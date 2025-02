Připomíná mi to jednu paní, pro kterou byla hloupá a plytká otázka, kde na to vzít. V ANO to mají úplně stejně. Hlavně slíbit všechno, aby byly hlasy. Zájem o budoucnost země nula. Proto taky na jednáních u pana prezidenta o důchodové reformě nejdříve vše podstatné odsouhlasili a pak začali dělat, že neslyší, nevidí a vlastně tam pomalu ani nikdy nebyli, a tak je to se vším.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky