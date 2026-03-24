Ministr Metnar: Policie v tuto chvíli pracuje stále se čtyřmi verzemi vzniku požáru

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já vás požádám o chvilku pozornosti, protože bych vás chtěl informovat o pátečním požáru v Pardubicích.
Takže dovolte mi, abych vás zde na plénu Poslanecké sněmovny taktéž informoval o tom pátečním požáru, ke kterému došlo v pátek krátce po čtvrté hodině ranní v průmyslovém areálu v Pardubicích ve společnosti Archer LPP. Okolo dvanácté hodiny hasiči ukončili hasební práce a situace na místě byla stabilizována. (Předseda Tomio Okamura zvoní.) Děkuji Vám, pane předsedo. Byla stabilizována a hasiči předali místo požářiště policii k ohledání místa požáru nebo přesněji ohledání místa činu. Jednalo se o opravdu rozsáhlý zásah, který si vyžádal okamžitou reakci složek integrovaného záchranného systému, za což chci opravdu velmi poděkovat všem složkám, všem zúčastněným složkám.
Dámy a pánové, chci Vás ujistit, že od brzkých ranních hodin probíhala velmi intenzivní komunikace mezi členy Bezpečnostní rady státu. V návaznosti na vývoj situace jsem ve 12 hodin v pátek svolal krizový štáb ministra, jehož cílem bylo vyhodnotit aktuální stav a přijmout základní opatření. Bezprostředně po krizovém štábu jsme veřejnost informovali prostřednictvím tiskové konference, které se vedle mě účastnil i pan policejní prezident generál Vondrášek a náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru Zdeněk Borovička a nejvyšší státní zástupkyně doktorka Lenka Bradáčová. Veřejnosti jsme předali klíčové informace, tedy že nehrozilo v danou chvíli žádné další bezprostřední nebezpečí a bezpečnostní sbory jsou v nepřetržitém kontaktu i se zahraničními partnery a situací nadále průběžně vyhodnocujeme ve spolupráci se zpravodajskými službami.
Zároveň jsme jasně upozornili na riziko dezinformací ve veřejném prostoru, což bych rád zopakoval a požádal Vás i veřejnost, abyste čerpali pouze z oficiálních zdrojů Ministerstva vnitra, Policie České republiky nebo Hasičského záchranného sboru.
Mgr. Lubomír Metnar
Ten den v pátek ještě v 16 hodin následně jsem svolal opět zasedání krizového štábu ministra vnitra a zasedání společné zpravodajské skupiny, na kterém proběhlo detailní vyhodnocení bezpečnostních rizik. Zde jsme se shodli na aktuálním stupni ohrožení terorismem, tedy stupeň B v posílené variantě, a to s ohledem nejenom k tomu útoku v Pardubicích, ale i s ohledem na adekvátnost přijatých opatření s ohledem na konflikt na Blízkém východě. Chtěl bych Vás ujistit že bezpečnostní sbory byly a jsou schopny aktivně reagovat na jakékoliv podezřelé aktivity které by mohly ohrozit naši bezpečnost. Následně v ten pátek v 18 hodin zasedla Bezpečnostní rada státu a po jednání Bezpečnostní rady státu jsme opět informovali veřejnost prostřednictvím tiskové konference.
To jednání bezpečnostní rady probíhalo, jak se říká, nepřetržitě od brzkých ranních hodin, jak jsem vám říkal, ale jsou potom věci které již nelze sdělit přes telefon, tak proto nastal čas se sejít fyzicky a projednat ty informace.
Zároveň mohu doplnit, že policie v tuto chvíli pracuje stále se čtyřmi verzemi vzniku požáru, přičemž ve všech případech se jedná o úmyslné zavinění. Policie v současné době, jak víte, intenzivně pátrá po pachatelích a v některých případech je úspěšná. Já za to policii a všem zúčastněným děkuji. Dozorový státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze po vyhodnocení těch okolností konstatoval, že existuje reálné podezření ze spáchání trestného činu teroristického útoku dle ustanovení § 311. Z tohoto důvodu vykonává dozor nad vyšetřováním právě Vrchní státní zastupitelství v Praze.
Prověřování případu je naprosto klíčové, aby orgány v trestním řízení měly prostor pro svoji práci. Proto ještě jednou apeluji na veřejnost i média, aby čerpaly pouze z otevřených zdrojů.
Dále vám chci říci, že v souvislosti s nadcházejícími svátky, a to nejenom Velikonocemi, ale jsou tady křesťanské svátky a jsou tady i židovské svátky, policie přijímá adekvátní bezpečnostní opatření, a to v návaznosti na aktuální vývoj bezpečnostní situace na Blízkém východě i s ohledem na tu páteční událost v Pardubicích.
Tato opatření se zaměřují zejména na ochranu měkkých cílů, tedy akcí sportovního, kulturního, společenského charakteru, dále na vytipované dopravní uzly a mezinárodní letiště. Součástí je také zvýšená činnost v oblasti silničních kontrol, intenzivní monitoring a operativně pátrací činnost nejenom na našem území, ale i se zahraničními partnery. Cílem těchto opatření je zajistit ochranu veřejného pořádku odpovídajícím počtem sil a prostředků Policie České republiky s důrazem na přítomnost policie v terénu a minimalizaci bezpečnostních rizik. Na těchto bezpečnostních opatřeních se bude denně podílet více jak tisíc policistů. Zahrnuje to zejména intenzivní dohled na místech s vysokou koncentrací osob včetně nasazení hlídek vybavených balistickou ochranou a dlouhými zbraněmi. Takže to je řekněme opatření nejenom k tomu případu, ale je to k blížícím se svátkům, které nás čekají.
Ale ještě mi na závěr dovolte takový závěr ve směru k tomu hodnocení z místa činu v těch Pardubicích. Já si myslím, kolegyně a kolegové, že nebudeme podezřívat naše kolegy na místě, to znamená policisty a příslušníky dalších bezpečnostních sborů, že jsou diletanti. A pokud zhodnotí a my potom to interpretujeme, že bezpečnostní zabezpečení těch objektů nebylo dobré, že bylo spíše žalostné, tak netřeba naskakovat na nějaké řekněme mediální zkratky.
O to bych vás chtěl poprosit a děkuji vám za pozornost.
