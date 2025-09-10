Ministr Rakušan: Lidé nechtějí, abychom na sebe vytahovali chyby a křivdy z minulosti

11.09.2025 9:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kauze dozimetr.

Ministr Rakušan: Lidé nechtějí, abychom na sebe vytahovali chyby a křivdy z minulosti
Foto: X/STAN
Popisek: Vít Rakušan na zahájení ostré kampaně STAN, 28.8. 2025

Milý Zdeňku, tuto odpověď na váš útok píšu ještě z jednání vlády, kde diskutujeme o rozpočtu na příští rok. Ale chci odpovědět rychle, protože je to důležité, nejen pro mě, ale pro všechny lidi v naší zemi.

Nejprve k tomu, na co se ptáte – s kauzou jsme se vypořádali tak, jako žádná jiná strana: přijali jsme odpovědnost, člena, kterého se týkala, jsme vyloučili a všechny finanční dary zkontrolovali.

Vysvětlujeme ji poctivě a pokaždé, když se o to někdo zajímá.

Teď k tomu, co zajímá statisíce lidí v naší zemi, kteří chtějí po volbách vládu bez populistů a komunistů: ti nechtějí, abychom na sebe vytahovali chyby a křivdy z minulosti. Chtějí se bavit o budoucnosti – jaká vláda vzejde z voleb a jak bude řešit to, co je trápí. Já odpovídám, že žádná lepší vláda než vláda Starostů, Spolu a Pirátů vzniknout nemůže.

A taková vláda vznikne i navzdory zbytečným předvolebním útokům, jako je ten váš. Věřím tomu a budu pro to dělat všechno. Jinou naději v Česku dnes nemáme. Neničte prosím takovou koalici dřív, než vůbec vznikne. Zbytečně tímhle střílíte do vlastních řad a šíříte výmysly z negativní kampaně, o které už týdny říkám, že se na mě chystá.

My v kampani férově a slušně říkáme, co chceme dělat jinak než jiné strany, ale zároveň vám i SPOLU přejeme úspěch, protože jedině to povede k úspěchu společnému. Pro celou zemi.

Nechme vzájemné útoky stranou. Proto vás vyzývám: Pojďme symbolicky udělat něco společného. Pojďme jeden den společně kampaňovat mezi lidmi v Praze, kde ukážeme, že může vzniknout vláda, v níž se nebudeme potápět navzájem, ale kde společně zabereme za náš program, který máme v mnoha ohledech podobný. Navrhuji symbolicky 17. na Národní třídě v 16:00. Na místě, kde se lidé postavili za hodnoty, za které, věřím, se Starostové i Piráti budou vždycky stavět také.

Mgr. Bc. Vít Rakušan

  • STAN
  • 1. místopředseda vlády
autor: PV

