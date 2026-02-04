Jeden na jednoho. Jak to bude s Pavlem a Babišem

Babiš po schůzce vysvětloval, že zahraničněpolitická agenda bude nově řešena především v přímém dialogu mezi premiérem a prezidentem. Podle něj dosavadní formát, kterého se účastnili i další ústavní činitelé, nepřinášel dostatečný užitek. Prezident Pavel se má s ostatními aktéry nadále setkávat samostatně, mimo společné koordinační jednání.
Informovalo o tom na síti X i tiskové oddělení Hradu. „Prezident navrhl předsedovi vlády konání pravidelných schůzek přibližně v intervalu 4–6 týdnů nebo podle aktuálních potřeb. S předsedy obou komor parlamentu se bude prezident ve věci koordinace zahraniční politiky setkávat na bilaterálních jednáních.“
Prezident republiky a předseda vlády se během setkání shodli, že chtějí hledat na různé aspekty politiky kompromisní řešení. Prezident republiky je přesvědčen, že předseda vlády bude tlumit případné rozpory s koaličním partnery a ministry vlády tak, aby nevyvolávaly situace,…— Kancelář prezidenta republiky (@hradmluvci) February 4, 2026
Premiér zároveň zdůraznil, že středeční schůzka měla za cíl především uklidnit napětí, které vyvolaly události z minulého týdne. Narážel tím na zveřejnění textových zpráv, jež prezident Pavel obdržel od ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) prostřednictvím svého poradce. Babiš v této souvislosti uvedl, že s prezidentem sdílejí zájem na zklidnění situace a že vláda nestojí o eskalaci sporů.
Ing. Andrej Babiš
V otázce zahraničních diplomatických nominací premiér připomněl, že kabinet pozastavil vysílání některých velvyslanců, kteří byli schváleni ještě předchozí vládou. Babiš prezidentovi vysvětloval, že současná vláda považuje část těchto nominací za předčasné a příliš politicky motivované. Podle jeho slov je mezi navrženými diplomaty „strašně moc politických nominantů“ a jednotlivé případy chce s hlavou státu ještě detailně projednat, jak informují Hospodářské noviny.
Babiš se také vymezil vůči pokračování spekulací kolem personálního obsazení vlády. Na dotaz novinářů zopakoval, že považuje za uzavřenou otázku možného jmenování Filipa Turka, čestného prezidenta Motoristů, ministrem životního prostředí, protože Pavel v této věci neustoupí.
Zástupcům opozice se změna tradičních schůzí ústavních činitelů nelíbí. „Pro sílu a postavení v zahraničních a mezinárodních vztazích je to špatná zpráva! Koordinace samozřejmě potřebná je a to, co říká Andrej Babiš, je nesmysl,“ uvedl předseda KDU-ČSL Marek Výborný.
Pro sílu a postavení ???? v zahraniční— Marek Výborný (@MarekVyborny) February 4, 2026
a mezinárodních vztazích je to špatná zpráva!
Koordinace samozřejmě potřebná je a to co říká Andrej Babiš je nesmysl.
https://t.co/Y2TZNIsfj2
Někteří si ale výsledek jednání vyložili jako jasné vítězství prezidenta Pavla. „Já vám to přeložím, ať to nemusíte číst celé: Babiš K NOZE! Macinka LEHNI! Turek MÍSTO! MÍSTO!“ napsal uživatel s dvěma ukrajinskými vlaječkami.
Já vám to přeložím, ať to nemusíte číst celé:— ????Karma???? (@karma_cz) February 4, 2026
Babiš K NOZE!
Macinka LEHNI!
Turek MÍSTO! MÍSTO!
