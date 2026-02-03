Sedláček (Národní demokracie): Naše Česko? Nemělo by to být spíš Naše Ukrajina?

04.02.2026 11:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k založení hnutí Naše Česko, kdy zakladatelem je jihočeský hejtman Martin Kuba.

Sedláček (Národní demokracie): Naše Česko? Nemělo by to být spíš Naše Ukrajina?
Foto: narodnidemokracie.cz
Popisek: Národní demokracie, logo.

Nové uskupení Martina Kuby se bude jmenovat "Naše Česko".

Vzhledem ke Kubovým názorům by se spíše mělo jmenovat "Naše Ukrajina".

I tak je ale v tom názvu vyjádřeno, co jsou Kuba a jeho kumpáni zač.

Za prvé: Už ten patvar "Česko" znevažuje název ČR. Bylo významnou chybou, že jsme před několika lety dovolili, aby název ČR byl i v oficiálních dokumentech nahrazován pojmem "Česko". A to, že to Kuba použil i do názvu hnutí, o něm dost vypovídá.

A za druhé: Martin Kuba tím dává najevo, že ČR je "jejich", že má patřit jen jemu a lidem okolo něj. Nikoliv všem občanům ČR. Na podvědomé úrovni tady vidíme vnucování toho, že ČR je majetkem "elit" a že tomu tak má zůstat. Zatímco je potřeba pravý opak.

Psali jsme:

„Myslíte, že umlčíte lidi na náměstích?“ Opozice dostala slovo
Fiala (SPD): V oblasti bytové politiky jsme totálně zaspali a je to průšvih
Železný soptil: Moravec nemá co dostávat povolení mluvit mimo ČT
„ČT nemá vychovávat.“ Kotrba trhá obranu České televize

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Sedláček , Národní demokracie

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Má Kubovo hnutí naději dostat se do celostátní politiky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Grónsko

Postavíte se veřejně za Grónsko? Půjdete proti vládě, která to udělat nechce? Otázkou je, zda by to teda na nás vrhalo dobrý stín, když bude něco jiného činit vláda a něco jiného prezident. Jestli nás pak v zahraničí bude brát vůbec někdo vážně?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Většina lidí skládá nádobí do myčky špatněVětšina lidí skládá nádobí do myčky špatně Když starší žena randí s mladším mužemKdyž starší žena randí s mladším mužem

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Mašek (ANO): „Stínový prezident“ Kolář nesleduje program vlády, ale jen své zájmy

12:04 Mašek (ANO): „Stínový prezident“ Kolář nesleduje program vlády, ale jen své zájmy

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nekomunikací mezi Hradem a vládou.