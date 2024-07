Ministr Síkela: Česko podepsalo memorandum o spolupráci s Ukrajinou v oblasti energetiky

„Ruské útoky masivně cílí na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Její obnova je strategickým úkolem pro zachování ukrajinské obranyschopnosti proti ruské agresi. České firmy se do dodávek energetického materiálu na Ukrajinu zapojují dlouhodobě a toto memorandum by mělo vzájemnou spolupráci ještě prohloubit. Kromě toho by mělo přinést rozvoj spolupráce v oblasti energetiky ať už jde o skladování a dodávky plynu nebo ropy z neruských zdrojů, rozvoj jaderné energetiky nebo také o rozvoj obnovitelných zdrojů či výrobu vodíku,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

V rámci druhého společného zasedání české a ukrajinské vlády jednali ministr Síkela a jeho ukrajinský protějšek German Galuščenko o mnoha oblastech spolupráce v energetickém sektoru. Mluvili o podpoře Ukrajiny v boji proti ruské agresi, zejména pokud jde o ochranu energetické infrastruktury, a pokračující podpoře synchronizace ukrajinského energetického systému s evropskou přenosovou sítí.

Poprvé od začátku ruské agrese na MPO minulý týden zasedla česko-ukrajinská Mezivládní komise. V rámci ní byla ustavena pracovní skupina zaměřená na rekonstrukci regionu Dněpropetrovsk.

Ministři Síkela a Galuščenko také diskutovali o diversifikaci energetických zdrojů a tras a o potenciálu Ukrajiny v oblasti obnovitelné energie a vodíku.

Memorandum pokrývá širokou škálu oblastí spolupráce, včetně energetické bezpečnosti, rozvoje obnovitelných zdrojů energie a vodíku, modernizace elektroenergetické infrastruktury, spolupráce v oblasti jaderné energetiky, rozšíření infrastruktury pro e-mobilitu a podpory skladování a těžby plynu na Ukrajině.

Výsledkem spolupráce by měly být dodávky energetického materiálu, především kogeneračních jednotek a dalších prvků energetické infrastruktury, a realizace společných projektů, včetně výstavby decentralizovaných systémů pro dodávky tepla a elektrické energie a modernizace přenosových sítí. Česká republika má také zájem na tom, aby vznikl Středoevropský vodíkový koridor pro přepravu obnovitelného vodíku vyrobeného na Ukrajině s cílem zajistit dodávky potřebných objemů obnovitelného vodíku do Evropské unie a zároveň posílit energetickou bezpečnost Ukrajiny a její integraci do evropské energetické sítě. Koridor propojí Ukrajinu s průmyslovými regiony v Německu. V souvislosti s výstavbou této klíčové vodíkové infrastruktury probíhá čtyřstranné jednání o memorandu se zástupci Slovenska a Německa.

