Ministr Stanjura: Nízká nezaměstnanost není samozřejmost

04.09.2025 4:33 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k číslům nezaměstnanosti.

Ministr Stanjura: Nízká nezaměstnanost není samozřejmost
Foto: Hans Štembera
Popisek: Zbyněk Stanjura

Česko patří mezi země s nejnižší nezaměstnaností v celé EU.

Podle dat Eurostatu bylo v červenci bez práce jen 2,8 % lidí – to je druhý nejlepší výsledek v celé Unii.

Zatímco evropský průměr je 5,9 %, u nás lidé mají jednu z nejlepších šancí najít si práci.

Nezaměstnanost mladých do 25 let v celé EU dosahuje 14,4 %. I v této oblasti si Česká republika vede lépe než většina států.

Podle nejnovější makropredikce Ministerstva financí se bude navíc česká nezaměstnanost držet na velmi nízké úrovni letos i v příštím roce kolem 2,6–2,7 %.

Nízká nezaměstnanost není samozřejmost. Je to výsledek fungující ekonomiky, stabilních veřejných financí a podpory podnikání.

Ing. Zbyněk Stanjura

  • ODS
  • ministr financí
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Řeší jen Brusel, Ukrajinu a vlastní korýtka. Co slyší SPD od lidí ve Fialově kraji
Okamura burcuje: Fiala může vládnout dál a to by byla už úplná katastrofa
Ministr Stanjura: Naše priorita. Dostupnější bydlení pro lidi
Ministr Stanjura: Teď není čas na přijetí eura

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ODS , Stanjura

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je zásluha Fialovy vlády nízká míra nezaměstnanosti, když nezaměstnanost je na nízkých číslech minimálně od roku 2010.


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Ondřej Krutílek byl položen dotaz

Souhlasíte s tím, že se EK chová pokrytecky?

Co říkáte na toto? Podle mě má Hraba naprostou pravdu. Cituji ho: ,,Podle jejího oficiálního environmentálního výkazu za rok 2023 vyprodukovala Komise 147 851 tun CO2. To odpovídá 1,1 miliardám kilometrů ujetých osobním autem, což je zhruba 26 700 cest kolem Země po rovníku. Takže žádná záchrana pla...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Protizánětlivého keříku ostružiníku se bojí i křečové žílyProtizánětlivého keříku ostružiníku se bojí i křečové žíly Reálná čísla o četnosti sexu v manželstvíReálná čísla o četnosti sexu v manželství

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministr Stanjura: Nízká nezaměstnanost není samozřejmost

4:33 Ministr Stanjura: Nízká nezaměstnanost není samozřejmost

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k číslům nezaměstnanosti.