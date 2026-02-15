Klaus o Macinkovi: Kdyby se s těmito lidmi nepohádal, byl bych zklamán

Exprezident Václav Klaus by nenapsal SMS zprávy jako vicepremiér Petr Macinka (Motoristé) a už vůbec by je neodeslal „sporné osobě“. Ústavní soud je „proprezidentský“, proto nemá cenu podávat kompetenční žalobu kvůli nejmenování Filipa Turka (Motoristé) ministrem. Snaha prezidenta Petra Pavla vměšovat se do sestavování vlády je podle jeho předchůdce chyba.

Klaus o Macinkovi: Kdyby se s těmito lidmi nepohádal, byl bych zklamán
V Partii Terezie Tománkové vystoupil exprezident Václav Klaus. V úvodu pořadu hovořil o svém názoru na počínání Motoristů ve vládě. „Nejsem tiskový mluvčí ani obhájce Petra Macinky, to on byl mým tiskovým mluvčím, ale k základu jejich hnutí jsem měl samozřejmě blízko,“ připustil bývalý vrcholný politik.

Dále hovořil o tom, že když Macinka pracoval pro něj, tak při všech Klausových návštěvách ve studiu seděl v koutě. „Měl privilegium mě doprovázet. Musím vyzdvihnout, že na rozdíl od jiných měl vždy v ruce tužku a papír a dělal si poznámky. V tomto smyslu mi blízký je, ale že by se mnou konzultoval jednotlivé kroky, to říci nemohu,“ uvedl Klaus.

Moderátorka připomněla, že před čtrnácti dny se Macinka i Filip Turek vydali za Milošem Zemanem pro rady, jak postupovat. „Za vámi nechodí?“ zeptala se hosta.

„Oficiálně za mnou nebyl. Občas se vídáme na pravidelných nedělních setkáních u společného přítele v jedné restauraci, ale chraň bůh, že by za mnou přišel oficiálně pro rady,“ odpověděl exprezident.

Potom mluvil o tom, jak si vede Petr Macinka jako vicepremiér a ministr dvou resortů. „Domnívám se, že působení Motoristů ve vládě je bohužel stále poznamenáno sporem o Filipa Turka. Když jsem pana Macinku naposledy viděl, říkal jsem mu, že už musí hrát jinou kartu a věnovat se standardním politickým problémům země. Jak si povedou, teprve uvidíme; vláda se teprve rozbíhá. Je všeobecně známo, že jsem byl přívržencem vzniku této vlády, protože tato země nutně potřebovala změnu. Zatím je však obraz vlády vnějšími pozorovateli zužován na Macinkovy SMS zprávy Petru Kolářovi. Já osobně bych takové zprávy nepsal, natož tak sporné osobě, jakou je Petr Kolář,“ zdůraznil Klaus.

Na druhé straně prý musí jako bývalý prezident a premiér říci, že žádná předchozí hlava státu – od Václava Havla přes něj až po Miloše Zemana – se při sestavování vlády nechovala jako současný vládce Hradu.

„Nikdo z nás by si nedovolil totálně vetovat kandidáta. Je to průlom do našich polistopadových zvyklostí a považuji to za fatální chybu,“ uvedl Pavlův předchůdce.

Vyjádřil se také k otázce, zda není chyba, že spor neskončí kompetenční žalobou u Ústavního soudu.

„Jde o výsostně politický spor. Moderní doba se pokouší převádět politické střety na právní, což je fatální omyl. Tento střet musí být vyřešen politickou cestou. Nemá smysl, aby jej řešil Ústavní soud, který je výrazně ovlivněn tím, koho do něj prezident jmenoval, a je tedy proprezidentský. Snaha prezidenta zásadně se vměšovat do sestavování vlády je chyba. I když jsme jako prezidenti nebyli nadšeni ze všech kandidátů, nakonec jsme je jmenovali. Příkladem může být pan Bursík nebo pan Schwarzenberg, kteří byli mými názorovými antipody, přesto jsem je do funkcí jmenoval,“ zmínil Klaus.

Přechod na přímou volbu prezidenta byl fatální chybou

Moderátorka mu pak připomněla, že byl posledním prezidentem voleným Parlamentem. „Miloš Zeman i Petr Pavel argumentují vysokou legitimitou z přímé volby. Není v tom ten posun?“ chtěla vědět Tománková.

„Nemyslím si. Přechod na přímou volbu byl fatální chybou v rozporu s naší tradicí. Byli jsme zastupitelskou demokracií a měli jsme v parlamentní volbě pokračovat. To, že si to prezidenti ‚užívají‘ novým způsobem, je důsledkem této změny, ale současné dění je novinkou i v rámci systému přímé volby,“ podrobil Klaus systém kritice.

Zamyslel se také nad rolí premiéra a zda si počínal dostatečně důrazně při prosazování Filipa Turka.

„Přiznám se, že jsem ani nečekal, že ho bude Andrej Babiš prosazovat tak intenzivně. To, že za ním stojí, dokazuje, že koalice je pevná a rozumějí si možná víc, než se zvenčí zdá,“ soudí exprezident.

Vyjádřil se i k plánu Motoristů počkat do ledna 2028. „Petr Macinka věří, že Petr Pavel už prezidentem nebude, a do té doby chce řídit obě ministerstva sám,“ připomněla moderátorka.

Klaus však takový postup má za nešťastný. „Ministr Havlíček sice také řídil dvě ministerstva, takže zkušenost tu je, ale za rozumné to nepovažuji. Navíc sázka na výsledek příští prezidentské volby je pro pana Macinku sázkou na velmi nejistou veličinu,“ řekla bývalá hlava státu.

Je nemožné nepohádat se s Hillary Clintonovou

Tománková pak vyjádřila svůj názor, že Petr Macinka rád provokuje, což podle ní ukázal i v Mnichově v debatě s Hillary Clintonovou. „Mnohým vadí jeho arogance. Je vám tento styl blízký?“ dotázala se hosta.

„Já bych se choval jinak, ale názorově mu rozumím. Pro člověka pravicového zaměření, který hájí české národní zájmy, je téměř nemožné nepohádat se s lidmi jako Radosław Sikorski nebo Hillary Clintonová. Kdyby se s nimi nepohádal, byl bych jím zklamán, protože pan Sikorski je antipodem mého myšlení,“ konstatoval Klaus.

Na přetřes přišlo také to, že Motoristé slibovali rozpočtovou odpovědnost, ale navržený schodek je 310 miliard korun. Tománková nadhodila, zda Motoristé rezignovali na svůj program.

„Buďme féroví. Jsem zklamaný, že se málo bránili, ale čísla jsou nemilosrdná. Hnutí ANO má 80 poslanců, Motoristé 13. Jejich síla prosadit něco v koalici je omezená. Pro mě,jako pro člověka, který vždy prosazoval vyrovnaný rozpočet, je to bolestné. Pan Babiš, paní Schillerová i pan Havlíček jsou rozpočtoví expanzionisté, kteří věří v rozpumpování ekonomiky státními výdaji. S tím zásadně nesouhlasím. Navíc spor o Filipa Turka Motoristům svazuje ruce a oslabuje jejich vyjednávací pozici,“ soudí exprezident.

Potom hovořil o výměně ve vedení ODS a zda jde o krok směrem k „pravicovosti“. Podle Klause ODS vyměnila vedení fiktivně. „Pan Kupka je pro mě Fiala číslo dvě, nikoliv autentická pravice. Nemyslím si, že to ODS zachrání,“ míní někdejší šéf strany. 

Na přetřes přišel i Martin Kuba, jenž založil subjekt Naše Česko, a otázka, zda on může oživit pravici. „Martin Kuba je šikovný, pragmatický politik hejtmanského typu, ale není to ideolog. Potřebujeme více takových akčních politiků, ale že by on polil pravici živou vodou, o tom pochybuji. Politická fráze, že někdo nebude ideový, ale bude dělat politiku pro lidi, je dětinská a v politologii neobhajitelná,“ vypálil Klaus.

Vyjádřil se také k dotazu, zda by mohl být spokojen s vládou Andreje Babiše. „Budu sledovat návrat k racionální politice. Vnímám některé pozitivní kroky pana Macinky – škrty na ministerstvech zahraničí a životního prostředí nebo jeho jasné postoje ke klimatické agendě a Trumpovi. Pokud v tomto vytrvají a přestanou veřejný prostor zahlcovat pouze tématem Turek, může to být cesta správným směrem,“ domnívá se nestor české politiky.

