Ministr Jurečka: 715 tisíc fyzických osob. Odpuštění exekucí a penále na sociálním pojištění

Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, hosté, já si dovolím uvést tento návrh, který, jak už jsem tady anoncoval před chvílí, je návrhem, který je opravdu velmi důležitý, protože v principu navazuje na to, co bylo realizováno v rámci milostivého léta I a II, to znamená, je tady šance také v dalších (oblastech?) exekucí, správních a daňových, dát tisícům, respektive přesně statisícům lidí šanci na to, aby dokázali splatit své závazky bez toho příslušenství, které za ty dlouhé roky jim nabylo. To znamená, cílem tohoto návrhu zákona je umožnit institut odpuštění či zánik, buďto penále z pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů podle daňového řádu spojených s výkonem exekuce pojistného, spravovaných okresními správami sociální zabezpečení.

Těch důvodů je několik. Jednak je ten důvod jasný v tom, že je to určitá podaná, vstřícná a podaná ruka ze strany státu, aby lidé, kteří opravdu v minulosti někde v rámci svých úhrad vůči České správě sociálního zabezpečení nezvládli své závazky zaplatit včas a nakumulovali si tam velké další náklady na to příslušenství tak, aby v tomto případě mohli ten svůj závazek zaplatit a bylo jim to příslušenství odpuštěno.

A musím říct, že se to týká opravdu velkého množství lidí, protože jen v případě fyzických osob je to 715 tisíc fyzických osob, které by potenciálně mohly tohoto institutu využít. Jde o to, že by tady v případě fyzických osob se jednalo o částku zhruba 20,7 miliardy korun toho možného doplaceného dluhu, který by mohl být takto doplacen, a s ním by mohlo být spojeno odpuštění zhruba 10,5 miliardy korun toho penále, které by mohlo být teoreticky promítnuto (prominuto). To znamená, 715 tisíc fyzických osob tuto šanci může touto novelou zákona získat.

V případě právnických osob se jedná o 262 tisíc právnických osob, kde by mohl být teoreticky splacen dluh na pojistném až do výše 36 miliard korun a penále u toho činí dalších 7,5 miliardy korun. To znamená, celkem je tady prostor, abychom lidem a firmám dali šanci zaplatit až 56,7 miliardy korun, které dluží České správě sociálního zabezpečení, a u toho je možné prominout penále až ve výši 18 miliard korun.

Ten obsah návrhu zákona jasně definuje také i ty zákonné podmínky, to znamená, za kterých dojde k tomu zániku penále a exekučních nákladů prostřednictvím mimořádného odpuštění. To odpuštění je určeno plátcům pojistného a bývalým plátcům pojistného, kteří v současnosti plátci pojistného nejsou, avšak dluží penále nebo exekuční náklady.

Co se odpouští? To je důležité. Navrhuje se odpustit nezaplacené penále, které vzniklo z dlužného pojistného evidovaného u okresní správy sociálního zabezpečení ke dni 30. 9. 2022, to znamená opravdu to, co bylo do tohoto data. Nezaplacené penále evidované u okresních správ sociální zabezpečení ke dni 30. 9. 2022, bylo-li, pojistné uhrazeno nejpozději k tomuto dni, a nezaplacené exekuční náklady, které byly stanoveny exekučním příkazem vydaným do dne 30. 9. 2022. To datum je spojeno i také s tím, že to je období, kdy potom bylo už veřejně řečeno, že je tady vůle tady tuto legislativní normu realizovat, takže se to vztahuje proto z tohoto důvodu k tomuto datu.

Rozhodne-li se dlužník využít postupu podle tohoto zákona, musí v rozhodném období od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023 oznámit tuto skutečnost prostřednictvím elektronické aplikace ePortál České správy sociálního zabezpečení, příslušné okresní správy sociální zabezpečení a v tomto období dlužné pojistné uhradit. Uhradí-li dlužník dlužné pojistné před začátkem rozhodného období nebo má-li k 30. 9. 2022 evidováno pouze dlužné penále či exekuční náklady a uhradí-li pojistné k tomuto dni, zaniká penále a exekuční náklady bez dalšího.

Návrh zákona připouští platbu dlužného pojistného také ve splátkách. To je důležité, je možné také sjednat za jasných podmínek splátkový kalendář a toto uplatnit i ve splátkách, ale je však podstatné říci, že tady nesmí dojít k prodlení nebo pozastavení splácení podle těch dohodnutých splátek.

Tady navrhujeme u tohoto zákona, proto jsem dnes plédoval pro to a za to, abychom to projednali a nedošlo k nějakému zpoždění, aby ta účinnost zákona naběhla opravdu od 1. července tohoto roku, aby se tento institut mohl spustit v letošním roce. Ty pozitivní dopady návrhu zákona si myslím, že jsou zřejmé. Odpuštění penále exekučních nákladů je určitou a poměrně značnou motivací pro to, aby bylo doplaceno to dlužné pojistné na sociálním zabezpečení, které, jak jsem už tady zmiňoval, dělá u fyzických i právnických osob 56,7 miliardy korun.

Můžeme tady hovořit i o určitých negativních dopadech, to je(?)objem odpuštěných penále a exekučních nákladů, které by potenciálně mohly být tím příjmem do státního rozpočtu, avšak musíme si říct na rovinu, že s ohledem na tu dobu, po kterou se tady tyto nesplacené závazky kumulují, tak je spíše předpoklad, že by naprostá většina z těchto částek do státního rozpočtu nikdy nedoputovala a jenom bychom je navyšovali a pro ty lidi bychom často vytvářeli situaci, kdy nám stále zůstávají v té šedé zóně a je třeba pro ně komplikované se vrátit do normálního fungování.

Ty reálné dopady přesně úplně kvantifikovat nelze, je těžké odhadovat, kolik lidí nebo kolik firem tohoto institutu dokáže využít. Nicméně závěrem si myslím, že opravdu toto je výrazný krok v novodobé historii České republiky za třicet let, kdy se tady tyto závazky a nesplácené závazky kumulovaly v moment, kdy opravdu výjimečně, zcela výjimečně je umožněno i za Českou správu sociálního zabezpečení dokázat, splatit jednorázově ty základní původní dlužné částky a mít odpuštěno to penále a ty exekuční náklady. Je samozřejmě na těch lidech či na firmách, jak toho využijí, ale je to opravdu výjimečná příležitost. A já tady oceňuji i tu věcnou debatu, kterou nad tímto tématem vedeme poslední měsíce, nebo možná i více jak poslední rok i se zástupci a s kolegy z opozice, protože si myslím, že to je náš společný zájem, abychom tady tuto příležitost lidem i firmám v České republice dali. Děkuji za pozornost a děkuji za podporu tohoto návrhu.

