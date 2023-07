Ministr Stanjura: Daňová politika nemá být prostředkem sociální politiky

reklama

Nebyl jsem si jist, jestli mi budou stačit dvě minuty, tak jsem si pro jistotu vzal přednostní právo. Zkusím odpovědět na všechny otázky. Zkusím od konce.

Zvýšení poplatku za dobývání nerostů je součástí našeho ozdravného balíčku. Chci jenom připomenout, že všechny nové zdroje skončí buď v rozpočtech obcí, nebo krajů. Stát nenavyšuje stávající podíl. Je to součástí, je to v jednom z těch zákonů, tuto část zákona psalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. To znamená, jak za vytěžený nerost, tak za to území, za ten dobývací prostor se poplatky navyšují. Poprvé má část těchto poplatků skončit i v rozpočtech krajů a současně tam navyšujeme podíl dotčených obcí. Myslím, že je to správný krok. Jenom připomínám, že stát celé to navýšení nechává rozpočtům samospráv, ať už krajské nebo obecní.

Proč to nejde ruku v ruce, tento návrh zákona, s návrhem o státním rozpočtu? Odpověď je vlastně jednoduchá. Zákon o státním rozpočtu projednává pouze dolní komora, standardně do 30. září, kdežto tento zákon musí projednat horní komora. Nedalo by se to sladit časově, aby to bylo k 1. lednu, abychom měli tuto jistotu. Nic jiného za tím není, nicméně v důvodové zprávě jsou ty objemy, a až budu představovat návrh státního rozpočtu, tak bezesporu se k tomu vrátím a ukážu, v kterých konkrétních položkách jsou ty úspory, protože jinak bychom nebyli schopni snížit deficit pro státní rozpočet roku 2024.

Když jste se ptala na školkovné, já jsem říkal, že jsme porovnávali počet dětí a potom procentuální čerpání toho rodičovského příspěvku, a i ze statistik, které máme z finanční správy, které jsou samozřejmě anonymizované, tak hlavní důvod, proč v těch strukturálně postižených regionech je menší, je to, že na to nedosáhnou, protože už vyčerpají jiné slevy - nízkopříjmové a nižší střední třída. To je prostě fakt. To znamená, tato daňová úleva je primárně určena nebo využívá ji vyšší střední třída. A my si myslíme, že podpora nízkopříjmových má být jinou formou, ne tímto nástrojem, když to nekončí u těch, kteří ty peníze potřebují. Obecně platí, a úplně se na tom neshodujeme, že daňová politika nemá být prostředkem sociální politiky, protože samozřejmě daně jsou vždycky plošné. Jinak to ani být nemůže. A bavme se o tom, kterým skupinám a jakou formou pomoci jinak než v daňovém systému, ale v sociálním systému.

Teď přemýšlím, na co jsem ještě neodpověděl. Já jsem říkal už na tiskové konferenci před zahájením této schůze, že jsem připraven nejenom já, i mí kolegové pečlivě posoudit případné pozměňovací návrhy. Já jsem nekritizoval, že ještě nejsou, protože jsme v prvním čtení, je dostatek času na načtení pozměňovací návrhů. Rovnou jsem říkal, že pokud bude zachován objem těch úspor a přijde nápad, pozměňovací návrh z řad opozice, který bude dobrý nebo lepší nebo jiný nástroj, než jsme navrhli my, tak proč ne, ale tu debatu povedeme mezi druhým a třetím čtení. Podle toho, jaké pozměňovací návrhy budou načteny, tak teď nedokážu za sebe říct nic jiného kromě toho, že to opravdu pečlivě posoudíme, a není to tak, že dopředu říkám, že žádný pozměňující návrh nepřijde. Současně ale říkám, že chceme zachovat celkový objem úspor jak pro rok 2024, 2025 a z některých vystoupení během rozpravy, z opozičních vystoupení, jsem pochopil že třeba byste zvolili jiné nástroje nebo jinou metodu. Tak to určitě pečlivě posoudíme.

A mám pocit, že jsem odpověděl na všechno. Pokud ne, tak mě určitě paní poslankyně požádá, abych ještě odpověděl na to, na co jsem v této chvíli zapomněl.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



