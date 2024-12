Ministr Hladík: Ukázalo se, že zákon na některé situace nemyslí

Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, páni senátoři, krásné dobré dopoledne.

Novela zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, upravuje některé parametry systému obchodování s povolenkami. Je to vlastně transpozice směrnice Evropské unie o EU ETS a její aplikaci do českého právního řádu. Zkusím teď vyjmenovat ty zásadní změny, které se vlastně v rámci směrnice aplikují. Za prvé nově se nastavují výnosy z dražeb emisních povolenek.

Všechny výnosy budou určeny do Státního fondu životního prostředí. A pouze na záležitosti, které vyjmenovává směrnice. Přímo ta legislativa vlastně vyjmenovává všechny ty paragrafy, které jsme zkopírovali ze směrnice, na které mohou být určeny vlastně výnosy z takzvaných obchodovaných emisních povolenek, takovým způsobem, abychom zajistili maximálně soulad s strategií investic do dekarbonizace a přizpůsobení se změny klimatu. Tedy jde o věci takzvané mitigační.

Mgr. Petr Hladík KDU-ČSL



ministr živ. prostředí

Stejně tak jde o věci adaptační v souvislosti s klimatickou změnou. Poprvé se mají emisní povolenky – a teď jsem přeskočil jednu stránku, pardon – krom této záležitosti, tak jedinou kapitolou, která je navržena navíc, jsou administrativní záležitosti Ministerstva životního prostředí plus záležitosti Ministerstva průmyslu a obchodu, které se týká takzvaných kompenzací nepřímých nákladů a provozních nákladů v souvislosti s novými obnovitelnými zdroji.

Za druhé systém EU ETS se rozšiřuje méně námořní dopravu. Myslím, že to je věc, po které bylo dlouhodobě voláno, že ty velké námořní lodě, které vozí jsem celou řadu zboží, tak vlastně tu emisní povolenku neplatí.

Zatřetí se jedná o změnu v sektoru letecké dopravy, také dlouhodobě požadovaná změna. A souvisí s tím ukončení přidělování bezplatných povolenek. A od roku 2026 už v zásadě bude fungovat pouze dražba všech povolenek i v systému letectví.

Začtvrté je to záležitost EU ETS 2. My jsme plně implementovali toto nařízení EU vyjma jedné jediné záležitosti, a to je termínu vyřazování emisní povolenky. A to z toho důvodu, že ČR na platformě EU navrhla tzv. non paper a snažíme se také změnit termín náběhu EU ETS 2 a snažíme se také upravit systém obchodování s emisní povolenkou takovým způsobem, aby byl stabilní, predikovatelný, jasný a aby nemohlo docházet k velkým výkyvům. V této příležitosti je třeba připomenout, že se očekává zřízení tzv. Sociálně-klimatického fondu. Sociálně-klimatický fond má začít fungovat od roku 2026. V prvním roce jeho fungování potom má být zdrojován z emisních povolenek obchodovatelných, tedy obchodovatelné emisní povolenky EU ETS 1.

Zapáté návrh obsahuje některé další dílčí úpravy zákona, které reagují na aplikační praxi. Ukázalo se typicky v problému s firmou Liberty a dalšími, že prostě ten zákon na některé situace nemyslí. A vzhledem k praktickým situacím, které se objevily v letech předcházejících, tak reagujeme v legislativě na tyto věci, aby český stát měl dostatečnou kontrolu a možnost některým věcem zamezit.

Zašesté v souvislosti s tímto zákonem se také upravuje drobně zákon o Státním fondu životního prostředí právě proto, aby některé věci v souladu s transpozicí této novely mohl dělat a administrovat.

Děkuji za pozornost.