Ministr Kulhánek: Nálada ve společnosti neodpovídá té na sociálních sítích

02.10.2025 21:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k náladám ve společnosti.

Ministr Kulhánek: Nálada ve společnosti neodpovídá té na sociálních sítích
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek

Nosná myšlenka následujícího textu je jednoduchá: nálada ve společnosti opravdu neodpovídá té na sociálních sítích.

Ze zvědavosti jsem to spočítal: Celkem jsem od začátku prázdnin absolvovat 25 zastávek kontaktní kampaně, každá zastávka trvala většinou 90 minut - tedy celkem několik desítek hodin strávených v ulicích mezi lidmi v posledních 3 měsících. A když jsme u těch čísel - víte, kolik lidí mi za tu dobu sprostě nadávalo? Kolik neznámých lidí mi na ulici tykalo, křičelo na mě, vyhrožovalo mi? Napočítal bych je na prstech jedné ruky. Když si ale otevřete komentáře u některých příspěvků na sociálních sítích, agresivní a neslušné komentáře budou bohužel zastoupeny mnohem četněji.

“Bohoušku, nesmíš věřit všemu, co se říká v televizi”, zaznělo od Bolka Polívky v legendárních Pelíškách. Tak si tuhle kouzelnou větu můžeme transformovat do dnešní reality: přátelé, nesmíte věřit všemu, co čtete na sociálních sítích.

Sociální sítě se zrodily s ambicí lidi sbližovat - navázat kontakty s bývalými spolužáky, které jsme dlouho neviděli, podívat se na fotky rodiny či přátel, mít možnost udržet kontakt s lidmi, kteří žijí v jiném koutu naší republiky. Plní tuhle ambici i dnes? Dnes jsou podle mě sociální sítě jedním z hlavních důvodu, proč spolu lidi neumí nebo nechtějí mluvit. Protože jsou sítě plné lidí (a často jen profilů, nikoliv lidí), v jejichž zájmu je rozdělit nás. Zahltit nás negativní energií, pochybnostmi, lžemi. Prostě nás odradit. Nedůvěřovat a rezignovat na snahu komunikovat. Můj vzkaz je jednoduchý: nenechme se. Berme sociální sítě a to, co na nich čteme a vidíme s velkou rezervou. Mluvme spolu. Věřte, že nežijeme ve spálené zemi, naše civilizace nespěje k zániku a ekonomika není před kolapsem.

Dovolte mi ještě jednou poděkovat všem z Vás, se kterými jsem měl možnost se v rámci kontaktní kampaně setkat. Všem, kteří třeba nepřemýšlí nad tím, že by volili Starosty, ale pořád nezanevřeli na slušnou a věcnou diskuzi. Dnes se ještě můžeme setkat, v Ostrově (od 13:30, Mírové náměstí) a Karlových Varech (od 16h, ul. Zeyerova). Tak přijďte, vždy si rád popovídám se skutečnými lidmi 

Ing. Petr Kulhánek

  • BPP
  • ministr pro místní rozvoj
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Ministr Kulhánek: Opozice záměrně promrhala ve Sněmovně celkem 605 hodin
„Kdyby Rusové zabrali Moravu…“ Ministr se zasnil, ale s takovou odpovědí nepočítal
Ministr Kulhánek: Krize bydlení a oni chtějí rušit ministerstvo místního rozvoje
Ministr Kulhánek: Ostrava a její kontaktní místo pro bydlení

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Kulhánek , STAN

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vyhraje současná vládní koalice volby?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Andrej Babiš byl položen dotaz

Necháte Faltýnka za vás kandidovat?

I když podle všeho ovlivňuje zakázky? Nebo vám jeho jednání přijde v pořádku? https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-jarek-je-ten-kat-odposlechy-faltynka-ktere-nikdy-neopustily-policejni-spis-285811

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Miroslav Ševčík: Jak se dnes v naší politice lže a co s tím dělat

17:30 Miroslav Ševčík: Jak se dnes v naší politice lže a co s tím dělat

Když někdo z těch, kdo pamatují, vzpomene na minulý režim, nejčastěji mu naskočí slovo lež. Českoslo…