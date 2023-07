Ministr Jurečka: Důchodovou reformu stavíme také na podpoře a ocenění rodičovství

reklama

Dobré dopoledne, vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové.

Já si dovolím reagovat alespoň stručně na to, co tady zaznělo zhruba v poslední hodině vystoupení pana předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Hovořil tady o tom, jakým způsobem tato vláda přistupuje jak k důchodcům, ale i k ostatním skupinám občanů této země. Tak já si dovolím říci, jaká je skutečnost, jaká jsou fakta, jaká je realita.

Říkal jsem to tady už minule, minulý týden, tento týden ve středu, ale i v projednávání této novely ve druhém i v prvním čtení. Když se podíváme na vývoj situace českých seniorů, kteří pobírají starobní důchod a jiné důchody, tak jen za poslední rok a půl ten nárůst výše důchodů je 30 % a v současné situaci je výše průměrného důchodu v této zemi, který prakticky odpovídá i tomu nejčastěji pobíranému důchodu v rámci mediánů, 20 200. A naprostá většina lidí v této zemi má důchod někde v rozmezí 18 až 22 000 korun. Já nezlehčuji, opakuji, nezlehčuji to, že jsou tady lidé, senioři, především potom ti, kteří žijí sami v domácnostech a nemají třeba ani vdovský - vdovecký důchod, tak u nich ta situace samozřejmě je složitější. Ale zároveň tady vláda výrazně těmto skupinám osob pomohla za poslední rok tím, že jsme výrazně upravili normativy příspěvku na bydlení. Za předchozí vlády ten příspěvek na bydlení byl stanoven tak, že zhruba u 55 %, žadatelů je stropoval a už jim nepomáhal s úhradou nákladů na bydlení, prostě dostali jenom tu výši, kterou jim dal ten strop, a i když to byli často senioři, kteří žili ve městech, ve větších bytech, které jim prostě zůstaly, protože už děti odešly a třeba odešel i manžel, manželka a ovdověli, tak tito lidé měli za minulé vlády velké problémy, jak uhradit své náklady za bydlení. To se v loňském roce změnilo a ta podpora se výrazně navýšila, takže dnes ten strop postihuje zhruba 15 % těch žadatelů o příspěvek na bydlení a také tato forma pomoci v této výjimečné situaci, si myslím, že se ukazuje jako pomoc, která má hluboký smysl.

Nicméně když se podíváme na tu situaci důchodců, tak já jenom připomenu. Za vaší vlády jsme tady jako KDU-ČSL celkově třikrát podávali pozměňovacím návrhem návrh na zavedení výchovného. Bylo to vždycky z vaší strany odmítnuto. Podařilo se to až, myslím, na předposlední schůzi v minulém volebním období prosadit, byl to potom ve finále návrh Romana Sklenáka, který byl prohlasován naprostou většinou ostatních hlasů ostatních stran, a od 1. ledna letošního roku je tady výchovné, které měsíčně pomáhá víc jak 1,4 milionu žen, dnešních babiček, které jsou těmi klíčovými lidmi, kteří vychovali, porodili a vychovali nás, současnou produktivní generaci, kteří byli tím systémem potrestáni za to, že se věnovali mateřství a rodičovství, že jim utekla část kariéry, že přišli o část svých platů a růstu toho platu nebo mzdy během svého života. A výchovné narovnává jednu klíčovou nespravedlnost, a to je to, abychom právě dokázali ocenit nejenom to, jak dlouho člověk pracoval a kolik vydělával, ale také že investoval svoji lásku, bezesné noci, svoji trpělivost do toho, že tady je dnešní generace, která tady může svými odvody vlastně přispívat na ty důchody. Je to 20 miliard korun za tento rok, které pomohly těmto osobám, těmto ženám, které nebyly oceněny nikdy v minulosti.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A v návrhu této důchodové reformy - a mě mrzí, že jste ji bohužel nečetl - je například právě toto, že systémově řešíme tento problém, abychom dokázali dobu mateřství a rodičovství ocenit u těchto lidí do jejich důchodového účtu tím, že se jim bude připisovat tato doba jako doba, kdy budou mít ten odvod započítaný z výše průměrné mzdy v tom daném roce v této zemi. Je to zásadní posun v tom, že náš návrh důchodové reformy staví tu důchodovou reformu také na podpoře a ocenění zásluh rodičovství jakožto klíčový krok k tomu, že průběžný systém je nastaven na tom, že tady musí být vždycky nějaká další generace, která svými odvody pomáhá financovat a platí vždycky z měsíce na měsíc důchody těch současných důchodců, tedy rodičů a prarodičů té dané produktivní generace.

Pak se také chci zmínit o podpoře, kterou jsme realizovali nejenom pro důchodce, ale i pro rodiny, pro zranitelné skupiny, v průběhu loňského roku. Připomínám - rodinám, rodičům jsme na konci srpna loňského roku vyplatili skoro 7 miliard korun v rámci podpory 5 tisíc pro rodinu a na každé dítě do jednoho milionu korun příjmů. Připomínám také to, že KDU-ČSL dlouhodobě stála za tím, aby se do našeho daňového systému zavedly daňové slevy a daňové bonusy na děti u pracujících rodičů. Je to unikátní nástroj, kterým se od nás inspirují v Rakousku. Včera jsem byl v Katovicích, paní ministryně říkala, že oni si tento systém od nás analyzují a přijde jim velmi dobrý a zvažují, že by i tyto prvky oni zavedli do svého systému, kdy podpora rodin není jenom záležitostí podpory přes sociální systém, ale že podpora rodin, především pracujících rodičů, funguje velmi efektivně právě i přes systém daňových slev a daňových bonusů. Jenom připomínám, byl to zase návrh KDU-ČSL v roce 2020, který přinesl to, že jsme zvýšili slevu na druhé, třetí a další dítě.

Anketa Vadí vám, když nemůžete za zboží nebo služby zaplatit kartou? Vadí 41% Nevadí 59% hlasovalo: 25892 lidí

Jenom podotýkám, například u druhého dítěte to bylo z 19 404 korun na 22 320 korun ročně, u třetího dítěte a dalšího to bylo z 19 404 korun na 27 840 korun. Toto znamená například u rodiny, která má tři děti, daňovou podporu ve výši 65 364 korun. A co bylo velmi podstatné ještě, že jsme zrušili ten nesmyslný strop, který se nedařilo roky zrušit, kdy rodiče, kteří pracovali a měli více dětí, tak si neodečetli tu slevu a ta sleva nebyla překlopena do toho bonusu, který stát následně vyplácí a ta hranice tam byla 60 300 korun. To se podařilo odstranit a dneska, když pracuje rodič nebo rodiče a mají tři, čtyři, pět a více dětí - a takové rodiny jsou, a ty je potřeba opravdu ocenit a podpořit, tak konečně od roku 2022 nejsou tímto stropem tyto rodiny limitovány.

Zase - byl to návrh, který jsme přinesli my, lidovci. A má opravdu praktické využití a oceňuje ty, kteří se starají, pracují, jdou příkladem budoucí generaci v tom, že také pracovat je důležité. Vy jste tady hovořil o otázce bydlení. Já si myslím, že tento týden zase přinesl velký posun v podpoře bydlení, která cílí na mladé rodiče, na mladé rodiny, které mají problém dokázat zafinancovat bydlení, dokázat zafinancovat opravy domu, které třeba mají. A je tam velký akcent také i na to, že oceňujeme právě to, že v té rodině jsou děti, tou částkou 50 000 korun. Ten program Oprav dům po babičce, jak je pracovně nazván, bude fungovat tak, že dokonce jsme zjednodušili ten systém, že je možné čerpat na to zálohu, lidé si to mohou dělat i svépomocí, prostě vyhovujeme tomu, aby toto fungovalo reálně, jednoduše v praxi, aby to pomáhalo, abychom byli schopni podpořit lidi, kteří potřebují zajistit své bydlení a především mladé rodiny, protože ti mají s tímto největší problém.

Takže děláme konkrétní posun v tom, aby toto opravdu fungovalo, aby v České republice jsme toto výrazně dokázali zlepšit. Připravujeme na MPSV po dlouhých letech významnou reformu celého dávkového systému. Když to řeknu zjednodušeně, kdo může pracovat a nepracuje, tak prostě nebude dostávat podporu jako dostával doposud. Dlouhé roky přede mnou se nikdo neodhodlal k tomu, aby dokázal propojit systémy, které byly od sebe oddělené. Politika zaměstnanosti, státní sociální podpora a hmotná nouze. Ne. My připravujeme zjednodušení a připravujeme daleko větší důslednost a daleko větší transparentnost v tom, že dokážeme opravdu velmi dobře do budoucna nastavit to, aby nezískávali podporu ti, kteří pracovat mohou a nepracují, práci se vyhýbají nebo pracují načerno. Tyto změny budeme realizovat v průběhu příštího roku. Pracujeme na tom posledního zhruba tři čtvrtě roku tak, aby to bylo promyšlené, aby to fungovalo, abychom díky digitalizaci mohli být nejenom důslednější, ale zároveň zjednodušit celý ten systém, kdy ti lidé přicházejí a dneska dokládají různé příjmy, různá data, které ten stát má, ale bohužel v předchozích letech se nepodařilo toto změnit, posunout tak, abychom byli nejenom víc klientští, aby ten systém byl jednodušší, ale abychom byli daleko víc adresnější.

Abychom dokázali třeba i tu pomoc navýšit tam, kde je opravdu nezbytně potřeba, kde ta pomoc dneska chybí, kde není dostatečná a dokázali ji snížit nebo úplně odebrat tam, kde nemá smysl, kde ti lidé si mají pomoci sami, protože prostě pracovat z objektivních důvodů mohou, ale třeba nechtějí. To jsou věci, které se prostě rozeběhly, které budeme realizovat a které jsou jednoznačně ku prospěchu toho, abychom ty věci, které se tady roky, roky nepodařilo napravit, abychom je napravili. A ještě si dovolím důležitou poznámku k těm důchodům. Vy jste tady argumentoval, pane předsedo, srovnání s jinými zeměmi například Rakouskem. Ale je si důležité také říci, že tato srovnání nejsou úplně relevantní, protože důchody v Rakousku i v Německu jsou zatížené následnou daní. V Německu je důchodu zatížen ještě i sociálním odvodem, takže nelze srovnávat úplně tato čísla, pokud je neočistíme o tu skutečnou čistou hodnotu, kterou dostane ten daný občan v té které zemi. A připomínám, dnes rozdíl ve výši důchodu mezi Českou republikou a Slovenskem, což můžeme srovnávat, kdy ty systémy jsou velmi, velmi podobné, tak je rozdíl u té výše průměrného důchodu 5 000 korun. Na Slovensku mají dneska občané o 5 000 korun nižší výši důchodu nebo průměrného důchodu.

Toto jsou fakta, to jsou konkrétní kroky, které se staly na podporu, pomoc nejen důchodcům, ale rodičů, rodin, dalších zranitelných skupin. Připomínám, v loňském roce jsme vlastně opakovaně zvyšovali životní existenční minimum, zvýšili jsme přídavek na dítě, zvýšili jsme podporu také i osob, které potřebují podporu vyššího příspěvku na mobilitu, posílili jsme tam také i částkou vyšší i ty osoby, které jsou třeba závislé na dýchacích přístrojích, nějaké podpoře, kteří mají vyšší spotřebu energie. To jsou zase věci, které se roky neudělaly, ale ty se nám podařilo zrealizovat v loňském roce. A samozřejmě a děkuji za to, že jste pro to také hlasovali a zvedli ruce. Připomínám také to, že za poslední dva roky v sociálních službách se situace také významně změnila.

Já už dopředu, na začátku září jsem v loňském roce řekl všem zástupcům sociálních služeb, s jakou částkou z MPSV v rámci dotačního titulu mohou počítat. Všichni to kvitovali a říkali, nikdy s námi vláda nekomunikovala tak, abychom se to dozvěděli dřív, než někdy druhý nebo třetí týden v prosinci. Snažíme se vycházet vstříc těm požadavkům a potřebám v oblasti sociálních služeb. Teď pracujeme na velkém posunu v tom, aby to sociální a zdravotní pomezí dokázalo ze zdravotního systému ze zdravotních pojišťoven opravdu adekvátně hradit i to, co se odehrává v sociálních službách z hlediska té zdravotní péče. Nejenom z hlediska výše úhrady a rozsahu těch úhrad, ale i z hlediska toho, abychom byli schopni narovnat i to, že některé úkony, které jsou dnes realizovány, prostě nejsou potom vykazovány a vlastně ten poskytovatel přichází o tu možnost, aby tyto finanční prostředky získal z toho systému zdravotního pojištění, aby díky tomu ti poskytovatelé mohli nabízet větší rozsah a větší kvalitu sociální služby v terénu. Abychom dokázali také logicky lépe zaplatit ty, kteří tuto pomoc poskytují.

A mohl bych pokračovat ve výčtu mnoha dalších konkrétních bodů, které se dějí ve prospěch občanů této země. Takže tolik alespoň stručná reakce na některé výroky, které tady zaznívaly, ale myslím si, že nebyly objektivní v tom, že je tady celá série kroků, které se za poslední rok a půl staly a které přispěly k tomu, aby i v té tíživé situace, kterou jsme procházeli nejenom my, ale i ostatní státy kolem nás, Evropa, abychom jasně řekli, my jsme udělali maximum pro to, aby tady nerostla nezaměstnanost. To tady mnoho vašich kolegů říkalo, jak poroste nezaměstnanost, jak firmy budou propouštět. Já si pamatuji tady plamenné některé projevy, které říkaly, že až 60 % firem bude propouštět. Nic z toho se nestalo. Pomohli jsme zajistit, aby tady byly energie, aby tady byl plyn, aby nikdo nemusel omezovat svoji výrobu, svoji produkci. Přispěli jsme k tomu, že se rozjely naplno i dotační podpory pro to, aby mohly domácnosti, zranitelné skupiny osob, využívat finanční podporu na zateplení, na budování obnovitelných zdrojů na svých nemovitostech.

To stejné u firem, u veřejného sektoru. A podařilo se tu situaci zvládnout. Máme dneska nejnižší nezaměstnanost v celé Evropské unii. A když jsem tady vzpomněl právě i tu podporu pro zranitelné skupiny osob, tak připomínám, Nová zelená úsporám Light. Konkrétní, jednoduchý program, kde ji cílí právě na seniory, na osoby, které čerpají příspěvek na bydlení nebo lidi, kteří jsou invalidní ve třetím stupni. A tady touto formou podpory, kterou realizujeme ve spolupráci s Národní sítí místních a ročních skupin, umíme přijít k lidem přímo k nim domů, nabídnout jim tento program, nabídnout jim pomoc s tím, aby to zvládli zadministrovat, dostávat ty finanční prostředky i formou zálohy. Mohou si zateplit svoji nemovitost, mohou tam dneska realizovat nová okna, nové dveře a podobně, aby dokázali cíleně, efektivně šetřit. A tyto výdaje mají velký smysl v tom, že to jsou opravdu ty kroky, které problémy řeší dlouhodobě. Že chceme, aby tito lidé dokázali svoji nemovitost dostat do takového stavu, aby ušetřili za energie, aby právě nemuseli chodit nikam žádat o žádnou další podporu.

Takže to je obrovský posun, který tady nastal a rozhodně my počítáme s tím, že Nová zelená úsporám, která funguje skvěle už několik let, ale když se podíváte doposud, jak to běželo, tak většinou ten, kdo si dokázal ten dům zateplit přes Novou zelenou úsporám, ten, který si pořídil fotovoltaiku, tak to byli lidé spíše se středními a vyššími příjmy. My dneska chceme a děláme ty konkrétní kroky tak, že o tuto podporu mohou žádat dneska i lidé, kteří mají nízké příjmy. I rodiny s dětmi, které třeba na to neměly. I senioři, kteří prostě byli v situaci, že ten jejich dům dlouhodobě nedokázali zateplit, nedokázali vyměnit okna, tak právě těmito úpravami jsme zacelili na to, aby opravdu i tyto skupiny, i tyto zranitelné skupiny obyvatel si dokázaly tato opatření udělat. A aby trvale, jednou provždy ušetřily na složenkách za elektřinu, za plyn a dokázaly tam třeba mít i nějakou malou fotovoltaiku a do budoucna aby mohly i nějaké přebytky prodávat.

To je, myslím, že velká změna, velký posun v tom, jak vnímáme řešení těch příčin a jak se díváme na to, že potřebujeme i tyto skupiny lidí, kteří třeba neměli takové zdroje, nemohli si našetřit, nemohli si doposud požádat o Novou zelenou úsporám, tak aby i oni měli šanci dokázat prostě na svých nemovitostech realizovat tato smysluplná a dobrá opatření.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Ministr Jurečka: Průměrná starobní penze se v lednu navýší na 20 700 korun Ministr Jurečka: Děláme důchodovou reformu, která byla mnoho let odkládaná Ministr Jurečka: Oprav dům po babičce Ministr Jurečka: K 1. lednu bude vždy zvyšován starobní důchod plně o inflaci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama