Juchelka důchodovou reformu rozdělí. Zastropování až ve druhé vlně

„Varianta je v tuto chvíli taková, že budeme s náročnými profesemi stropovat věk odchodu do důchodu. V té první vlně důchodové reformy budeme řešit finance – to, co přijde lidem hned. To znamená řádné valorizace, věkově podmíněné valorizace a motivaci pracujících důchodců. Takže toto budou dvě vlny,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka novinářům před jednáním vlády.
Zastropování věku odchodu do důchodu je podle Juchelky stále v plánu, ale pravděpodobně až ve vlně druhé, ve které jsou plánované také úpravy důchodů náročných profesí.
„Ještě nemáme de facto jasno, jakým způsobem bude to zastropování věku odchodu do důchodu nebo kdy bude společně s těmi náročnými profesemi. Mělo by to být v té druhé vlně,“ uvedl Juchelka, cituje CNN Prima NEWS.
„Ne, my jsme to neodložili, my jsme takovýto plán měli,“ řekl Juchelka k zastropování věku odchodu do důchodu.
K Juchelkově dnešnímu prohlášení se na X vyjádřil bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Obvinil vládu Andreje Babiše z podvodu na důchodcích i z odkládání předvolebních slibů. Dobře z toho ovšem podle Jurečky vyjde český důchodový systém.
„Podvedli důchodce sliby, že jim ‚vrátí, co Fialova vláda vzala‘, a odkládají i další slíbenou změnu. Pro náš důchodový systém je to samozřejmě dobře, že vláda své sliby neplní a důchodovou reformu neruší. Bylo by ale fér říkat to voličům už před volbami…,“ napsal Jurečka.
Ohradila se také místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Pavla Pivoňka Vaňková (STAN).
„Odklad, mlžení, otočka,“ shrnula poslankyně, jak vidí situaci. „Ještě nedávno to ANO prodávalo jako vlajkovou loď a jasný slib. Teď, když mají odpovědnost, slyšíme jen: později, někdy, potom, v dalším balíku.“
Následně Pavla Pivoňka Vaňková poskytla i možné vysvětlení pro odklad zastropování odchodu věku do důchodu.
„Protože ANO dobře ví, že tohle opatření se jejich vládnutí reálně nedotkne – dopady nabíhají až v dalších letech. To se slibuje snadno. Ale plnit? To už se odsouvá,“ napsala na X.
Důchodový věk se v Česku pravidelně každý rok zvyšuje. Na 65 let by měl stoupnout v nadcházejících letech. Podle důchodové reformy vláda Petra Fialy (ODS) z roku 2024, která měla za cíl zajistit udržitelnost důchodového systému, upravovala důchodový věk i výpočet nových důchodů. Věk odchodu do důchodu se měl každoročně postupně zvyšovat, a to na maximální hranici 67 let.
Podle informací CNN Prima NEWS se zastropováním věku odchodu do důchodu nesouhlasí zaměstnavatelé obávající se nedostatku pracovních sil. Pro zastropování věku odchodu do důchodu jsou naopak odbory.
