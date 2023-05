Ministr Stanjura: Odřízli jsme se od ruského plynu, proruský poslanče Havlíčku

reklama

Chtěl jsem reagovat na vystoupení pana poslance Juchelky, a nedá mi to. Je docela úsměvné, jak proruští politici, jako Karel Havlíček (Hluk v sále, bušení do lavic ze strany poslanců ANO.)

Proruští politici, jako Karel Havlíček, kolikrát jsme tady slyšeli, že je potřeba, aby tendrů na Dukovany se zúčastnil Rosatom, že to bude kompetetivní výhoda a plno cizích slov, jenom nechtěl Rusy a Číňany vyhodit z tendru. Kdyby se neukázalo, že Ruská federace spáchala teroristický čin na území České republiky, tak do dneška by to hájil, jak je to výborné, jak nám ten Putin dal vynikající cenu a jak tím stlačíme nabídky ostatních. To je třeba říci.

To, co tady říkal o tom plynu, to je extravagantní názor a mne by zajímalo, kdo jiný ho v Evropě zaujímá kromě Karla Havlíčka. To znamená, vy si něco objednáte, a vůbec nevíte, co dostanete. To je interpretace Karla Havlíčka. On tomu možná věří, ale tak to prostě není. Odřízli jsme se od ruského plynu a děláme všechno pro to, abychom se odřízli od ruské ropy. Tak to je.

A teď k panu poslanci Juchelkovi, já myslím, že bychom měli vézt vážnou debatu, jaký má být úkol úřadu práce v budoucnosti. Já z toho modelu nejsem šťastný, já si myslím, že mnohem více práce v oblasti sociálního šetření by měly provádět samosprávy a jejich úřady, které znají území nejlépe ze všech. Ten model byl zvolen, já z něho nejsem šťastný, a o tom se bavme. A kritizovat zároveň digitalizaci úřadů práce je tak odvážné, že bychom to zhoršili, tak máte pravdu. A pak jenom počty. My jsme nastoupili 17. prosince 2021, dnes je 18. května 2023, je to sedmnáct měsíců, Aleš Juchelka říká, že je to dvacet jedna měsíců. Je to s těmi počty v Hnutí ANO jako vždycky.

