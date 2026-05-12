Komínek (KSČM): Bankrot. Takto „umí“ hospodařit s veřejnými prostředky poslanec za STAN Hlavatý

12.05.2026 13:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke starostenské práci poslance Hlavatého.

Takto „umí“ hospodařit s veřejnými prostředky starosta a zároveň poslanec za STAN Matěj Hlavatý.

Pak se nelze divit, že jsou lidé k celé věci kritičtí. Pokud obec se 160 obyvateli a rozpočtem kolem 3,5 milionu korun potřebuje 18milionovou finanční výpomoc kvůli projektu, který ji dostal prakticky na hranu bankrotu, je naprosto namístě ptát se, zda bylo hospodaření nastavené odpovědně.

Zvlášť když je starosta zároveň poslancem za STAN a měl by velmi dobře vědět, jaká rizika podobné projekty pro malou obec představují. Péče o děti je samozřejmě důležitá, ale stejně důležité je i to, aby vedení obce hospodařilo tak, aby kvůli jednomu projektu nepřivedlo obec na pokraj bankrotu.

Jaroslav Komínek

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Článek obsahuje štítky

KSČM , STAN , Komínek , Hlavatý

