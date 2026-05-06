Macinka si povodil Noru Fridrichovou. A ponížil Rakušana

Macinka sdílel na sociálních sítích video, které vytvořila novinářka Nora Fridrichová. Ta si na Macinku počkala před vstupem do Poslanecké sněmovny. „Prosím vás, nechcete se omluvit za ty méněcenné lidi?“ ptala se Fridrichová.
Macinka se u ní krátce zastavil a ihned si všiml, že Fridrichová má na sobě některý z typů digitálních brýlí, kterými Fridrichová nenápadně bez předchozího upozornění natáčí. „Blikají vám brýle,“ prohlásil Macinka.
„Nechcete se omluvit za ty méněcenné lidi, nebylo to moc?“ ptala se znovu novinářka.
,Myslíte těm, co se v tom zhlédli?“ reagoval Macinka, který byl očividně v dobré náladě.
Mgr. Petr Macinka
„Všem, protože i oni vám přispívají na vaši výplatu, když odvádějí daně do státního rozpočtu,“ přišla Fridrichová s nečekaným argumentem.
„Jako pan Kupka, nebo paní Decroix? Nebo pan Rakušan? Ten není méněcenný, ten je nejméně cenný,“ uvedl s úsměvem a krátký rozhovor ukončil.
Macinka na závěr videa ještě vytvořil obrázek, jak má na sobě černé brýle, kolem krku zlatý řetěz a v puse doutník, čímž se v popkultuře vyjadřuje názor, že je někdo boss. Své odpovědi Noře Fridrichové si tak ministr zahraničí očividně užil.
Do Macinky se následně pustil bývalý člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka, podle kterého se Macinka chová arogantně. „Namísto omluvy jen bezbřehá arogance a živoucí nadutost, co zbaběle odtančí do útrob sněmovny. Záblesk strachu v tom přesto neskryje: hrdina z leknutí s kruhovou obranou fanklubu jak z časů Himmlera,“ spustil Šarapatka.
Premiér Andrej Babiš je prý s Motoristy spokojen, protože na sebe vážou pozornost. „Zatímco v kulisách skandálních výroků Macinky Bureš dál jede ve šméčkách z dotací i státní pokladny a ani nedutá. Občané, bděte!“ dodal Šarapatka.
