Ministr Juchelka: Teď opravdu není cílem někoho pokutovat

30.04.2026 14:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k obavám z Jednotného měsíčního hlášení

Foto: ČT24
Popisek: Aleš Juchelka

Z posledních dnů vnímám jednu věc velmi silně - obavy zaměstnavatelů a účetních ze sankcí u Jednotného měsíčního hlášení.

Proto jsem se setkal se zástupci profesních organizací Komora certifikovaných účetních, Svaz účetních a Komora daňových poradců České republiky.

Obavám rozumím. Je to velká změna a tlak je teď hlavně na vás zaměstnavatele a zejména na mzdové účetní.

Proto chci říct naprosto otevřeně, že teď opravdu není cílem někoho pokutovat.

Jako ministr práce a sociálních věcí chci, aby systém hlavně začal fungovat a aby vám do budoucna ulehčil práci, ne ji přidával.

Děkuju mzdovým účetním.

Vím, že právě na vás teď leží největší část té změny.

Jsem rád, že v setkávání budeme pokračovat. Zpětná vazba z terénu je pro mě důležitá.

Ing. Aleš Juchelka

  • ANO 2011
  • ministr práce a sociálních věcí
Urbanová (STAN): Jak je možné, že nám tu umírají děti? V roce 2024 jich bylo osm!

