skončit. A tak mu prý nezbývá než se držet svých tradičních hodnot, chovat se co nejslušněji a třeba se zapojit i do Pochodu pro život. Vše v naději, že bude žít co nejlépe. Dokud v okamžiku smrti nebude skládat účty vyšší autoritě.

Jan Wolf, který je znám svými konzervativními postoji, z rozhodnutí pražských lidovců nebude zařazen na kandidátní listinu pro pražské komunální volby. Informovaly o tom Katolické noviny.

Psali jsme:

Vláda bez kultury, našel Jan Hrušínský příčinu řádění na fotbale. Posílají jej k psychiatrovi
Pokus svést průšvih Slavie na Macinku s Turkem nedopadl dobře
Skandál na Slavii. Policie koná, Tvrdík udělí doživotní zákazy
Fotbalová špína až na radnici? Kauza kolem primátora Karviné ukazuje, že nejde jen o sport

 

Zdroje:

https://katolickenoviny.cz/jan-wolf-nebude-na-kandidatce-prazske-kdu-csl/

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Nápověda k Profilům PL – připravujeme Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

fotbal , násilí , rodina , sport , křesťanství , Sparta , Slávie , tradiční hodnoty

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vnímáte situaci stejně jako Jan Wolf?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

Sudetoněmecký landsmanšaft

Co vím, tak ho podporujete. Vám nevadí, že usilují o prolomení Benešových dekretů? Jestli chtějí smíření, tak se ptám proč o to usilují? A zda je prolomení nebo vůbec jejich otevření něco, s čím byste souhlasil?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Když s vámi tělo promlouvá přes stav nehtůKdyž s vámi tělo promlouvá přes stav nehtů Tělo přes náhlý výsev akné doslova křičí o pomocTělo přes náhlý výsev akné doslova křičí o pomoc

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Keller: Česko kůlem v plotě. Stát jako lev s dvěma ocasy

13:04 Keller: Česko kůlem v plotě. Stát jako lev s dvěma ocasy

NEKOREKTNĚ S KELLEREM „Je Česko trvale udržitelné?“ Ptá se sociolog a filozof Jan Keller ve svém da…