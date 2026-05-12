Merz má problém. Zkazil už tak špatnou situaci

Pokus německého kancléře Friedricha Merze zastavit propad své popularity se v posledních týdnech stále častěji obrací proti němu. Série veřejných vystoupení po Německu, během nichž se snaží přesvědčit občany, že jeho vláda situaci v zemi postupně stabilizuje, zatím spíše zvýraznila narůstající frustraci části společnosti.
Největší pozornost vyvolala Merzova návštěva města Salzwedel ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Právě tam se během veřejné debaty odehrála výměna názorů, která se rychle rozšířila německými médii i sociálními sítěmi.
„V žádném případě – ani jednou – nikdo nikdy neuvažoval o zvýšení platů členů federální vlády,“ odpověděl kancléř. „V žádném případě. Cokoli jiného je nepravdivé tvrzení. A byl bych vám vděčný, kdybyste to neopakovali, aniž byste si to ověřili. V žádném případě!“ měl prohlásit Merz podle informací listu Politico.
Ačkoli informace o zvyšování platů politiků nebyla přesná, Merzova reakce vyvolala v Německu silnou kritiku. Komentátoři i opoziční politici upozorňovali především na tón, kterým kancléř na ženu reagoval. Deník Tagesspiegel například položil otázku: „Merz poučuje ženu s rakovinou: Jak citlivý je kancléř?“
Celý incident podle kritiků zapadá do dlouhodobého obrazu politika, který má potíže navázat kontakt s běžnými voliči. Merz je už od svého vstupu do nejvyšší politiky často označován za člověka blízkého podnikatelským elitám spíše než běžným občanům. Bývalý manažer investiční společnosti BlackRock je známý mimo jiné tím, že po Německu létá vlastním soukromým letadlem.
Jeho problém nyní potvrzují i průzkumy veřejného mínění. Podle aktuálního průzkumu DeutschlandTrend je s prací vládní koalice nespokojeno 86 procent Němců. Merz je navíc v této fázi svého mandátu méně populární než jeho předchůdce Olaf Scholz, jehož vláda se rozpadla po vleklých sporech uvnitř koalice.
Kancléř přitom do úřadu nastupoval s příslibem rychlého ekonomického obratu. Německu slíbil obnovu hospodářského růstu a posílení konkurenceschopnosti země. Dnes však podle průzkumů věří v jeho schopnost oživit ekonomiku pouze 24 procent obyvatel. Jen 14 procent dotázaných si myslí, že komunikuje efektivně.
Další momenty během debaty v Salzwedelu ukázaly, jak silná frustrace mezi voliči panuje. Když se jeden z účastníků zeptal: „Co se přesně zlepšilo pro občany od té doby, co jste se stal kancléřem?“, publikum reagovalo sarkastickým smíchem. Merz následně hájil především své kroky v zahraniční politice a oblasti obrany. „V uplynulém roce se nám podařilo zachránit NATO,“ prohlásil kancléř. „Díky našim příspěvkům na obranu a mému odhodlání vůči Evropské unii jsme také udrželi Evropu pohromadě.“
Na ekonomické problémy, vysoké ceny energií či rostoucí náklady na zdravotní pojištění, které občané během debaty opakovaně zmiňovali, však podle kritiků reagoval jen obecnými výzvami k trpělivosti. „Nyní se krok za krokem přibližujeme k reformám, které nám umožní udržet naši prosperitu,“ uvedl Merz. „Přiznávám, že bych si přál, aby to šlo rychleji. Je ale také pravda, že naše demokracie potřebuje čas.“
Právě apel na trpělivost však podle analytiků přichází v době, kdy velká část veřejnosti začíná ztrácet důvěru, že současná vláda dokáže ekonomické problémy skutečně vyřešit.
Největším politickým vítězem této situace se stává AfD. Strana v posledních měsících výrazně posílila a v některých průzkumech již předstihla Merzův konzervativní blok CDU/CSU. Výrazně roste především ve východních spolkových zemích, kde se letos na podzim uskuteční důležité regionální volby.
AfD využívá nespokojenosti obyvatel s vysokými cenami energií, stagnující ekonomikou i migrací. Zatímco Merz zdůrazňuje nutnost postupných reforem a kompromisů uvnitř vládní koalice se sociální demokracií, AfD nabízí jednoduchá a přímočará řešení – obnovení energetické spolupráce s Ruskem, návrat levného plynu nebo tvrdší postup proti migraci.
Politický tlak na kancléře proto pravděpodobně ještě zesílí. Očekává se, že zářijové regionální volby na východě Německa mohou přinést AfD historicky silný výsledek, zatímco vládní strany by mohly utrpět další ztráty. Sám Merz nyní připouští, že některá očekávání nastavoval příliš optimisticky. V rozhovoru pro veřejnoprávní televizi nedávno označil za svou největší chybu „možná přílišnou netrpělivost“.
Na otázku, proč během veřejné debaty „ostře konfrontoval ženu s rakovinou“, však odmítl, že by se vůči ní choval nevhodně. Tvrdil, že pouze „zpochybnil“ fakticky nepřesné tvrzení. Zároveň ale dodal: „Kritiku chápu.“
