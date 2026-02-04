Jeden na jednoho. Jak to bude s Pavlem a Babišem

04.02.2026 14:30 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Formát společných koordinačních schůzek ústavních činitelů na Pražském hradě, který se v posledních letech stal pravidelnou platformou pro debatu o zahraniční politice, končí. Premiér Andrej Babiš (ANO) po středečním jednání s prezidentem Petrem Pavlem oznámil, že další pokračování tohoto modelu nepovažuje za smysluplné.

Jeden na jednoho. Jak to bude s Pavlem a Babišem
Foto: Tomáš Fongus - Kancelář prezidenta republiky
Popisek: Andrej Babiš na Hradě jmenován premiérem

Babiš po schůzce vysvětloval, že zahraničněpolitická agenda bude nově řešena především v přímém dialogu mezi premiérem a prezidentem. Podle něj dosavadní formát, kterého se účastnili i další ústavní činitelé, nepřinášel dostatečný užitek. Prezident Pavel se má s ostatními aktéry nadále setkávat samostatně, mimo společné koordinační jednání.

Informovalo o tom na síti X i tiskové oddělení Hradu. „Prezident navrhl předsedovi vlády konání pravidelných schůzek přibližně v intervalu 4–6 týdnů nebo podle aktuálních potřeb. S předsedy obou komor parlamentu se bude prezident ve věci koordinace zahraniční politiky setkávat na bilaterálních jednáních.“

Premiér zároveň zdůraznil, že středeční schůzka měla za cíl především uklidnit napětí, které vyvolaly události z minulého týdne. Narážel tím na zveřejnění textových zpráv, jež prezident Pavel obdržel od ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) prostřednictvím svého poradce. Babiš v této souvislosti uvedl, že s prezidentem sdílejí zájem na zklidnění situace a že vláda nestojí o eskalaci sporů.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V otázce zahraničních diplomatických nominací premiér připomněl, že kabinet pozastavil vysílání některých velvyslanců, kteří byli schváleni ještě předchozí vládou. Babiš prezidentovi vysvětloval, že současná vláda považuje část těchto nominací za předčasné a příliš politicky motivované. Podle jeho slov je mezi navrženými diplomaty „strašně moc politických nominantů“ a jednotlivé případy chce s hlavou státu ještě detailně projednat, jak informují Hospodářské noviny. 

Babiš se také vymezil vůči pokračování spekulací kolem personálního obsazení vlády. Na dotaz novinářů zopakoval, že považuje za uzavřenou otázku možného jmenování Filipa Turka, čestného prezidenta Motoristů, ministrem životního prostředí, protože Pavel v této věci neustoupí.

Zástupcům opozice se změna tradičních schůzí ústavních činitelů nelíbí. „Pro sílu a postavení v zahraničních a mezinárodních vztazích je to špatná zpráva! Koordinace samozřejmě potřebná je a to, co říká Andrej Babiš, je nesmysl,“ uvedl předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

Někteří si ale výsledek jednání vyložili jako jasné vítězství prezidenta Pavla. „Já vám to přeložím, ať to nemusíte číst celé: Babiš K NOZE! Macinka LEHNI! Turek MÍSTO! MÍSTO!“ napsal uživatel s dvěma ukrajinskými vlaječkami. 

Psali jsme:

Kdo by měl problém s Turkem na životním prostředí? Beran naznačil
Pavel Foltán: Právní negramotnost kavárny a jejích médií?
Babiš nechce hnát prezidenta k soudu: „S Ústavním soudem máme své zkušenosti“
Jak Pavel s Baxou zrušili ústavu. Holec sepsal, kde skončil „řád a klid“

 

Zdroje:

https://domaci.hn.cz/c1-67841440-babis-schuzky-ke-koordinaci-zahranicni-politiky-uz-budou-jen-bilateralni-a-pripad-turek-skoncil-ministrem-nebude

https://t.co/Y2TZNIsfj2

https://twitter.com/hradmluvci/status/2019017658255933854?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/karma_cz/status/2019018956808315344?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MarekVyborny/status/2019011013551497376?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Pavel , Výborný , Macinka

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Měl by prezident respektovat zahraniční politiku vlády?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Zde ale přeci nešlo o soukromé SMS

Macinka je přeci psal jako ministr prezidentovi, nikoliv jako soukromá osoba, takže podle mě zveřejněním SMS k porušení zákona nedošlo. Ostatně podle vás by bylo lepší, kdyby prezident obvinil Macinku z vydírání bez důkazů? Podle mě je dobře, že se alespoň v tomto případě jedná transparentně. Kéž by...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Většina lidí skládá nádobí do myčky špatněVětšina lidí skládá nádobí do myčky špatně Potravinový záškodník bránící hubnutí tuku na břišePotravinový záškodník bránící hubnutí tuku na břiše

Diskuse obsahuje 10 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Podivné chování Nory Fridrichové ve sněmovně budí rozruch

11:27 Podivné chování Nory Fridrichové ve sněmovně budí rozruch

Každého kolemjdoucího poslance Motoristů sobě včera odchytla reportérka Nora Fridrichová, která opět…