Ministr Hladík: Letáky tvoří skoro čtvrtinu obsahu modrých popelnic

Letáky ze schránky letí většinou rovnou do popelnice. Ani u nás doma to není jinak a je to šílené, kolik papíru se takhle vyplýtvá.

Letáky teď v Česku tvoří skoro čtvrtinu obsahu modrých popelnic a skoro polovinu pak krabice z e-shopů.

S tím je potřeba něco dělat. Za Ministerstvo životního prostředí teď prosazujeme zavedení poplatku za slevové letáky. Platit by ho měli výrobci nebo distributoři. Letáků by tak mohlo ubýt a poplatky by pomohly obcím s náklady na recyklaci.

Nedává smysl, aby každý měl ve své schránce leták, když ho ani neotevře. Obchody se na to navíc už teď připravují, přecházejí k online aplikacím a kvůli zvýšeným nákladům by roznos letáků mohly ještě více omezit.

Co vy na to?

Mgr. Petr Hladík KDU-ČSL



