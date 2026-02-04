Nerudová (STAN): Neslušné a odporné chování mocných

Tyto věty rozhodně nepopisují realitu. Popisují zveřejněné Epstein Files: desítky milionů stránek dokumentů, tisíce videí a tisíce fotografií ukazují, že mocní často unikají odpovědnosti, zatímco oběti zůstávají bez hlasu.
Zveřejněné dokumenty k případu Jeffreyho Epsteina znovu otevírají nepříjemnou, ale důležitou otázku:?jak snadno může moc, bohatství a vliv zakrývat zneužívání a umlčovat oběti.
Neslušné a odporné chování mocných, kteří si myslí, že jim patří svět.
Věty jako: „Měla krátkou sukni.“ „Byla opilá.“ „Usmívala se na mě.“ nejsou náhodné. Jsou součástí způsobu, jakým se odpovědnost přesouvá z pachatelů na ženy a dívky.
My jako politici a celá naše společnost máme povinnost vytvářet prostředí, kde jsou všechny oběti slyšeny a pachatelé spravedlivě potrestáni.
V Česku je běžná věc, že za znásilnění dostává většina pachatelů podmínku a to se musí změnit. Souhlasíte?
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
