Fiala bojoval s Brežněvem, řekl Macinka. A ironicky počastoval Petra Pavla

13.05.2026 14:00 | Reportáž
autor: Radim Panenka

Velký návrat elitní diplomatky Evy Filipi na Ministerstvo zahraničních věcí. V novém týmu poradců ministra Petra Macinky zasedne i bývalá dlouholetá velvyslankyně v zemích Blízkého východu, expert na energetický sektor Pavel Janeček, bývalý hradní kancléř Jiří Weigl a další. Macinka v Černínském paláci představil kompletní tým a vymezil hodnoty, jimiž se česká zahraniční politika bude řídit. Jsou jimi suverenita a svrchovanost České republiky. Padla i poznámka směrem k Hradu.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), představil svůj nový ministerský tým poradců

Pět měsíců od jmenování nové vlády ANO, SPD a Motoristů se v jasnějších obrysech ukazuje směr, jakým se bude ubírat česká zahraniční politika i jak bude pracovat samotné Ministerstvo zahraničních věcí. Tomu hodně napovídá složení poradního týmu šéfa diplomacie, který byl finálně představen veřejnosti.

Každý jeden člen týmu expertů, kteří budou radit Petru Macinkovi, se dle slov samotného ministra vyznačuje dvěma základními věcmi. Zaprvé jde o skutečné experty a profesionály ve svých oborech s mnohaletou, často celoživotní praxí a velkým rozhledem a vzděláním. Druhou důležitou skutečností je, že se jedná o osobnosti, které Macinka dlouhá léta osobně zná, s řadou z nich se přátelí a ví, že jim může věřit.

Z druhé strany však nejde o sestavu, která by měla na všechno totožné názory mezi sebou či se samotným ministrem zahraničí, což Petr Macinka sám řekl s tím, že ocení fundovanou diskusi a oponenturu. Zdůraznil nicméně, že veškerá finální rozhodnutí jdou za ním coby ministrem, neboť je to jedině on, kdo je za ně zodpovědný.

Jedná se o šestičlenný tým tvořený pěti muži a jednou ženou. Tou je, jak jsme již uvedli, dlouholetá česká diplomatka Eva Filipi, která do veřejného povědomí vstoupila hlavně díky své poslední zahraniční misi. Českému státu sloužila jako velvyslankyně v syrském Damašku, kde setrvala jako fakticky jediná západní diplomatka na nejvyšší úrovni i po začátku tamního válečného konfliktu. Na tomto postu setrvala dlouhých 13 let (standardní mandát velvyslance trvá čtyři roky, pozn. red.). Díky své pozici v Damašku zastupovala zájmy i ostatních členských států EU, a především též Spojených států amerických a účastnila se porad ve Washingtonu na vysoké úrovni, včetně schůzek v Pentagonu.

Členem poradního týmu ministra je bývalý hradní kancléř Jiří Weigl, nyní výkonný ředitel Institutu Václava Klause, arabista, ekonom, intelektuál a publicista. Působiště na Pražském hradě spojuje ministra Macinku i s poradcem, který je někdejší letitý šéf hradního protokolu Jindřich Forejt.

Dále bude šéfovi české diplomacie radit energetik Pavel Janeček, který se celou svou profesní dráhu tomuto oboru věnuje, a to včetně řízení velkých společností, například Pražské plynárenské. Janeček dlouhodobě upozorňuje na úskalí klimatických opatření EU, nedostatečnost zelených zdrojů energie a hrozbu likvidace průmyslu.

Součástí expertního týmu je též ekonom, publicista a analytik světové politiky a geopolitických posunů Pavel Šik. Ten je veřejně znám díky svým pravidelným článkům a úvahám z oblasti mezinárodních vztahů a světového vývoje, které publikuje na svém kanálu na Facebooku, za což byl loni na podzim získal ocenění od Společnosti pro obranu svobody projevu. Šestým a posledním členem týmu poradců je Filip Šebesta, který zároveň bude celý expertní panel koordinovat z pozice šéfporadce. Šebesta už nyní v Černínském paláci působí v pozici zástupce ředitele kabinetu ministra a Macinka ho přetáhl z Institutu Václava Klause, kde léta pracoval jako analytik.

Pro některé novináře bylo překvapivé, že se na v týmu neobjevil bývalý europoslanec a expert Motoristů na zahraniční politiku Jan Zahradil. S ním se totiž počítá jinde. “S panem Zahradilem mám úplně jiné plány, které se netýkají tohoto ministerstva. Musíte si na to počkat,” vzkázal Petr Macinka na základě novinářského dotazu.

Macinka se opětovně po dotazech přítomných médií vyslovil proti náplni, jakou zahraniční politice státu dávala předchozí vláda Petra Fialy. “Vyprázdněná a bezbarvá zahraniční politika předchozí vlády dovedla jen bojovat s Leonidem Brežněvem v Rusku a Mao Ce-tungem v Číně. To my určitě dělat nebudeme. Podařilo se nám napravit paseku ve vztazích s našimi sousedy a daří se nám budovat vztahy se Spojenými státy, které Fialova vláda měla nulové, protože značně a nešťastně nainvestovali do vztahů s Bidenovou administrativou a všechno prohráli. Neprohráli to pro sebe, ale bohužel pro Českou republiku. Nám se daří to napravit. S Čínou chceme mít normální vztahy, které nebudou vybočovat z průměru ostatních zemí. Je to pragmatické a není normální mít takto poškozené vztahy,” vyjmenoval Macinka a dodal, že jediné dvě země z celé Evropy, jejichž občané musí mít do Číny vízum, jsou Česká republika a Litva. “To úplně normální není a chtěl bych vztahy s Čínou normalizovat,” dodal.

„Hodnotová politika není můj termín, i když si myslím, že jisté hodnoty bychom ctít měli. Jsou to ale jiné jiné hodnoty, než ty, které byly vyvyšovány předchozí vládou. V nadsázce říkám, že minulá vláda exportovala pravdu a lásku, zatímco my bychom k tomu chtěli přidat zboží a služby. Hodnotou, o kterou musí usilovat politika, politika je suverenita a svrchovanost České republiky v mezinárodním prostředí,” zdůraznil šéf české diplomacie.

Od jednoho z novinářů padla otázka, zda má Macinkův poradní tým být protipólem poradního týmu prezidenta Petra Pavla, kde působí Petr Kolář. 

„To mě v životě nenapadlo. Musím říct, že na rozdíl od poradního týmu pana prezidenta si myslím, že mám svůj vlastní názor. Tito lidé jsou pro mě velmi cenní a vím, v čem mi mohou pomoct. Nevím, jestli toto stejné nastavení se dá najít i v Kanceláři prezidenta republiky. Abych nebyl obviněn, že jsem neuctivý, nechám to raději v této rovině,“ rýpl si do Hradu šéf diplomacie.

K Petru Pavlovi padly i poslední otázky, a to ve vztahu k případné účasti prezidenta na podzimním Valném shromáždění OSN. Reportér se tázal, zda se dají očekávat nějaká další dramata. “Vláda určitě není tím, kdo by tyto věci dramatizoval. Na dramata se možná ptejte jinde, ale my jsme to ještě neřešili,” dodal Petr Macinka.

