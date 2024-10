Ministr Jurečka: Jak rozšířit nástroje pomoci domácnostem zasaženým povodněmi

Děkuji, vážený pane předsedo, vážené senátorky, vážení senátoři. Dovolte mi, abych stručně okomentoval návrh tohoto zákona č. 111, o pomoci v hmotné nouzi.

Ten důvod, proč děláme tuto novelizaci, je v tom, abychom dokázali rozšířit nástroje, jak pomoci domácnostem a lidem zasaženým povodněmi. Řešíme tady otázku rozšíření čerpání ošetřovného, tak, aby neplatil ten standardní limit 9 či 18 dnů v průběhu roku, tak, aby na ty důvody, kdy je buď uzavřena škola, nebo zařízení sociálních služeb, kde se pečuje o někoho blízkého, aby po dobu příštích měsíců do 31. března bylo možné toto ošetřovné čerpat a vyplácet v těchto případech.

Může dojít ještě z různých organizačních a provozních důvodů, že na nějaké další dny může dojít k uzavření těchto zařízení. Tak to je jedna změna, kterou novelizací řešíme.

A další výrazná změna se týká využívání tzv. mimořádné okamžité pomoci, kdy současný model pokrývá celou řadu specifických životních situací, ale docházíme do momentu, kdy v okamžiku, kdy domácnost potřebuje hradit zvýšené náklady na energie, kde třeba poběží v příštích týdnech a měsících vysoušeče, případně budou muset řešit vytápění domácnosti například elektrickými přímotopy, tak se mohou výsledné částky při zúčtování a odečtech elektroměrů dostat na výrazně vyšší hodnoty, než jsou běžné. Současný stav byl takový, že nám to umožnilo vyplácet za kalendářní období do jednoho roku do částky zhruba 94 000 Kč. My předpokládáme, že může dojít u několika desítek případů, že částka může být větší. Tady si limit vytváříme vyšší, abychom tu mohli mít až 40násobek životního minima s tím, že k tomu bude po schválení tohoto zákona, jak vyjde ve Sbírce zákonů, metodický pokyn, aby toto bylo jasně ošetřeno. A znovu říkám, bude to na základě odečtů, vyfakturování. Tak poté, co toto bude dokladováno u domácnosti, která byla prokazatelně zasažena povodňovou vlnou, tak toto takto bude možné, tuto pomoc přes úřad práce využít.

A pak je tu ještě jedna úprava, která se týká domácností, které budou muset v letošním a příštím roce po povodních mít náhradní ubytování, nemovitost bude neobyvatelná nebo už vůbec neexistuje. Zase počítáme, že to mohou být spíše desítky případů, aby lidé měli možnost mít tady úhradu nákladů na bydlení sebe, své domácnosti, tak my jsme tady nastavili model pro tento a pro příští rok, že by tu mohla být úhrada do maximální výše, a znovu říkám do maximální výše, vždy zase podloženo daňovými doklady, na jednu osobu 15 000 Kč měsíčně, na dvě osoby 18, na tři 21 000 a čtyři a více osob 24 000 Kč jako stropové měsíční částky. Jde nám o to, abychom podpořili to, když ti lidé budou buď opravovat nebo stavět novou nemovitost, aby z regionu nám neodešli, protože například na Jesenicku, pokud lidé odejdou, tak už je velmi nepravděpodobné, že by se do regionu vraceli. Takže je to doplnění nástrojů pomoci, které stát standardně má. Tak v těchto dvou případech jsme mimořádnou okamžitou pomoc drobně domodifikovali.

Děkuji za pozornost a za podporu.