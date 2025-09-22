Ministr Rakušan: Gauneři ať čelí spravedlnosti

Dnes začíná soud v kauze Dozimetr. A já jsem rád. Gauneři, kteří se čehokoliv dopustili, ať čelí spravedlnosti. Neuslyšíte ode mě, že je to kampaň, neuslyšíte ode mě žádné zpochybnění práce policie nebo justice.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Starostové se s Dozimetrem, v kterém je obžalovaný jeden náš bývalý člen, vyrovnali razantně. Vyloučili jsme Petra Hlubučka (dodnes se s námi kvůli tomu soudí), veškeré naše financování prošlo přísným externím auditem, obměnili jsme celé vedení a zavedli interní systém ochrany oznamovatelů korupce, a to i anonymních. Kdyby se každá strana stavěla ke svým problémům takhle, máme tu dnes politickou kulturu na úrovni Skandinávie.
To, že političtí konkurenti napříč politickým spektrem Dozimetr používají k očerňování Starostů, je realita, v níž žijeme už tři roky. Tahle antikampaň zesílila posledních pár týdnů, sotva jsme vyhlásili ambici být v další vládě víc slyšet, jít do čela. Začátek soudu v tomhle tedy nepředstavuje zásadní změnu.
Ale nemůže nic změnit ani na našem odhodlání sestavit po volbách spolu s dalšími nepopulistickými stranami vládu, která zachová proevropské směřování naší země, bude nekompromisní v otázkách bezpečnosti a bude prosazovat reformy a změny potřebné pro budoucnost Česka. A to díky většímu důrazu na lidskost a spolupráci, ne útokům a antikampaním.
Mgr. Bc. Vít Rakušan
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV