Ministr Kupka: Může ještě někdo věřit komunistům ze Stačilo a extrémistické SPD?

20.09.2025 20:16 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k přeletům ruských stíhaček nad územím Estonska.

Ministr Kupka: Může ještě někdo věřit komunistům ze Stačilo a extrémistické SPD?
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr dopravy Martin Kupka

Další provokace Putinova Ruska. Po dronech nad polským územím narušily tři ruské migy vzdušný prostor nad Estonskem.

Může ještě někdo věřit komunistům ze Stačilo a extrémistické SPD, že je všechno v klidu a že máme Putina přece respektovat? Možná budou tvrdit, že tam ty nebohé Migy zaletěly omylem, že si nevšimly, kde má Rusko hranice.

Tak právě v tom je problém! Rusko ví dobře, kde má hranice, ale chtělo by je mít mnohem dál. Už pár století. Nesmíme to přehlížet. Naopak se musíme bránit! Jde o naši bezpečnost!

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • ministr dopravy
autor: PV

Mgr. Jan Lacina byl položen dotaz

Názor

Píšete, jak si vážíte toho, když se někdo nebojí říct svůj názor. Ale proč je pak politika této vlády opačná? Proč srážíte ty, co mají jiný názor. nálepkujete je nebo dokonce urážíte (viz třeba Foltýn, ale i premiér? A zamýšlel jste se nad tím, proč se v poslední době čím dál víc lidí třeba obává ří...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

