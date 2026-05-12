Pospíšil (TOP 09): Jsem důrazně proti tomu, aby Kanye West v Praze vystupoval

12.05.2026 12:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke koncertu Kanye Westa.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Jiří Pospíšil

Řekl jsem to před rokem a platí to pořád!

Jsem důrazně proti tomu, aby Kanye West v Praze vystupoval. Člověk, který se netají obdivem k Hitl*rovi, nemá v Praze co dělat! 

A velice mi vadí i ta obrovská míra AROGANCE a BEZOHLEDNOSTI ze strany organizátorů jeho koncertu!

Jen tak se dá totiž nazvat nápad uspořádat jeho koncert v prostorách dostihového závodiště v Chuchli!

V lokalitě, kde žijí nejen rodiny s dětmi, často s jejich psy a kočkami, ale jsou tam také ustájené koně!

V okolí jsou téměř tři desítky registrovaných hospodářství, včetně chovatelů hospodářských zvířat.

Nedaleko závodiště je navíc chuchelský zookoutek pečující o zvířata s trvalým zdravotním či jiným handicapem, který spadá pod Lesy Praha.

Areál se také nachází kousíček od břehů Vltavy, kde žijí další druhy volně žijících zvířat a ptactva!

Když pominu samotnou extrémní kontroverznost této osoby, tak koncerty tohoto typu se nemají v takových lokalitách vůbec pořádat! Vrhá to špatný stín i na samotné majitele závodiště.

JUDr. Jiří Pospíšil

  • TOP 09
  • poslanec
