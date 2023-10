Ministr Síkela: Další krok k posílení energetické bezpečnosti, vláda schválila nákup společnosti NET4GAS

reklama

Nákup společnosti je dalším opatřením, posílí energetickou bezpečnost České republiky. Kupní cena je podle posudků zhotovených jednou z největších světových bank a jednou renomovanou nadnárodní společností spravedlivá. Konkrétní částku bude možné zveřejnit po podpisu kupní smlouvy.

„Firma NET4GAS vlastní 4 tisíce kilometrů plynovodů, které vedou plyn přes české území, a provozuje tři hraniční předávací stanice, pět kompresních stanic a stovku předávacích stanic pro další distribuci plynu. Firma je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního plynu v České republice,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že Česká republika je jednou z mála evropských zemí, která nemá přímý vliv na přepravu plynu. „Za společnost NET4GAS není náhrada. Jestli chceme do České republiky dovážet plyn, bude to mít na starosti právě ona. Nakupujeme tak základní stavební kámen české energetické bezpečnosti.“

Finanční bilance společnosti NET4GaAS mezi lety 2015 a 2022 ukazuje celkový zisk po zdanění ve výši 27,7 miliardy korun. Kromě toho společnost eviduje finanční aktiva ve výši 6,8 miliardy korun, zároveň má vydané dluhopisy v hodnotě 18,5 miliardy korun a úvěry 14,5 miliardy korun s termínem splatnosti mezi lety 2025 a 2028.

Ing. Jozef Síkela BPP



ministr průmyslu a obchodu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Stát nekupuje pouze plynovody a kompresní stanice, ale přebírá celou společnost NET4GAS, včetně jejího zkušeného managementu a zaměstnanců,“ říká ministr Síkela s tím, že kupní cena je pro stát podle posudků renomovaných, důvěryhodných institucí spravedlivá. „Potvrdila to jak jedna z největších světových bank, tak renomovaná nadnárodní poradenská společnost. Konkrétní částku zveřejníme tento pátek po podpisu kupní smlouvy.“

Anketa Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích? Zvládl 1% Nezvládl 98% Tak napůl 1% hlasovalo: 10256 lidí

Plynovody firmy NET4GAS by mohly být součástí vodíkového koridoru, který do budoucna počítá s přepravou až 16 miliard kubíků plynu ročně z Ukrajiny přes Slovensko a Česko do Německa. Pro využití potrubí na vodík budou potřeba náročné investice. Pro tento projekt má společnost NET4GAS velkou šanci získat finanční podporu od Evropské komise, což Ministerstvo průmyslu a obchodu aktivně podporuje i při jednáních s dotčenými úřady.

V roce 2024 vyprší kontrakt na tranzit plynu z Ruska přes Ukrajinu. V případě jeho neprodloužení by státy jako Slovensko, Rakousko či Maďarsko spoléhaly na dodávky plynu přes Česko. „Vzhledem k proměně, kterou prochází evropská energetika, je důležité, aby stát měl možnost podporovat průběh nutných změn a realizaci nových projektů. NET4GAS Holdings zajišťuje mezinárodní tranzit, tedy přepravu plynu pro zákazníky přes Českou republiku a do ní. Proto je pro nás tato infrastruktura tak klíčová,“ říká ministr Síkela s tím, že nákup NET4GAS je investice do energetické bezpečnosti České republiky, investice, která pomůže dalšímu rozvoji české energetiky.

NET4GAS je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního plynu v České republice. Řídí plynárenskou soustavu v případě nouze a vyhlašuje regulační stupně, tím tedy rozhoduje o dodávkách plynu zákazníkům. Jakékoli problémy s plynovody NET4GAS by zásadně ohrozily dodávky plynu do země. Nákup NET4GAS je dalším krokem, kterým vláda posiluje energetickou soběstačnost České republiky. Se společností ČEZ stát zajistil podíl kapacity LNG v terminálu v Holandsku (ZDE). Ten pokryje až 40 % roční spotřeby plynu. Stát také nakoupil 6 plynových zásobníků (ZDE), které vystačí na zhruba 45 procent spotřeby během zimy. Daří se plnit tuzemské zásobníky s plynem, k dnešnímu dni jsou naplněné z více než 97 %. Jejich stav MPO každý všední den aktualizuje na ZDE.

Psali jsme: Ministr Síkela: Musíme obce učit snižovat spotřebu energie a podporovat elektromobilitu Ministr Síkela: Podporujeme udržitelné podnikání, ve výzvách je připraveno 3,7 miliardy Ministr Síkela: Musíme klást důraz na nové technologie a suroviny Ministr Síkela: Na vývoji malých a středních jaderných reaktorů budeme spolupracovat s Velkou Británií

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE