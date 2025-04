Ministr Jurečka: Klíčové změny, které pomohou rozhýbat pracovní trh

Novela zákoníku práce schválena i v Senátu! Po konzultaci s řadou odborníků jsme přišli s několika klíčovými změnami, které pomohou rozhýbat pracovní trh a zároveň pomáhají rodičům lépe skloubit práci s rodinou. Co se mění?

Umožníme mladým si v létě přivydělat na brigádě i od 14 let. Řada z nich to určitě ráda využije a vůbec jim to neuškodí, právě naopak. Pomůže jim to vytvořit zdravé pracovní návyky, poznají hodnotu práce, vydělají nějaké peníze a budou mít možnost se s nimi naučit zacházet. Vzhledem k nízkému věku ale musí mít souhlas rodičů a bude se jednat o lehké práce, které nejsou přes noc. Věřím, že takto získané zkušenosti obohatí nejen je, ale ve výsledku bude tato změna přínosná pro celou společnost.

Zaručujeme návrat na stejnou pracovní pozici a stejné pracoviště pro zaměstnance, kteří se vracejí z rodičovské dovolené před dosažením druhého roku věku dítěte. Dáváme tím rodičům mnohem větší jistotu, že v kariéře budou moci pokračovat i s dětmi.

Umožníme zaměstnancům na rodičovské vykonávat u téhož zaměstnavatele stejný druh práce jako před nástupem na rodičovskou dovolenou. Aktuálně to kvůli nesmyslnému omezení není možné. Mnoho rodičů přitom nechce ztratit kontakt s profesí. Pomůžeme jim. Dříve už jsme zavedli zvýhodnění zkrácených úvazků a investujeme i do rozvoje předškolní péče, aby rodiče měli co největší svobodu a možnosti sladit si práci s rodinou dle svých představ.

Počátek běhu výpovědní doby bude nyní spojen s dnem doručení výpovědi. Zaměstnanec tak může být dříve uvolněn pro novou pracovní pozici a zaměstnavatel může na dané pracovní místo přijmout nového zaměstnance v kratším termínu.

Zkracujeme výpovědní dobu na jeden měsíc pro případy, kdy zaměstnanec hrubě poruší pracovní kázeň, nebo nesplňuje zákonné předpoklady či požadavky zaměstnavatele na výkon práce.

Když bude se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr výpovědí nebo dohodou ze zdravotních důvodů (pracovní úraz, nemoc z povolání), obdrží náhradu ve výši dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku. Zaměstnavateli ji refunduje pojišťovna ze zákonného pojištění.

Dojde také k navýšení maximální délky zkušební doby a umožnění jejího prodloužení na základě vzájemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. U řadových zaměstnanců bude moci trvat až čtyři měsíce, u vedoucích zaměstnanců až osm měsíců.

