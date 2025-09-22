Ministr Rakušan: Gauneři ať čelí spravedlnosti

22.09.2025 16:21 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zahájení soudního jednání v kauze Dozimetr

Ministr Rakušan: Gauneři ať čelí spravedlnosti
Foto: Repro X
Popisek: Vít Rakušan

Dnes začíná soud v kauze Dozimetr. A já jsem rád. Gauneři, kteří se čehokoliv dopustili, ať čelí spravedlnosti. Neuslyšíte ode mě, že je to kampaň, neuslyšíte ode mě žádné zpochybnění práce policie nebo justice.

Starostové se s Dozimetrem, v kterém je obžalovaný jeden náš bývalý člen, vyrovnali razantně. Vyloučili jsme Petra Hlubučka (dodnes se s námi kvůli tomu soudí), veškeré naše financování prošlo přísným externím auditem, obměnili jsme celé vedení a zavedli interní systém ochrany oznamovatelů korupce, a to i anonymních. Kdyby se každá strana stavěla ke svým problémům takhle, máme tu dnes politickou kulturu na úrovni Skandinávie.

To, že političtí konkurenti napříč politickým spektrem Dozimetr používají k očerňování Starostů, je realita, v níž žijeme už tři roky. Tahle antikampaň zesílila posledních pár týdnů, sotva jsme vyhlásili ambici být v další vládě víc slyšet, jít do čela. Začátek soudu v tomhle tedy nepředstavuje zásadní změnu.

Ale nemůže nic změnit ani na našem odhodlání sestavit po volbách spolu s dalšími nepopulistickými stranami vládu, která zachová proevropské směřování naší země, bude nekompromisní v otázkách bezpečnosti a bude prosazovat reformy a změny potřebné pro budoucnost Česka. A to díky většímu důrazu na lidskost a spolupráci, ne útokům a antikampaním.

Mgr. Bc. Vít Rakušan

  • STAN
  • 1. místopředseda vlády
