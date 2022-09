Ministr Jurečka: Nikdo z naší vlády není padlý na hlavu

reklama

Dobrý večer, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, i vy všichni, kteří sledujete dnešní jednání ve Sněmovně. Já začnu vlastně vůbec tím, čím začala tato mimořádná schůze už pár zpátky, kdy předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který tady bohužel není, není už tady několik hodin, přišel a řekl svůj projev, utekl a od té doby jsme ho tady neviděli, škoda.

Tak já potom tomu nerozumím, tady se měří dvojím metrem. Tady je vláda, kdy žádný člen vlády není ani obviněn, ani trestně stíhán, ani nemá soud, ale tady je prostě předseda hnutí ANO, kde všichni sedí, šoupou nohama, nedovolí si říct žádnou kritiku vůči svému bossovi, protože on je sem do té Sněmovny vytáhl, on jim to místo dal, on o tom rozhoduje, takže takhle to funguje. Tak já jenom pro připomenutí opravdu jako těch skutečných faktů řekněme, jak se ta situace má... (Bušení do lavic několika poslanců z hnutí ANO.)

Můžete tady bušit do lavic, můžete se projevovat jak chcete, ale povstaňte někdo a řekněte, ať váš předseda skončí, protože je člověk, který je trestně stíhaný, který má máslo na hlavě, který se v minulosti přátelil s celou řadou z podsvětí. Hrával s nimi tenis, potkával se o půlnoci na benzínkách, takže to jsou skutečná fakta. Ta se neokecají, neopovídají, tak to prostě bohužel je. Bohužel pro Českou republiku a bohužel i pro společnost, která je tím obrovským způsobem rozdělována a myslím, že by to takto být nemělo. Ale vy to prostě říct nemůžete, i když někteří z toho rozhodně nadšení nejste, některým z vás mezi čtyřmi očima nám to také řeknete, že vám to vadí. Já poprosím, nepokřikujte na mě. Můžete využít potom následně rozpravy a můžete na mě reagovat a můžete říct, co z toho, co jsem doteď řekl, není pravda. Můžete říct fakta, ale prostě žádná fakta, která by vyvrátila to, co říkám doposud na obhajobu vašeho šéfa, prostě nejsou.

Když se podíváme na situaci, kdy on sám optimalizoval své příjmy korunovými dluhopisy, je to něco, co je úplně za hranou běžného chování, protože žádný běžný pracující občan by svoji výplatu nemohl snížit optimalizací přes korunové dluhopisy, ale prostě Andrej Babiš to dělal. Obhajoval se nám, že to je něco standardního, že to je normální. Normální to není. Normální je prostě v této zemi pracovat, mít tady daňovou povinnost, odvádět daně, platit sociální pojištění. To je normální. Ale prostě to on se takto nechová. On investuje ze svých firem desítky milionů korun do reklamy na Čapím hnízdě, která nedává logiku, protože v tu dobu na to Čapí hnízdo nejezdil. Investovala tam chemička z Německa svojí reklamu, chemička na výrobu hnojiv - to také nedává logiku. (Poslanci a poslankyně z hnutí ANO postupně opouštějí sál.)

Takže jestli vy tady mluvíte o tom, že tady je nějaká kritika na člena vlády, tak si zameťte prosím, před svým prahem. Já očekávám, že ta kritika bude vrcholit tím, že vaši kolegyni Janu Vildumetzovou Mračkovou vyzvete jako poslanecký klub, ať odstoupí s pozice místopředsedkyně Sněmovny, protože prostě má také kontakty na ty lidi, o kterých se mluví v kauze Dozimetr. Jestli to neuděláte, tak tady nemáte nikdo říkat žádné výzvy, které tady zazněly, ať už vůči Petru Gazdíkovi nebo vůči Vítkovi Rakušanovi. Já předpokládám, že Jana Mračková, pokud je soudná a nestydí se za to, co na jedné straně říkáte vy, tak prostě sama tu pozici místopředsedkyně Sněmovny položí, nebo je asi potom na zvážení, aby Sněmovna vyvolala jednání o odvolání jí z funkce místopředsedkyně Sněmovny.

Já si vážím, že tady zůstal zatím sedět jediný poslanec hnutí ANO Aleš Juchelka, všichni ostatní odešli, nevím proč. Já neříkám nic, co by nebyla pravda. Oni svolali tuto schůzi, oni ji vyvolali, měli tady plná ústa spousty argumentů, kterými tady kritizovali premiéra, ostatní členy vlády, a já jenom jsem nastavit zrcadlo a jenom ukazuji, kdo je jejich předseda. Kdo je bývalý premiér. Jakou on má svojí životní dráhu, jaký má svůj životní příběh. A vy to neunesete a vy odejdete. Jako nepřijde vám to zbabělé? Když jste svolali tuto schůzi a hodiny jste tady tepali Petra Fialu a další, já netepu, já mluvím normálním hlasem. Nejsem tady hysterický jako někdy pan bývalý premiér Andrej Babiš a říkám fakta. A vám se ta fakta jako nechtějí slyšet. Já to chápu.

Já kdybych byl jako normální člověk a měl ještě jako vůbec nějaké zbytky elementární slušnosti, tak by mi to přišlo také blbé. Přišlo by mi to jako divné. Tak to jsem si dovolil říct na úvod vůbec k té situaci, kdy mi to přijde trošku opravdu jako licoměrné, když vy tímto způsobem tady hovoříte a toto dělá jiný člen, předseda vašeho hnutí nebo vaše kolegyně. Ale když už bylo vyvoláno jednání o vyslovení nedůvěry vládě, tak mi dovolte také, abych reagoval z pozice ministra práce a sociálních věcí, protože tady padalo spousta nepravd. Spoustu věcí o tom, že vláda nepomáhá lidem, že se nesnaží. Že nehledá cesty, že jsme odtrženi od reality. Já každý týden jsem mezi lidmi. Každý týden s nimi mluvím.

Mám celou dobu, co jsem v politice, svůj osobní mobilní telefon zveřejněný. Lidé mi mohou volat, mohou psát. Já se snažím odpovídat. Ne vždycky to stíhám. Ale nechodím s ochrankou. Chodím normálně mezi lidi, ti mi říkají své životní příběhy. Ano, mnohdy jsou neradostné. Ne vždycky ten systém, který máme a který si myslím, že je poměrně dobrý sociální systém v porovnání s mnoha zeměmi světa, ne vždycky dokáže vyřešit úplně každou životní situaci. Ale udělali jsme řadu kroků pro to, aby ten sociální systém lidem opravdu byl schopen pomáhat, jednodušeji, efektivněji. A já děkuji i za spolupráci s opozicí, která se na tom také podílela. Úprava normativů příspěvku na bydlení a změna zákona na začátku ledna. Bylo to rychlé, za dva týdny jsme to měli hotové. První velký posun pro ty lidi. Díky za to.

Udělali jsme kroky v oblasti digitalizace. Dneska příspěvek na bydlení, rodičák, přídavek na dítě, pětitisícovka pro rodiče, to jsou dneska všechno už sociální podpory, kdy nemusí člověk chodit na úřad práce, kdy jsme skončili ten režim papír a tužka a nabízíme dneska lidem, ať to vyřídí z domova, jednoduše, bez toho, aby museli ověřovat ty přílohy úředně a podobně. A budeme v tom pokračovat. Vidíme v tom hodně velký smysl, jak nejenom zefektivnit komunikaci s občanem, komunikaci s klientem, od kterého nám jde, ale také snížit náklady tohoto státu, jak ho zefektivnit. Jak snížit někdy nesmyslnou práci, která zatěžuje lidi na úřadech práce. A těm já děkuji, protože ti jsou pod obrovským tlakem. Zvládají obrovské penzum práce. Jsou dneska těmi, na kterých stojí velká část toho, co dneska stát musí zvládat pomoci našim občanům a pomoci lidem z Ukrajiny. Takže jim patří velký dík.

A i to jsme se snažili promítnout do toho zvýšení platových tarifů, které je od 1. září tohoto roku. A k tomu opravdu mimořádné odměny, které nikdy v takové výši - opakuji nikdy - nebyly na úřadech práce lidem vyplaceny. A já jsem (nesrozumitelné) i to, že po prvním kvartále, kdy jsem zaznamenal od některých lidí, kteří mi psali a říkali: Pane ministře, my jsme dostali odměnu jenom dva tisíce. Tak jsem si nechal poslat všechny - 12,5 tisíce zaměstnanců úřadů práce, abych se podíval pro druhý kvartál, jaké bylo navrženo odměňování. A do toho jsem vstoupil, aby to bylo spravedlivě. Aby to nebylo jak se říká podle ksichtu, kdo je oblíbený a kdo neoblíbený. Protože mně záleží na tom, aby ti lidé opravdu byli oceněni. Aby si s tím nepohrál někdo, kdo je jejich nadřízený a kdo třeba znát toho člověka nemusí.

Pokud jde o další formy podpory, tak příspěvek na bydlení jsme upravili - to jsem zmiňoval a pracujeme s ním i dál. Teď probíhá debata, kterou počítám, že budeme mít během týdne hotovou na pracovní úrovni a od 1. 10. upravujeme normativy příspěvku na bydlení. Nejenom proto, že se zvyšují ceny elektřiny a plynu, ale protože i vnímáme ty podněty, které přicházejí z praxe.

Do toho nám běží - a tady podotýkám - ano, zákonná valorizace, úplně stejná zákonná valorizace, na základě které valorizoval důchody Andrej Babiš a kterou jsme jako poslanci podpořili v roce 2017, tu změnu zákonné valorizace, aby se změnil ten výpočet. To není zásluha jednoho politika, jednoho bývalého premiéra. Není. Nebyla. Není to ani zásluha této vlády, ale je to něco, na co se v tom rozpočtu musely najít peníze třeba na úkor jiných priorit. A je to letos pětapadesát miliard korun, které jdou ke všem poživatelům důchodů v České republice.

A od 1. ledna to bude další zvýšení důchodů. Bude to zvýšení zhruba o 860 korun v průměru, bude tam zvýšena i základní výměra důchodů. A co je důležité, a to byla velká lidovecká priorita, o kterou jsme tady bojovali celé minulé volební období, tak to je pětistovka výchovného maminkám. Maminkám, které byly potrestány roky systémem, kdy ony se zasloužily o to, že tady dneska my jsme, my jako produktivní generace, my odvádíme na ty důchody, ale ony, protože byly na mateřské a rodičovské, ztratily kus kariéry, zhoršily si své výdělky, své odvody na pojistném a byly potrestány.

To se podařilo naplnit. Ano - a zase podotýkám - byl to návrh, který podpořily, myslím, skoro všechny strany napříč politickým spektrem na poslední nebo předposlední schůzi Poslanecké sněmovny v minulém období. A zase - je to částka zhruba 20 miliard korun, musíme to najít, najdeme to a tato forma podpory se těmto maminkám od 1. ledna každý měsíc, každý měsíc 500 korun za vychované dítě, se jim propíše navíc k důchodu. To je taky obrovský posun. A když se na to podíváme a vezmeme si klíčovou hodnotu, a to je průměrná výše důchodů vůči průměrné mzdě v České republice, tak se k 1. lednu 2023 dostaneme na nejvyšší úroveň důchodů od roku 1991 vůči průměrné mzdě.

Takže i v těchto těžkých dobách více jak tři miliony lidí, kteří jsou příjemci důchodů v České republice, tedy i těch invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích, tak se dostanou na velmi slušnou úroveň vůči průměrné mzdě. A je to ale zásluha především těch, kteří pracují, kteří odvádí peníze na svých odvodech pro státní rozpočet. A mě mrzí, když se tady občas v minulosti stávalo to, že tady stával Andrej Babiš, který říkal - já jsem to zařídil, to je moje zásluha, naší vlády. Tak to nebylo nikdy a není a nyní nebude. Jsou to peníze daňového poplatníka, občana tohoto státu, my jsme to jenom legislativně nastavili, aby to bylo takto přerozděleno.

Co je ale důležité? Já si pamatuji, jak často tady mluvil Tomio Okamura a mluvil hodně o exekucích, o insolvencích. I tady se udělal kus práce. A zase - pojďme hledat věci, které nás umí i spojovat. Mě mrzí, když ta debata se vyhrocuje a na některých tématech se nerozhodneme, toho jsem si vědom, ale i když se neshodneme, tak buďme v té debatě pokud možno slušní, i když chápu, že chodí emoce, a toto je téma, u kterého jsme se dokázali shodnout.

Marek Výborný za nás, za KDU-ČSL, spolu s dalšími, s Patrikem Nacherem za ANO - a podařilo se odpracovat milostivé léto I, po zkušenostech s ním z praxe s nasbíranými podněty se podařilo nastavit milostivé léto II a jestli dneska 1. září je nějaká skvělá zpráva kromě toho, že nám šly děti do školy, tak to není tato schůze, ale je to to, že milostivé léto II dneska začalo a poběží příští tři měsíce. A je to šance pro statisíce lidí v České republice, aby se mohly vymanit, vymanit ze spárů exekutorů, z nekonečné spirály vyšších a vyšších výdajů, které mohou díky tomuto utnout, zaplatit tu původní dlužnou částku, k tomu přidají 1 815 korun a mohou být ze svých exekucí venku.

Ale já jsem neslyšel nikdy Tomio Okamuru, že by on na svém Facebooku sdílel milostivé léto a říkal - hele, to je něco, o čem já tady roky mluvím, že to je blbě, tak to teď podporuji a komunikuji to a říkám - pojďte se oddlužit, pojďte mít tu druhou šanci na život. Tak jenom takový jako příklad toho, jak někdy funguje ta manipulace v té politice a potom to, když už to řešení je, tak ho vlastně nepropaguji, nešířím. A přitom úkolem normálního dobrého politika by mělo být, i když to nevymyslel on, i když to neudělalo jeho ministerstvo, ale říct - hele, tohle je dobrá věc, to jsme jako politici tady odpracovali, tak to pojďme všichni společně k těm lidem dostat, protože nám na těch lidech záleží.

Když se potom podíváme na ty věci, které se týkají energetiky, já fakt nemohu souhlasit s hodnoceními, která tady zaznívala ze strany opozice, protože nejsmysluplnější řešení a řešení, které nás, Českou republiku a českého daňového poplatníka bude stát nejméně peněz, tak je prostě řešení společné, evropské a na tom se prostě pracuje. A říkat řeči - čekali jsme až Němci a podobně, tak kdo zná pozadí diplomacie, tak ví, že takhle to nikdy nefunguje. Vy s těmi lidmi musíte mluvit, přesvědčovat je a také vnímat to, že se změnila situace kolem nás.

Ta situace (je?) nejsložitější od druhé světové války. A my místo, abychom tady dokázali společně říct, je to těžké, žádné jednoduché zázračné řešení tady prostě se nedá říct během jednoho dne, ale společně na něm všichni pracujme, protože nám na této zemi záleží, tak vy chodíte, okopáváte kotníky, v době předsednictví jste říkali, že hlasování o nedůvěře nevyvoláte, víte, že na to nemáte hlasy, a jenom tady zabijeme desítky hodin tím, jak tady budeme poslouchat kritiku, která v mnoha ohledech nemá relevantní opodstatnění, místo abychom řešili konkrétní zákony, které tady stojí, na které čekáme, které potřebujeme odhlasovat proto, abychom pomohli občanům nebo firmám v České republice.

Nikdo z naší vlády není padlý na hlavu. Všichni vnímáme, že ta situace je opravdu životně kritická. My potřebujeme - a to řešení musíme a my ho najdeme jak pro firmy, tak pro ten veřejný sektor, pro domácnosti základní sociální síť dneska máme nastavenou, budeme ji ještě parametricky, řekněme, vylepšovat tak, aby byla ještě o něco lépe klientsky dostupná, ale především musíme zkrotit tu příčinu. A na tom, opravdu si myslím, že se tady intenzivně pracuje. Ale zároveň nesmíme zapomenout taky, co je opravdu ta prapůvodní příčina, no a to je prostě ruská putinovská agrese na Ukrajině. To prostě je dneska to, co stojí za těmi extrémně vysokými cenami a za tou obrovskou nervozitou trhů.

A jestli jsem na něco hrdý za poslední měsíce, tak také za to, že tato vláda koalice pěti stran, do které vy se strefujete a říkáte, jak my můžeme mít na některé věci společné názory a postoje, tak jsem hrdý na to, že tato vláda věděla, kde máme stát jako lidé, kde má normální člověk v životě, v politice stát, že když se někomu děje bezpráví, někdo je napaden, neprávem napaden, tak že mu má podat pomocnou ruku a pomoci a agresorovi se pomoci postavit. A za to jsem rád, že tato vláda dokázala ukázat i za Českou republiku, za většinu občanů, kteří s tím postupem souhlasili a souhlasí, že se prostě pomáhat v kritické době má. (Potlesk v sále.)

Náš národ to taky ukazuje. Jsme národem, který dává největší podíl dárcovských peněz v rámci DMS. To bylo v minulosti. Ukazuje to u tornáda, kdy tady během jednoho, dvou dnů dokáže vybrat víc jak jednu miliardu korun. Ukazoval to u jiných přírodních katastrof, u povodní, ukazuje to i teď, kdy na sbírková konta ukrajinské ambasády dokážou občané České republiky poslat jednotky miliard korun, protože prostě nezapomněli na rok 1938, nezapomněli na rok 1968 a ví, že jsme morálně vázáni vůči těm, kteří nám pomohli tenkrát. A my ten dluh máme umět splatit, když přijde čas a ten čas je tady teď.

Takže já bych byl velmi rád, aby i kritika opozice, na kterou má právo a rozhodně neděláme všechny věci ideálně a nejlépe a jsem rád, že po dlouhé době jsem slyšel od Karla Havlíčka, který také řekl - naše vláda v době covidu zdaleka nedělala všechny věci ideálně, tak abyste taky občas uměli aspoň trochu se zaměstnat tím a říct - jsou tady i věci, na kterých prostě máme mít elementární shodu. A v situaci, ve které teď jsme, tak si říct - za nimi stojíme a umíme je podporovat, umíme je komunikovat, protože to nejsou jenom věci, které by byly zásluhou jedné vlády, jednoho ministerstva, ale jsou zásluhou především díky tomu, že tady jsou lidé, kteří pracují, firmy, které dávají lidem práci, a že tento stát má z čeho žít, byť nemalou část dnešních výdajů děláme bohužel na dluh, a ani to nám není jedno.

I na to se chceme soustředit, ale všichni víme, že teď v tento okamžik je hlavní prioritou zastavit narůstající ceny energie, zchladit to, podpořit firmy, podpořit veřejný sektor, podpořit domácnosti, udržet ekonomický růst, udržet nízkou nezaměstnanost, protože to jsou základní principy pro to, aby fungoval sociální směr ve společnosti. A to si jako vláda uvědomujeme a na tom budeme pracovat. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk v sále.)

