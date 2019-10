Ministr Havlíček: Skvělý koncept ukázal cirkulární ekonomiku v praxi

Unikátní 3D socha Kaleidoskop z recyklovaného PET materiálu má novou majitelku, Alici Undus ze společnosti AERO Vodochody Aerospace. Získala ji v aukci ve Hvězdárně a planetáriu Brno během Mezinárodního strojírenského veletrhu. Výtěžek z aukce 166 tisíc korun půjde na podporu start-upové firmy. Sochu v rámci studentské soutěže navrhla studentka Technické univerzity v Turecku Ekin Ünlü. Video najdete na: https://youtu.be/fp73pDOND-4.

Studentskou soutěž o nejlepší návrh 3D tištěné sochy z recyklovaného PET materiálu vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze a organizací PET-MAT. Tématem byla „Digitální továrna“. Vítězným návrhem se stal koncept Kaleidoskop, který zaujal tvarem a interaktivitou. Autorka svůj projekt i samotnou sochu osobně představila na Mezinárodním strojírenském veletrhu. Nemohla chybět ani na aukci díla.

„Všem jsem moc vděčná. Je to obrovská příležitost, pro mě i můj design,“ říká studentka Technické univerzity v Turecku Ekin Ünlü a dodává: „Kdysi jsem si pouze představovala, že někde budu mít možnost ukázat svou práci. A vidíte, sen se stal skutečností. Tak ráda jsem tu byla a všechno prožila. Děkuji moc celému týmu PET-MAT, EKO MB, 3D Aréně a MPO. Byla to to skvělá společná práce.“

Ekin, která se zajímá o nové technologie, ekologii a výzkum v architektuře, se o mezinárodní soutěži Digitální továrna dozvěděla v neziskové organizaci PETMAT, kde byla na tříměsíční stáži v rámci programu Erasmus. Kaleidoskop, s kterým studentské klání vyhrála, se vyrobil metodou sdíleného 3D tisku. Na zhotovení sochy, složené ze 152 dílů, se podílelo čtyřicet tři 3D tiskařů z celé ČR.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



“Je to krásný neobvyklý objekt s příběhem a ekologickým podtextem. V každém případě bude ozdobou každého interiéru” říká nová majitelka 3D sochy Kaleidoskop Alice Undus ze společnosti AERO Vodochody Aerospace.

„Je skvělé, že se do inovativního projektu zapojili lidé z celého světa bez ohledu na věk, pohlaví i vzdělání,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Skvělý je celý koncept, který ukázal cirkulární ekonomiku v praxi. Díky originálnímu nápadu se recykloval PET materiál, na 3D tiskárně se z něj vytisklo unikátní umělecké dílo, které se zhodnotilo v aukci a získané finance tak podpoří rozjezd nového byznysu, start-upovou technologickou firmu.“

Do aukce Kaleidoskopu ve Hvězdárně Brno se zapojil i generální ředitel Karlovarských minerálních vod Alessandro Pasquale. Říká: "Aukce byla těžká, většinou se mi daří uspět, ale nakonec zaslouženě zvítězila paní Undus. To je dobře. Za prvé proto, že by bylo neslušné porazit ženu, za druhé a to je nejdůležitější, proto, že i naše soupeření ukázalo, že jsou témata recyklace, udržitelnosti a cirkulární ekonomiky stále víc populární.“

Mezinárodní soutěž Digitální továrna vznikla s cílem zvýšit povědomí o nových technologiích, podpořit technické vzdělávání, tvůrčí činnost studentů a pomoci rozvíjet digitalizaci, digitální vzdělávání a kreativní průmysl. V neposlední řadě jde také o to poukázat na nutnost udržitelného rozvoje, ochranu životního prostředí a cirkulární ekonomiku v praxi.

