Ministr Kulhánek: Nálada ve společnosti neodpovídá té na sociálních sítích

Nosná myšlenka následujícího textu je jednoduchá: nálada ve společnosti opravdu neodpovídá té na sociálních sítích.
Ze zvědavosti jsem to spočítal: Celkem jsem od začátku prázdnin absolvovat 25 zastávek kontaktní kampaně, každá zastávka trvala většinou 90 minut - tedy celkem několik desítek hodin strávených v ulicích mezi lidmi v posledních 3 měsících. A když jsme u těch čísel - víte, kolik lidí mi za tu dobu sprostě nadávalo? Kolik neznámých lidí mi na ulici tykalo, křičelo na mě, vyhrožovalo mi? Napočítal bych je na prstech jedné ruky. Když si ale otevřete komentáře u některých příspěvků na sociálních sítích, agresivní a neslušné komentáře budou bohužel zastoupeny mnohem četněji.
“Bohoušku, nesmíš věřit všemu, co se říká v televizi”, zaznělo od Bolka Polívky v legendárních Pelíškách. Tak si tuhle kouzelnou větu můžeme transformovat do dnešní reality: přátelé, nesmíte věřit všemu, co čtete na sociálních sítích.
Sociální sítě se zrodily s ambicí lidi sbližovat - navázat kontakty s bývalými spolužáky, které jsme dlouho neviděli, podívat se na fotky rodiny či přátel, mít možnost udržet kontakt s lidmi, kteří žijí v jiném koutu naší republiky. Plní tuhle ambici i dnes? Dnes jsou podle mě sociální sítě jedním z hlavních důvodu, proč spolu lidi neumí nebo nechtějí mluvit. Protože jsou sítě plné lidí (a často jen profilů, nikoliv lidí), v jejichž zájmu je rozdělit nás. Zahltit nás negativní energií, pochybnostmi, lžemi. Prostě nás odradit. Nedůvěřovat a rezignovat na snahu komunikovat. Můj vzkaz je jednoduchý: nenechme se. Berme sociální sítě a to, co na nich čteme a vidíme s velkou rezervou. Mluvme spolu. Věřte, že nežijeme ve spálené zemi, naše civilizace nespěje k zániku a ekonomika není před kolapsem.
Dovolte mi ještě jednou poděkovat všem z Vás, se kterými jsem měl možnost se v rámci kontaktní kampaně setkat. Všem, kteří třeba nepřemýšlí nad tím, že by volili Starosty, ale pořád nezanevřeli na slušnou a věcnou diskuzi. Dnes se ještě můžeme setkat, v Ostrově (od 13:30, Mírové náměstí) a Karlových Varech (od 16h, ul. Zeyerova). Tak přijďte, vždy si rád popovídám se skutečnými lidmi
