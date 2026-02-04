Loď plná krásných Ukrajinek. Už i Polskem otřásá Epstein

04.02.2026 12:34 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Miliony nových dokumentů, tisíce fotek a videí. Tisíce e-mailů, které zasáhly i norskou královskou rodinu, zasáhly americkou politickou scénu a v minulosti se dotýkaly i dění na Ukrajině. V roce 2019, v roce ukrajinských prezidentských voleb, se Epstein zajímal o Volodymyra Zelenského. V Polsku dokonce zřídili k novým dokumentů z Epsteinovy kauzy speciální vyšetřovací komisi.

Loď plná krásných Ukrajinek. Už i Polskem otřásá Epstein
Foto: z internetu
Popisek: finančník Jeffrey Epstein

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

98%
1%
1%
hlasovalo: 10592 lidí
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nechala zveřejnit další várku dokumentů ke kauze finančníka a sexuálního zločince Jeffreyho Epsteina. Jedná se o tisíce dokumentů, fotografií a videí. Ve Spojených státech řeší, kdo všechno z mocných byl s Epsteinem v kontaktu. Včetně dvou prezidentů. Billa Clintona a současného prezidenta Donalda Trumpa.

Dokumenty z Epsteinovy kauzy už v minulosti zasáhly i britskou královskou rodinu, teď i norskou královskou rodinu a mnoho dalších prominentních míst.

A jak je tomu na Ukrajině?

Server Kyiv Independent upozornil, že zveřejněné dokumenty zahrnují e-mailové konverzace s nejméně dvěma modelingovými agenturami na Ukrajině, cestovní opatření pro ženy z Kyjeva a Oděsy, rezervace v hotelu Hyatt v centru Kyjeva, do nichž údajně byl zapojen majitel hotelu, plán na koupi nemovitosti ve Lvově a diskuse o ukrajinské politické scéně během prezidentských voleb v roce 2019.

V některých e-mailech byl zmíněn pobyt v pětihvězdičkovém hotelu Hyatt v Kyjevě. V roce 2012 napsala Epsteinova bývalá výkonná asistentka Lesley Groffová neznámému příjemci, že Thomas Pritzker, výkonný předseda hotelového řetězce Hyatt, jim rezervoval pokoj „na noci z 8. na 11. října“.

V e-mailu jedné z žen v roce 2018 Groffová píše, že Epstein jí zařídil byt na týdenní pobyt. V samostatném e-mailu muž jménem Brock Pierce, údajně spoluzakladatel kryptoměny Tether, Epsteinovi sděluje, že na něj čeká „v Antigui loď plná úžasných ukrajinských krásek“.

V roce 2019 se některé e-mailové konverzace začaly zaměřovat na probíhající prezidentskou kampaň, v níž tehdejší prezident Petro Porošenko soupeřil s nadějným vyzyvatelem Volodymyrem Zelenským. V květnu 2019 Epstein nařídil neznámé partnerce, pravděpodobně Ukrajince, aby „začala sledovat“ ukrajinskou politiku, včetně témat Zelenského, parlamentu a korupce.

Anketa

Kdo je vinen současnou situací?

96%
2%
0%
2%
hlasovalo: 40442 lidí
V Polsku zašli o krok dál než kterákoli jiná evropská země a zřídili speciální vládní komisi k Epsteinově kauze. Komise má prošetřit informace o možných kontaktech mezi polskými občany a Epsteinovými spolupracovníky.

Server deníku Rzeczpospolita upozornil na slova polského premiéra Donalda Tuska, že ten, kdo bude zjištění této komise zlehčovat nebo bude záměrně mlčet, riskuje, že na něm po zbytek života ulpí hanba. Polský premiér v této souvislosti zdůraznil, že se již objevily první informace týkající se „jednotlivců například z Krakova, kteří informovali pana Epsteina, že mají skupinu polských žen nebo dívek“. „Takových indicií je více,“ prozradil premiér.

Premiér také poznamenal, že stále více komentátorů a expertů předpokládá, že je velmi pravděpodobné, že se jednalo o operaci ruských tajných služeb, které se skrze Epsteina pokusily zdiskreditovat příslušníky západních elit.

„Stále více stop, informací a komentářů ve světových médiích se týká podezření, že tento pedofilní skandál spoluorganizovaly ruské tajné služby,“ uvedl Tusk.

„V Polsku nebudeme předstírat, že se nic nestalo,“ ujistil premiér. „Každý slušný člověk by měl vyloučit jakékoli relativizování problematiky pedofilie. Je to zločin proti dětem,“ zdůraznil také Tusk.

Polsko bude spolupracovat s americkými úřady a mezinárodními partnery, mimo jiné i na ochraně potenciálních polských obětí, dala najevo polská vláda jako celek.

Psali jsme:

Do „Epsteinovy žumpy“ padají i Bill a Hillary Clintonovi. Hrozí jim tresty
Bomba v Epsteinových poznámkách. Bill Gates a pohlavní choroba
Trump? K večírkům u prasáka Epsteina zaznívá jiné prezidentské jméno
Epsteinův mobil promluvil. Kdo měl poškodit Trumpa?

 

Zdroje:

https://kyivindependent.com/how-ukraine-appears-in-the-latest-epstein-files/

https://www.gov.pl/web/premier/rzad-powoluje-zespol-analityczny-ws-skandalu-pedofilskiego-w-usa

https://www.rp.pl/polityka/art43745271-tusk-powolal-specjalny-zespol-chodzi-o-skandal-zwiazany-z-pedofilia-w-usa

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Polsko , Rusko , Tusk , Ukrajina , USA , zahraničí , Norsko , pedofilie , Rzeczpospolita , Epstein , Kyiv Independent

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s názorem, že v Epsteinově kauze mohou hrát roli i ruské tajné služby?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Proč nejste ve vedení strany?

Pokud vím, ani jste se o to neucházel. Proč? Přijde mi, že jste dobrý politik a vaše plus je i v tom, že dokážete jednat se všemi, což ne každý v ANO dokáže

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 14 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Podivné chování Nory Fridrichové ve sněmovně budí rozruch

11:27 Podivné chování Nory Fridrichové ve sněmovně budí rozruch

Každého kolemjdoucího poslance Motoristů sobě včera odchytla reportérka Nora Fridrichová, která opět…