Ministr Juchelka: Teď opravdu není cílem někoho pokutovat

Z posledních dnů vnímám jednu věc velmi silně - obavy zaměstnavatelů a účetních ze sankcí u Jednotného měsíčního hlášení.
Proto jsem se setkal se zástupci profesních organizací Komora certifikovaných účetních, Svaz účetních a Komora daňových poradců České republiky.
Obavám rozumím. Je to velká změna a tlak je teď hlavně na vás zaměstnavatele a zejména na mzdové účetní.
Proto chci říct naprosto otevřeně, že teď opravdu není cílem někoho pokutovat.
Jako ministr práce a sociálních věcí chci, aby systém hlavně začal fungovat a aby vám do budoucna ulehčil práci, ne ji přidával.
Děkuju mzdovým účetním.
Vím, že právě na vás teď leží největší část té změny.
Jsem rád, že v setkávání budeme pokračovat. Zpětná vazba z terénu je pro mě důležitá.
Ing. Aleš Juchelka
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku