Pospíšil (TOP 09): Jsem důrazně proti tomu, aby Kanye West v Praze vystupoval

Řekl jsem to před rokem a platí to pořád!
Jsem důrazně proti tomu, aby Kanye West v Praze vystupoval. Člověk, který se netají obdivem k Hitl*rovi, nemá v Praze co dělat!
A velice mi vadí i ta obrovská míra AROGANCE a BEZOHLEDNOSTI ze strany organizátorů jeho koncertu!
Jen tak se dá totiž nazvat nápad uspořádat jeho koncert v prostorách dostihového závodiště v Chuchli!
V lokalitě, kde žijí nejen rodiny s dětmi, často s jejich psy a kočkami, ale jsou tam také ustájené koně!
V okolí jsou téměř tři desítky registrovaných hospodářství, včetně chovatelů hospodářských zvířat.
Nedaleko závodiště je navíc chuchelský zookoutek pečující o zvířata s trvalým zdravotním či jiným handicapem, který spadá pod Lesy Praha.
Areál se také nachází kousíček od břehů Vltavy, kde žijí další druhy volně žijících zvířat a ptactva!
Když pominu samotnou extrémní kontroverznost této osoby, tak koncerty tohoto typu se nemají v takových lokalitách vůbec pořádat! Vrhá to špatný stín i na samotné majitele závodiště.
