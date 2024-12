Ministr Stanjura: Reálné mzdy by se měly zvýšit o více než 4 %

Rok 2024 za pár dní skončí. Co můžeme čekat od roku následujícího? Podle poslední listopadové makropredikce ministerstva financí by mohla v roce 2025 česká ekonomika díky silnější dynamice spotřeby i investic vzrůst až o 2,5 %. Reálné mzdy by se měly zvýšit o více než 4 %. Inflace se v příštím roce očekává výrazně nižší než v minulých letech, tedy kolem 2 %. Nezaměstnanost v ČR by měla být už tradičně nízká, kolem 2,5 %. A deficit veřejných financí by měl i díky vládnímu ozdravnému balíčku poklesnout z letošních 2,8 % na 2,3 % HDP, a to i přes zvýšené výdaje na obranu, důchody či náklady na odstraňování povodňových škod. Věřím, že nás tak čeká dobrý rok. Přeji hezké a klidné svátky!

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



