Rajchl (PRO): Další Moravcův skandál

16.02.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zákazu účasti v Otázkách Václava Moravce

Rajchl (PRO): Další Moravcův skandál
Foto: Repro: Facebook
Popisek: Jindřich Rajchl

Václav Moravec se mě bojí. Přestože jsem místopředsedou výboru pro obranu, tedy z hlediska parlamentní hierarchie společně s Pavlem Růžičkou (ANO) a Karlem Beranem (Motoristé) nejvýše postaveným poslancem koalice v tomto resortu, tak se Václav Moravec zachoval jakožto největší zbabělec a mou účast on osobně v OVM zakázal. Moc dobře věděl, že bych ho naprosto zesměšnil a naivní argumenty Jany Černochové jako obvykle rozcupoval na kusy.

Já tu hozenou rukavici rád zvednu. Za prvé vás znovu požádám, abyste na Radu ČT podali na tento postup stížnost. Při vší úctě k Filipu Turkovi a Jiřímu Maškovi (obou dvou si velmi vážím) jsem měl z titulu své funkce ve sněmovně mnohem spíše sedět ve studiu já. Tedy je zřejmé, že mé odmítnutí mělo čistě osobní důvody. Což si prostě Moravec nemůže dovolit.

Za druhé mi tím dal do ruky další argument, abychom ČT výrazně přistřihli křídla, neboť znovu porušila svou zákonnou povinnost.

A za třetí jsem mu odpověděl včera ve svém živém vysílání, které mimochodem sleduje víc lidí, než jeho pořad na ČT.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
