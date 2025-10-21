Štěpánek (Trikolora): Největší škůdci? Prezident a premiér!

22.10.2025 11:17 | Monitoring

Strohá fakta: Fialova vláda poslala návrh státního rozpočtu na rok 2026 do sněmovny těsně před volbami.

Foto: Archiv P. Štěpánka
Popisek: První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek

Následně vyšlo najevo, že v něm chybějí desítky miliard korun. Státní rozpočet je zákon. S koncem volebního období poslanecké sněmovny padají všechny neprojednané návrhy zákonů pod stůl. Tedy i návrh rozpočtu na rok 2026. Fakticky tedy ve sněmovně návrh rozpočtu na rok 2026 není. Aby tam byl, musela by ho tam Fialova vláda poslat znovu. Ta to ale odmítá. Že prý si má nová (Babišova) vláda poslat do sněmovny návrh svůj.

Druhá linie: Volby vyhrála opozice. ANO, SPD a Motoristé mají v nové sněmovně jasnou většinu 108 hlasů. Zároveň daly najevo, že spolu chtějí vytvořit vládní koalici. Prezident ale nekoná. Jasného vítěze voleb Andreje Babiše nejmenoval novým předsedou vlády, jak to požaduje ústava, ani jej jednáním o sestavení nové vlády nepověřil, což je jakýsi mezikrok, který v podobné situaci využívali předchozí prezidenti. Petr Pavel naopak prohlásil, že něco udělá až poté, co se ustaví nová sněmovna.

Zpátky k rozpočtu: Nová vláda neexistuje, ani se oficiálně netvoří, tedy hned tak existovat nebude, stará vláda nekoná. To vše za situace, kdy Petr Kolář, prezidentův přítel po boku, možná faktický prezident, každopádně prezidentův loutkovodič, v rozhovoru těsně po volbách dal jasně najevo, že vzniku nové (Babišovy) vlády hodlá Hrad klást překážky.

Mgr. Petr Štěpánek

  • Trikolora
  • mimo zastupitelskou funkci
Na Facebooku jsem to za použití textu jedné klasické písně Greenhornů metaforicky okomentoval takhle:

„Touhle tratí já jsem jezdil řadu let,
mašina a koleje byly můj svět
a parta z vlaku, se kterou jsem chodil pít:
strojvůdce Mike, výhybka Joe a brzdař Kid.

Kdo je Mike, nevím, ale výhybka Joe je přítel po boku Petr Kolář a brzdař Kid je prezident Petr Pavel. Výhybka Joe se snaží za každou cenu odklonit podobu nové vlády na jinou kolej a brzdař Kid mu u toho asistuje a brzdí a brzdí a brzdí…“

Do toho všeho rozjel český „deep state“, neboli české vlivové bažiny napojené na Fialovu vládu (média, tajné sužby, politické neziskovky, notoričtí petenti apod.) nevídaný scénář, kterak vzniku trojkoalice ANO, SPD a Motoristů zabránit. Plyne z toho jediné: Nic dobrého Českou republiku nečeká, země směřuje k rozpočtovému provizoriu.

Kdybychom žili v normální zemi, vše by proběhlo takhle: V pondělí 6. října by si prezident pozval na Hrad předsedu vítězné strany, jmenoval ho předsedou vlády a pověřil sestavením nové vlády. Jednání nové sněmovny by vzhledem ke zcela jasnému výsledku voleb a deklarované připravenosti nové sněmovní většiny vytvořit novou vládní koalici svolal na nejbližší možný termín, a ne na ten úplně nejzazší. Po zvolení orgánů nové sněmovny by stará vláda podala demisi a prezident by jmenoval vládu novou. My ale nežijeme v normální zemi, takže nás čekají těžké časy. Proč? Protože nevětší škůdci sedí na Hradě a ve Strakově akademii.

(psáno pro Deník TO)

Zdroje:

https://denik.to/

autor: PV

