Ministr Rakušan: Lidé nechtějí, abychom na sebe vytahovali chyby a křivdy z minulosti

Milý Zdeňku, tuto odpověď na váš útok píšu ještě z jednání vlády, kde diskutujeme o rozpočtu na příští rok. Ale chci odpovědět rychle, protože je to důležité, nejen pro mě, ale pro všechny lidi v naší zemi.
Nejprve k tomu, na co se ptáte – s kauzou jsme se vypořádali tak, jako žádná jiná strana: přijali jsme odpovědnost, člena, kterého se týkala, jsme vyloučili a všechny finanční dary zkontrolovali.
Vysvětlujeme ji poctivě a pokaždé, když se o to někdo zajímá.
Teď k tomu, co zajímá statisíce lidí v naší zemi, kteří chtějí po volbách vládu bez populistů a komunistů: ti nechtějí, abychom na sebe vytahovali chyby a křivdy z minulosti. Chtějí se bavit o budoucnosti – jaká vláda vzejde z voleb a jak bude řešit to, co je trápí. Já odpovídám, že žádná lepší vláda než vláda Starostů, Spolu a Pirátů vzniknout nemůže.
A taková vláda vznikne i navzdory zbytečným předvolebním útokům, jako je ten váš. Věřím tomu a budu pro to dělat všechno. Jinou naději v Česku dnes nemáme. Neničte prosím takovou koalici dřív, než vůbec vznikne. Zbytečně tímhle střílíte do vlastních řad a šíříte výmysly z negativní kampaně, o které už týdny říkám, že se na mě chystá.
My v kampani férově a slušně říkáme, co chceme dělat jinak než jiné strany, ale zároveň vám i SPOLU přejeme úspěch, protože jedině to povede k úspěchu společnému. Pro celou zemi.
Nechme vzájemné útoky stranou. Proto vás vyzývám: Pojďme symbolicky udělat něco společného. Pojďme jeden den společně kampaňovat mezi lidmi v Praze, kde ukážeme, že může vzniknout vláda, v níž se nebudeme potápět navzájem, ale kde společně zabereme za náš program, který máme v mnoha ohledech podobný. Navrhuji symbolicky 17. na Národní třídě v 16:00. Na místě, kde se lidé postavili za hodnoty, za které, věřím, se Starostové i Piráti budou vždycky stavět také.
Mgr. Bc. Vít Rakušan
autor: PV