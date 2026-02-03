Sedláček (Národní demokracie): Naše Česko? Nemělo by to být spíš Naše Ukrajina?

Nové uskupení Martina Kuby se bude jmenovat "Naše Česko".
Vzhledem ke Kubovým názorům by se spíše mělo jmenovat "Naše Ukrajina".
I tak je ale v tom názvu vyjádřeno, co jsou Kuba a jeho kumpáni zač.
Za prvé: Už ten patvar "Česko" znevažuje název ČR. Bylo významnou chybou, že jsme před několika lety dovolili, aby název ČR byl i v oficiálních dokumentech nahrazován pojmem "Česko". A to, že to Kuba použil i do názvu hnutí, o něm dost vypovídá.
A za druhé: Martin Kuba tím dává najevo, že ČR je "jejich", že má patřit jen jemu a lidem okolo něj. Nikoliv všem občanům ČR. Na podvědomé úrovni tady vidíme vnucování toho, že ČR je majetkem "elit" a že tomu tak má zůstat. Zatímco je potřeba pravý opak.
