Dokumenty z Epsteinovy kauzy už v minulosti zasáhly i britskou královskou rodinu, teď i norskou královskou rodinu a mnoho dalších prominentních míst.
A jak je tomu na Ukrajině?
Server Kyiv Independent upozornil, že zveřejněné dokumenty zahrnují e-mailové konverzace s nejméně dvěma modelingovými agenturami na Ukrajině, cestovní opatření pro ženy z Kyjeva a Oděsy, rezervace v hotelu Hyatt v centru Kyjeva, do nichž údajně byl zapojen majitel hotelu, plán na koupi nemovitosti ve Lvově a diskuse o ukrajinské politické scéně během prezidentských voleb v roce 2019.
V některých e-mailech byl zmíněn pobyt v pětihvězdičkovém hotelu Hyatt v Kyjevě. V roce 2012 napsala Epsteinova bývalá výkonná asistentka Lesley Groffová neznámému příjemci, že Thomas Pritzker, výkonný předseda hotelového řetězce Hyatt, jim rezervoval pokoj „na noci z 8. na 11. října“.
V e-mailu jedné z žen v roce 2018 Groffová píše, že Epstein jí zařídil byt na týdenní pobyt. V samostatném e-mailu muž jménem Brock Pierce, údajně spoluzakladatel kryptoměny Tether, Epsteinovi sděluje, že na něj čeká „v Antigui loď plná úžasných ukrajinských krásek“.
V roce 2019 se některé e-mailové konverzace začaly zaměřovat na probíhající prezidentskou kampaň, v níž tehdejší prezident Petro Porošenko soupeřil s nadějným vyzyvatelem Volodymyrem Zelenským. V květnu 2019 Epstein nařídil neznámé partnerce, pravděpodobně Ukrajince, aby „začala sledovat“ ukrajinskou politiku, včetně témat Zelenského, parlamentu a korupce.
Server deníku Rzeczpospolita upozornil na slova polského premiéra Donalda Tuska, že ten, kdo bude zjištění této komise zlehčovat nebo bude záměrně mlčet, riskuje, že na něm po zbytek života ulpí hanba. Polský premiér v této souvislosti zdůraznil, že se již objevily první informace týkající se „jednotlivců například z Krakova, kteří informovali pana Epsteina, že mají skupinu polských žen nebo dívek“. „Takových indicií je více,“ prozradil premiér.
Premiér také poznamenal, že stále více komentátorů a expertů předpokládá, že je velmi pravděpodobné, že se jednalo o operaci ruských tajných služeb, které se skrze Epsteina pokusily zdiskreditovat příslušníky západních elit.
„Stále více stop, informací a komentářů ve světových médiích se týká podezření, že tento pedofilní skandál spoluorganizovaly ruské tajné služby,“ uvedl Tusk.
„V Polsku nebudeme předstírat, že se nic nestalo,“ ujistil premiér. „Každý slušný člověk by měl vyloučit jakékoli relativizování problematiky pedofilie. Je to zločin proti dětem,“ zdůraznil také Tusk.
Polsko bude spolupracovat s americkými úřady a mezinárodními partnery, mimo jiné i na ochraně potenciálních polských obětí, dala najevo polská vláda jako celek.
