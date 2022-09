Ministr Síkela: Když už tady mluvíte o číslech, tak si předtím nastudujte fakta

reklama

Prosím pěkně, když už tady mluvíte o číslech, tak si předtím nastudujte fakta, pane Hrnčíři. Vy jste tady mluvil o nejvyšší DPH na pohonné hmoty. Nejvyšší DPH na pohonné hmoty má i mnohokrát zmiňované Maďarsko, které vy nám rádi jako opoziční strana dáváte za příklad. Je to 27 %. A nebudu vás školit z toho, které další země v Evropě mají vyšší DPH na pohonné hmoty, než máme my.

A co se týká toho, kdo kam pro co jezdí. Když snížilo Německo spotřební daň, tak jsme tady slyšeli velkou kritiku, že my jsme to neudělali. My jsme to udělali, když Německo zvýšilo, když vlastně zrušilo to snížení a zvedly se tam ceny o 9 korun na litr. A teď jezdí Němci k nám, tak o tom z vás nikdo neřekl ani slovo.

A pokud se jedná, o to, kdo kam jezdí co nakupovat, tak ano, možná někteří naši občané jezdí nakupovat do Polska potraviny, Poláci v této době jezdí k nám nakupovat uhlí, protože je u nás levnější než u nich a není na příděl jako u nich, protože tam jsou už dnes nákupy omezeny limitem.

Děkuji.

