Ministr Kupka: Může ještě někdo věřit komunistům ze Stačilo a extrémistické SPD?

Další provokace Putinova Ruska. Po dronech nad polským územím narušily tři ruské migy vzdušný prostor nad Estonskem.
Může ještě někdo věřit komunistům ze Stačilo a extrémistické SPD, že je všechno v klidu a že máme Putina přece respektovat? Možná budou tvrdit, že tam ty nebohé Migy zaletěly omylem, že si nevšimly, kde má Rusko hranice.
Tak právě v tom je problém! Rusko ví dobře, kde má hranice, ale chtělo by je mít mnohem dál. Už pár století. Nesmíme to přehlížet. Naopak se musíme bránit! Jde o naši bezpečnost!
autor: PV