Ministr Stanjura: Nízká nezaměstnanost není samozřejmost

Česko patří mezi země s nejnižší nezaměstnaností v celé EU.
Podle dat Eurostatu bylo v červenci bez práce jen 2,8 % lidí – to je druhý nejlepší výsledek v celé Unii.
Zatímco evropský průměr je 5,9 %, u nás lidé mají jednu z nejlepších šancí najít si práci.
Nezaměstnanost mladých do 25 let v celé EU dosahuje 14,4 %. I v této oblasti si Česká republika vede lépe než většina států.
Podle nejnovější makropredikce Ministerstva financí se bude navíc česká nezaměstnanost držet na velmi nízké úrovni letos i v příštím roce kolem 2,6–2,7 %.
Nízká nezaměstnanost není samozřejmost. Je to výsledek fungující ekonomiky, stabilních veřejných financí a podpory podnikání.
autor: PV