Nerudová (STAN): Neslušné a odporné chování mocných

04.02.2026 13:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Epstein Files.

Nerudová (STAN): Neslušné a odporné chování mocných
Foto: TN
Popisek: Danuše Nerudová v rozhovoru pro Napřímo

Tyto věty rozhodně nepopisují realitu. Popisují zveřejněné Epstein Files: desítky milionů stránek dokumentů, tisíce videí a tisíce fotografií ukazují, že mocní často unikají odpovědnosti, zatímco oběti zůstávají bez hlasu.

Zveřejněné dokumenty k případu Jeffreyho Epsteina znovu otevírají nepříjemnou, ale důležitou otázku:?jak snadno může moc, bohatství a vliv zakrývat zneužívání a umlčovat oběti.

Neslušné a odporné chování mocných, kteří si myslí, že jim patří svět.

Věty jako: „Měla krátkou sukni.“ „Byla opilá.“ „Usmívala se na mě.“ nejsou náhodné. Jsou součástí způsobu, jakým se odpovědnost přesouvá z pachatelů na ženy a dívky.

My jako politici a celá naše společnost máme povinnost vytvářet prostředí, kde jsou všechny oběti slyšeny a pachatelé spravedlivě potrestáni.

V Česku je běžná věc, že za znásilnění dostává většina pachatelů podmínku a to se musí změnit. Souhlasíte?

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

  • STAN
  • Profil není používán
  • europoslankyně
